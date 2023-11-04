الأردن يفوز بعضوية مجلس ايكروم التابع لليونسكو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز الأردن بعضوية المجلس التنفيذي للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية "ايكروم" التابع لليونسكو، بمشاركة 137 دولة.



وقالت دائرة الآثار العامة في بيان، اليوم السبت، إن هذه العضوية جاءت من خلال فوز مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي عبدالله بلعاوي، ممثلا عن وزارة السياحة والأثار بعضوية المجلس في الانتخابات التي جرت أثناء انعقاد اجتماعات الهيئة العمومية الـ 33 في روما باليومين الماضيين.



ويعتبر المركز الدولي "ايكروم"، والذي تم تأسيسه عام 1956 أحد أذرع اليونسكو، التي تعنى بتأهيل الكوادر البشرية والتدريب وتنظيم الدورات التدريبية في كل المجالات الخاصة بأعمال المحافظة على التراث الثقافي، بالإضافة إلى إصدار الكتب والمجلات المتخصصة في هذا المجال، واعداد التقارير العلمية لتقييم المواقع التراثية.



وبينت الدائرة، أن فوز الأردن بمقعد في المجلس التنفيذي للمركز من أصل 25 مقعداً، ذو أهمية بالبعد الفني والعملي، حيث سيكون للأردن دور في توجيه أولويات أعمال المركز الدولية لمنطقتنا وتسليط الضوء على مواقعنا في الأردن بصورة أكبر.



وقالت الدائرة، إن هذا الإنجاز والفوز جاء نتيجة الرؤية المستقبلية لوزارة السياحة والاثار والتي تتركز على اعتبار حماية الاثار وتقديمها وتطويرها ركيزة أساسية في عمل المنظومة السياحية، كما أن هذا الفوز مؤشر لمكانة الأردن لدى الدول التي منحتها صوتها وللاحترام الذي تلقاه المملكة وقيادتها الحكيمة الممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني، وللدور المحوري الذي يلعبه الأردن في حماية الموروث الثقافي .