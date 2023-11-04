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بيان من حماس بعد قرار تركيا بسحب سفيرها من إسرائيل

11/4/2023 7:13:47 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت حركة "حماس" الفلسطينية بقرار أنقرة استدعاء سفيرها من إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا "القرار هام لأنه يأتي وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".


وقالت "حماس" في بيان: "نرحب بقرار الجمهورية التركية استدعاء سفيرها من الكيان الصهيوني المجرم وسط استمرار عدوانه وإبادة الشعب الفلسطيني المحاصر".

روسيا اليوم


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