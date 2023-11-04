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إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في نابلس

11/4/2023 7:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب 3 فلسطينيين، ليل السبت الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية.


وقال ناشطون إن اشتباكات اندلعت بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال توغلها في نابلس.

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