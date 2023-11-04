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شاهد - صواريخ كتائب القسام في تل أبيب ودوي انفجارات

11/4/2023 7:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت كتائب القسام عن قصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.


وأفادت مصادر بسماع دوي انفجارات في الضواحي الجنوبية في تل أبيب.


وحصلت الانفجارات بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة باتجاه مواقع ومدن إسرائيلية.



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