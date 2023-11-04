كريستيانو يقود النصر لوصافة الدوري السعودي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى تحقيق فوزٍ جديد ومهم في مسيرته بالدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن 2023 – 2024»، وذلك في المواجهة التي كسبها النصر مساء أمس على ضيفه الخليج (2-0)، على ملعب الأول بارك بالرياض لحساب الجولة الـ12.
وافتتح رونالدو أول أهداف فريقه في هذه المواجهة عند الدقيقة 26، رافعاً به رصيده التهديفي إلى 12 هدفاً في صدارة ترتيب هدافي الدوري، وزاد بصناعة الهدف الثاني للنصر عبر تمريرة عرضية لزميله ايمرك لابورت الذي تكفل بإيداع الكرة في مرمى الخليج عند الدقيقة 58.
ورفع النصر رصيده النقطي بهذا الفوز إلى النقطة 28 التي وضعته في وصافة ترتيب فرق دوري روشن، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر الهلال، فيما تجمد رصيد الخليج عند النقطة الـ10 في المركز الـ15.
وفي مباريات أخرى، تعادل فريق الاتفاق مع ضيفه الرائد 0-0 في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب نادي الاتفاق في الدمام. بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده للنقطة الـ21 في المركز السابع في سلم الترتيب، فيما بقي الرائد في المركز الـ18 بـ6 نقاط.
وحقق فريق أبها اليوم انتصاره الثاني تواليًا بعده الفوز بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.
وتقدم أبها بهدف السبق عن طريق البولندي جريجور كريتشوفياك عند الدقيقة 20، ورد الأخدود بهدفين سريعين عبر الروماني أندريه بوركا 26، ومصلح الشيخ 31، وانتظر أبها حتى الدقيقة 60 حتى يعادل النتيجة بهدف عكسي أحرزه الجورجي سولومون كفيركفيليا بالخطأ في مرماه، وبعدها بـ9 دقائق أحرز الكاميروني كارل إيكامبي هدف الفوز مانحاً فريقه الأبهاوي النقاط الـ3.
ورفع أبها بهذا الفوز رصيده إلى 13 نقطة في المركز 12، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 7 نقاط في المركز 16. ويخوض أبها مواجهة صعبة في الجولة 13 من الدوري عندما يحل ضيفاً على الاتحاد يوم الجمعة، بينما يستقبل الأخدود ضيفه الحزم يوم السبت، لحساب الجولة ذاتها.
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