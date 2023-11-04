أبو عبيدة: فقدان أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا نتيجة قصف العدو

أبو عبيدة: فقدان أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا نتيجة قصف العدو
التاريخ
11/4/2023 7:13:49 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إن القصف الصهيوني الهمجي تسبب بفقدان أكثر من 60 أسيراً من أسرى العدو في غزة.
وأضاف في بيان صحفي "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة."
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