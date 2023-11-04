اهجروا الكهرباء وعودوا إلى الحطب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬هيومان‭ ‬ريبرودكشن‭ ‬المعنية‭ ‬بشؤون‭ ‬التناسل‭ ‬البشري‭ ‬أن‭ ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬الإيطاليين،‭ ‬توصل‭ ‬بعد‭ ‬أبحاث‭ ‬مختبرية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الغسالة‭ ‬والثلاجة‭ ‬والغلايات‭ ‬والخلاطات‭ ‬الكهربائية‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ضعف‭ ‬الخصوبة‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬لأن‭ ‬الموجات‭ ‬الكهرومغناطيسية‭ ‬ذات‭ ‬التردد‭ ‬المنخفض‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عنها‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬المبيض‭ ‬وتمنع‭ ‬تكوين‭ ‬بويضات‭ ‬سليمة،‭ ‬وقد‭ ‬ثبت‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الفئران‭ (‬مما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬أولئك‭ ‬الباحثين‭ ‬يعتقدون‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬صلة‭ ‬قرابة‭ ‬أو‭ ‬رحم‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والفئران،‭ ‬وللقارئات‭ ‬أقول‭: ‬هذا‭ ‬أي‭ ‬الزعم‭ ‬بوجود‭ ‬علاقة‭ ‬قرابة‭ ‬بينكن‭ ‬والفئران‭ ‬ليس‭ ‬‮«‬كلامي‮»‬،‭ ‬بل‭ ‬أعرف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عداوة‭ ‬بين‭ ‬النساء‭ ‬والفئران‭ ‬مما‭ ‬ينفي‭ ‬وجود‭ ‬مثل‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭).‬

يعني‭ ‬يا‭ ‬جماعة،‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬قاله‭ ‬خواجات‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬فبركتي‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬أتهم‭ ‬بالتجني‭ ‬على‭ ‬المرأة،‭ ‬وهذا‭ ‬الإيضاح‭ ‬مهم‭ ‬لأن‭ ‬البعض‭ ‬لا‭ ‬يميل‭ ‬إلى‭ ‬تصديق‭ ‬معظم‭ ‬ما‭ ‬أكتب‭ ‬لصعوبة‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جدي‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬هازل،‭ ‬وأذكر‭ ‬أنني‭ ‬كتبت‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬ما‭ ‬موضوعاً‭ ‬حول‭ ‬الفول‭ ‬المدمس‭ ‬الذي‭ ‬ابتلى‭ ‬الله‭ ‬به‭ ‬أهل‭ ‬السودان‭ ‬ومصر‭ ‬فنقلوا‭ ‬العدوى‭ ‬إلى‭ ‬أهل‭ ‬الجزيرة‭ ‬والخليج‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬سلفاً‭ ‬من‭ ‬ويلات‭ ‬الكبسة‭ (‬ألا‭ ‬توافقونني‭ ‬الرأي‭ ‬بأن‭ ‬كبسة‭ ‬اسم‭ ‬يسد‭ ‬النفس؟‭).

‬المهم‭ ‬قلت‭ ‬فيما‭ ‬قلت‭ ‬أن‭ ‬الفول‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انسداد‭ ‬قناة‭ ‬فالوب‭ ‬عند‭ ‬النساء‭ ‬فيسبب‭ ‬بذلك‭ ‬العقم،‭ ‬فاتصلت‭ ‬بي‭ ‬قارئة‭ ‬مرعوبة‭ ‬قائلة‭ ‬إن‭ ‬لديها‭ ‬بنتان‭ ‬وأن‭ ‬زوجها‭ ‬يتمنى‭ ‬أن‭ ‬تنجب‭ ‬له‭ ‬ولداً‭ ‬فحلاً‭. ‬ولكنها‭ ‬لم‭ ‬تحبل‭ ‬طوال‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام،‭ ‬وبما‭ ‬أنها‭ ‬تأكل‭ ‬الفول‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬والمساء‭ ‬وعند‭ ‬اللزوم،‭ ‬فإنها‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬تستفسر‭ ‬عما‭ ‬إذا‭ ‬كنت‭ ‬أعرف‭ ‬طريقة‭ ‬لإزالة‭ ‬الفول‭ ‬من‭ ‬قناة‭ ‬فالوب،‭ ‬وبعد‭ ‬جهد‭ ‬جهيد‭ ‬أقنعتها‭ ‬بأن‭ ‬الفول،‭ ‬يسد‭ ‬فقط‭ ‬قناة‭ ‬السويس،‭ ‬وأنه‭ ‬قطعا‭ ‬لم‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬خصوبتها‭ ‬وأن‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬يندرج‭ ‬تحت‭ ‬البند‭ ‬الذي‭ ‬يسميه‭ ‬أهل‭ ‬الخليج‭ ‬‮«‬الخرطي‮»‬‭ ‬وقلت‭ ‬لنفسي‭ ‬إنه‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الفول‭ ‬أثر‭ ‬على‭ ‬قواها‭ ‬العقلية‭ ‬فلم‭ ‬تعد‭ ‬تميز‭ ‬بين‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬والتناسلي‭.‬

وعوداً‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬أقول‭ ‬أن‭ ‬النساء‭ ‬قد‭ ‬يطربن‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انفكاكهن‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬المنزلية،‭ ‬ثم‭ ‬يقلن‭ ‬إنهن‭ ‬سيسهمن‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬بيوتهن‭ ‬بالعمل‭ ‬المكتبي‭ ‬الذي‭ ‬يدر‭ ‬عليهن‭ ‬المال،‭ ‬ولكن‭ ‬الباحثين‭ ‬الطليان‭ ‬أضافوا‭ ‬أن‭ ‬الجلوس‭ ‬إلى‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬أيضاً‭ ‬يعرض‭ ‬النساء‭ ‬لموجات‭ ‬كهرومغناطيسية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬الخصوبة،‭ ‬وغني‭ ‬عن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬مكتبي‭ ‬في‭ ‬عالمنا‭ ‬المعاصر‭ ‬يتم‭ ‬بدون‭ ‬الكمبيوتر‭.‬

يعني‭ ‬وأنا‭ ‬أكتب‭ ‬هذه‭ ‬الزاوية‭ ‬على‭ ‬الكمبيوتر‭ (‬وتلك‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬الحاقدون‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬الساعة‭) ‬أكون‭ ‬قد‭ ‬تعرضت‭ ‬لمجالات‭ ‬كهرومغناطيسية،‭ ‬ربما‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬إصابتي‭ ‬بالإمساك‭ ‬المزمن،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬المؤكد‭ ‬أن‭ ‬الإنسان‭ ‬أكثر‭ ‬تعرضاً‭ ‬للإشعاعات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬الكمبيوتر،‭ ‬لأن‭ ‬أداء‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬الكمبيوتر‭ ‬يتطلب‭ ‬الجلوس‭ ‬أمامه‭ ‬مباشرة‭ ‬ربما‭ ‬لعدة‭ ‬ساعات،‭ ‬والحل‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬المرأة‭ ‬إلى‭ ‬سالف‭ ‬العصر‭ ‬والأوان‭ ‬لتغسل‭ ‬الملابس‭ ‬باليد‭ ‬وتطبخ‭ ‬بالفحم‭ ‬والحطب،‭ ‬وتستخدم‭ ‬المكواة‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬شحنها‭ ‬بالجمر،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الكهربائية،‭ ‬ولا‭ ‬معنى‭ ‬لمطالبتنا‭ ‬نحن‭ ‬الرجال‭ ‬بالإسهام‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الأعمال‭ ‬اليدوية‭ ‬لأن‭ ‬الرجل‭ ‬تنازل‭ ‬للمرأة‭ ‬عن‭ ‬شؤون‭ ‬المال‭ ‬والإدارة‭ ‬والمجاملات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وتربية‭ ‬العيال‭ ‬وممارضتهم‭ ‬إذا‭ ‬اعتلت‭ ‬صحتهم،‭ ‬بينما‭ ‬ينصب‭ ‬اهتمامه‭ (‬أي‭ ‬الرجل‭) ‬على‭ ‬القضايا‭ ‬الكبرى‭ ‬مثل‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وصحة‭ ‬هيفاء‭ ‬وهبي‭.‬

ومن‭ ‬باب‭ ‬التذكير‭ ‬أقول‭ ‬للزوجات‭ ‬إن‭ ‬الرجال‭ ‬غير‭ ‬مقصرين‭ ‬معنا‭ ‬ومعهن‭ ‬فالسيد‭ ‬كنتاكي‭ ‬وابنا‭ ‬عمه‭ ‬ملك‭ ‬البيرغر‭ ‬وماكدونالدرز‭ ‬موجودون‭ ‬بكثرة‭ ‬لنلجأ‭ ‬إليهم‭ ‬كلما‭ ‬أدلهمت‭ ‬الخطوب‭ ‬المطبخية‭!‬