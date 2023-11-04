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قناة 13 العبرية: 76% من الإسرائيليين يرون أنه على نتنياهو الرحيل من منصبه

11/4/2023 7:13:48 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت القناة 13 العبرية استطلاعا للرأي كشف أن 76% من الذين شاركوا أكدوا أنه يجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يستقيل فورا أو في نهاية الحرب من منصبه.


وفي التفاصيل، أكد 47% من المشاركين في الاستطلاع أنه يجب على رئيس الوزراء أن يستقيل في نهاية الحرب، فيما أكد 29% على أنه يجب عليه أن يستقيل على الفور.
وحسب الاستطلاع يعتقد 18% فقط أنه على نتنياهو أن يستمر في منصبه بعد الحرب.


كما كشف استطلاع الرأي أن 44% من المشاركين يعتقدون أن رئيس الوزراء نتنياهو هو المسؤول عن الصراعات، و33% يعتقدون أن الجيش هو المسؤول.
ووفق الاستطلاع دعا 64% منهم أن على إسرائيل إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب، حيث أفاد 26% فقط بأن الحكومة الحالية يجب أن تبقى في السلطة.


وفيما يتعلق بالاقتصاد، قال 68% من المستطلعة آراؤهم إن السياسات الحالية ليست جيدة، بينما عبر 19% فقط بأنهم راضون بها.


وفي نهاية شهر أكتوبر، أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل أن 66 بالمئة من الجمهور يطالبون نتنياهو بالاستقالة من منصبه بعد الحرب.

RT

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