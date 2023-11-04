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أبو عبيدة: فقدان أكثر من 60 أسيرا إسرائيليا نتيجة قصف العدو

11/4/2023 7:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة إن القصف الصهيوني الهمجي تسبب بفقدان أكثر من 60 أسيراً من أسرى العدو في غزة.


وأضاف في بيان صحفي "بعد عمليات البحث لا زالت 23 جثة منهم مفقودة تحت الأنقاض حتى الآن، ويبدو أننا لن نستطيع الوصول إليها أبداً بسبب استمرار العدوان الوحشي للاحتلال على غزة."


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