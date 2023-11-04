بيان من حماس بعد قرار تركيا بسحب سفيرها من إسرائيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رحبت حركة "حماس" الفلسطينية بقرار أنقرة استدعاء سفيرها من إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا "القرار هام لأنه يأتي وسط استمرار الهجمات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة".
وقالت "حماس" في بيان: "نرحب بقرار الجمهورية التركية استدعاء سفيرها من الكيان الصهيوني المجرم وسط استمرار عدوانه وإبادة الشعب الفلسطيني المحاصر".
روسيا اليوم
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