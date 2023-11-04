شاهد - صواريخ كتائب القسام في تل أبيب ودوي انفجارات

شاهد - صواريخ كتائب القسام في تل أبيب ودوي انفجارات
التاريخ
11/4/2023 7:13:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.
وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات في الضواحي الجنوبية في تل أبيب.
وحصلت الانفجارات بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية.
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