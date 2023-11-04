إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس
التاريخ
11/4/2023 7:13:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 فلسطينيين، ليل السبت الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.
وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال توغلها في نابلس.
MENAFN04112023000208011052ID1107372632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.