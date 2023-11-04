سرايا القدس تقصف عسقلان وعدة مستوطنات إسرائيلية

سرايا القدس تقصف عسقلان وعدة مستوطنات إسرائيلية
التاريخ
11/4/2023 7:13:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس أنها قصفت عسقلان وسديروت ونيرعام ومفلاسيم وكفار عزة وكفار سعد برشقات صاروخية مكثفة.
ودوت صفارات الإنذار في سديروت ومفلسيمونير عام في غلاف غزة.
MENAFN04112023000208011052ID1107372644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.