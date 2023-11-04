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منظومة الدفاع الجوي الروسية تعترض أهدافا في سماء ميليتوبول

11/4/2023 7:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اعترض نظام الدفاع الجوي الروسي أهدافا جوية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيه.


وأفاد ممثل الوحدات العملياتية: "لقد أسقطت أنظمة الدفاع الروسية الأهداف الجوية للعدو".


وأضاف أنه لم تقع إصابات.

RT

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