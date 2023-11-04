صور - مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في جباليا
التاريخ
11/4/2023 7:13:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت مصادر فلسطينية أن قصفا إسرائيليا استهدف منطقة سكنية في مخيم جباليا شمال شرق مدينة غزة.
وأضاف المصدر أنه نتج عن القصف عدد من الشهداء والإصابات وما زال عدد غير معروف تحت الانقاض الان.
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