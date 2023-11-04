وول ستريت جورنال: الجنود الإسرائيليين يقتلون في غزة بأكثر من ضعف معدل حرب 2014

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن الجنود الإسرائيليين يقتلون في غزة بأكثر من ضعف معدل حرب 2014 التي شنتها تل أبيب على القطاع.



وأفادت بأنه مع مقتل 26 جندي إسرائيلي في أسبوع من العملية، يموت الإسرائيليون بمعدل أكثر من ضعف المعدل في 2014 حيث قتل 67 إسرائيليا في العملية التي استمرت 7 أسابيع.

وأضافت الصحيفة أن عناصر "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يبدون جاهزية وقدرات أكبر من التي كانوا عليها عندما شنت إسرائيل عملية عسكرية في غزة 2014.

ويقول بعض المحللين إنه حتى لو تمكنت إسرائيل من استنزاف قدرات حماس العسكرية، فإن الدمار الذي يحدث لتحقيق هذا الهدف قد يؤدي إلى تمرد طويل الأمد بمجرد انتهاء الحملة.

RT