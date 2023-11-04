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كريستيانو يقود النصر لوصافة الدوري السعودي

11/4/2023 7:19:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠٥ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

قاد‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬فريقه‭ ‬النصر‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزٍ‭ ‬جديد‭ ‬ومهم‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬بالدوري‭ ‬السعودي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬2023 2024‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬كسبها‭ ‬النصر‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬الخليج‭ (‬2-0‭)‬،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬بالرياض‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الـ12‭.‬

وافتتح‭ ‬رونالدو‭ ‬أول‭ ‬أهداف‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬26،‭ ‬رافعاً‭ ‬به‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬الدوري،‭ ‬وزاد‭ ‬بصناعة‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬للنصر‭ ‬عبر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لزميله‭ ‬ايمرك‭ ‬لابورت‭ ‬الذي‭ ‬تكفل‭ ‬بإيداع‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬الخليج‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭.‬

ورفع‭ ‬النصر‭ ‬رصيده‭ ‬النقطي‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬إلى‭ ‬النقطة‭ ‬28‭ ‬التي‭ ‬وضعته‭ ‬في‭ ‬وصافة‭ ‬ترتيب‭ ‬فرق‭ ‬دوري‭ ‬روشن،‭ ‬وبفارق‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدر‭ ‬الهلال،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الخليج‭ ‬عند‭ ‬النقطة‭ ‬الـ10‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ15‭.‬

وفي‭ ‬مباريات‭ ‬أخرى،‭ ‬تعادل‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬الرائد‭ ‬0‭-‬0‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الفريقين‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬في‭ ‬الدمام‭. ‬بهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬رفع‭ ‬الاتفاق‭ ‬رصيده‭ ‬للنقطة‭ ‬الـ21‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬سلم‭ ‬الترتيب،‭ ‬فيما‭ ‬بقي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الـ18‭ ‬بـ6‭ ‬نقاط‭.‬

وحقق‭ ‬فريق‭ ‬أبها‭ ‬اليوم‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬تواليًا‭ ‬بعده‭ ‬الفوز‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭-‬2،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الأمير‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬أبها‭.‬

وتقدم‭ ‬أبها‭ ‬بهدف‭ ‬السبق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬البولندي‭ ‬جريجور‭ ‬كريتشوفياك‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬20،‭ ‬ورد‭ ‬الأخدود‭ ‬بهدفين‭ ‬سريعين‭ ‬عبر‭ ‬الروماني‭ ‬أندريه‭ ‬بوركا‭ ‬26،‭ ‬ومصلح‭ ‬الشيخ‭ ‬31،‭ ‬وانتظر‭ ‬أبها‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬60‭ ‬حتى‭ ‬يعادل‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬عكسي‭ ‬أحرزه‭ ‬الجورجي‭ ‬سولومون‭ ‬كفيركفيليا‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه،‭ ‬وبعدها‭ ‬بـ9‭ ‬دقائق‭ ‬أحرز‭ ‬الكاميروني‭ ‬كارل‭ ‬إيكامبي‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬مانحاً‭ ‬فريقه‭ ‬الأبهاوي‭ ‬النقاط‭ ‬الـ3‭.‬

ورفع‭ ‬أبها‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬12،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الأخدود‭ ‬عند‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬16‭. ‬ويخوض‭ ‬أبها‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬13‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفاً‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بينما‭ ‬يستقبل‭ ‬الأخدود‭ ‬ضيفه‭ ‬الحزم‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭.‬


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