منظومة الدفاع الجوي الروسية تعترض أهدافا في سماء ميليتوبول

منظومة الدفاع الجوي الروسية تعترض أهدافا في سماء ميليتوبول
التاريخ
11/4/2023 7:13:47 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترض نظام الدفاع الجوي الروسي أهدافا جوية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.
وأفاد ممثل الوحدات العملياتية: "لقد أسقطت أنظمة الدفاع الروسية الأهداف الجوية للعدو".
وأضاف أنه لم تقع إصابات.
RT
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