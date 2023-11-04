نيويورك تايمز: 400 ألف فلسطيني لا يزالون في شمالي قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن 400 ألف فلسطيني لا يزالون في شمالي قطاع غزة.
وكانت توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام في قطاع غزة والذي يشهد قصفا متواصلا ومعارك بين المقاومة والقوات المتوغلة.
وكان الاحتلال الإسرائيلي أنذر مرارا سكان شمالي القطاع بضرورة التوجه إلى الجنوب مدعيا أنه منطقة آمنة، لكنه استهدف مرارا النازحين إلى هناك.
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