قناة 13 العبرية: 76% من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو الرحيل من منصبه

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت القناة 13 العبرية استطلاعا للرأي كشف أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستقيل فورا أو في نهاية الحرب من منصبه.
وفي التفاصيل، أكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% على أنه يجب عليه أن يستقيل على الفور.
وحسب الاستطلاع يعتقد 18% فقط أنه على نتنياهو أن يستمر في منصبه بعد الحرب.
كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسؤول.
ووفق الاستطلاع دعا 64% منهم أن على إسرائيل إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، حيث أفاد 26% فقط بأن الحكومة الحالية يجب أن تبقى في السلطة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال 68% من المستطلعة آراؤهم إن السياسات الحالية ليست جيدة، بينما عبر 19% فقط بأنهم راضون بها.
وفي نهاية شهر أكتوبر، أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل أن 66 بالمئة من الجمهور يطالبون نتنياهو بالاستقالة من منصبه بعد الحرب.
RT
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