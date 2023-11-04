نيويورك تايمز: 400 ألف فلسطيني لا يزالون في شمالي قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن 400 ألف فلسطيني لا يزالون في شمالي قطاع غزة.

وكانت توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام في قطاع غزة والذي يشهد قصفا متواصلا ومعارك بين المقاومة والقوات المتوغلة.



وكان الاحتلال الإسرائيلي أنذر مرارا سكان شمالي القطاع بضرورة التوجه إلى الجنوب مدعيا أنه منطقة آمنة، لكنه استهدف مرارا النازحين إلى هناك.