الكيلة تحذّر من كارثة في مستشفيات غزة لعدم توفر الإمكانيات ونقص الوقود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة داخل المستشفيات بقطاع غزة، حيث يلفظ العديد من الجرحى أنفاسهم الأخيرة، نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية ونقص الوقود.



وأضافت الكيلة في بيان صحفي، مساء أمس السبت، أن الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الصحي في غزة تسببت حتى ظهر السبت باستشهاد أكثر من 150 كادرا صحيا، وتدمير 27 سيارة إسعاف، إضافة إلى خروج 16 مستشفى و32 مركزا للرعاية الصحية الأولية عن الخدمة.



وأشارت إلى أن "استمرار الاحتلال في قصف محيط وبوابات مستشفيات غزة وشمالها يهدف إلى إجبار الكوادر الطبية على ترك مرضاهم ومغادرة المستشفيات، في مجزرة مُركّبة تمارس بحق الجرحى والمرضى، حيث ترفض إسرائيل علاجهم داخل المشافي، وترفض كذلك نقلهم إلى مصر للعلاج من خلال استهداف قوافل الجرحى".

وناشدت الكيلة المجتمع الدولي لإدخال الوقود إلى مستشفيات القطاع "حتى لا نصل إلى لحظة نسجّل فيها عشرات الشهداء داخلها بسبب توقف الخدمة بشكل كامل".

RT