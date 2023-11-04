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صور - مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في جباليا

11/4/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة سكنية في مخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة.


وأضاف المصدر أنه نتج عن القصف عدد من الشهداء والإصابات وما زال عدد غير معروف تحت الانقاض الان.








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