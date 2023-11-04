MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬خضم‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬تتحرك‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬حاليا‭ ‬بصورة‭ ‬مضاعفة‭ ‬ولافتة،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬ومنع‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولكنها‭ ‬منشغلة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬التبرعات‭ ‬الخيرية‭ ‬والقوافل‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬ضمان‭ ‬عدم‭ ‬تمويل‭ ‬الإرهاب‭..!!‬

** للعلم‭ ‬فقط‭:‬

أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تقديم‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬تخصيص‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬14‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬كمساعدات‭ ‬لإسرائيل‭..!!‬

عن‭ ‬الدعم‭ ‬الأمريكي‭ ‬والصمت‭ ‬الحقوقي‭:‬

ليست‭ ‬هي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يدعو‭ ‬فيها‭ ‬سياسيون‭ ‬إسرائيليون‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي،‭ ‬قبل‭ ‬دعوة‭ ‬عضو‭ ‬الكنيست‭ ‬السابق،‭ ‬موشيه‭ ‬فيغلين،‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭.‬

فقد‭ ‬دعت‭ ‬عضوة‭ ‬في‭ ‬الكنيست‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬استخدام‭ ‬السلاح‭ ‬النووي‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بلا‭ ‬خوف‭ ‬ضد‭ ‬أعدائنا‭.. ‬وقالت‭: ‬و«حده‭ ‬انفجار‭ ‬يهز‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬سيعيد‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬كرامته‭ ‬وقوته‭ ‬وأمنه‭! ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬ليوم‭ ‬القيامة‭.. ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬قوية‭ ‬بلا‭ ‬حدود،‭ ‬لا‭ ‬تترك‭ ‬حيا‭ ‬بالأرض،‭ ‬سحق‭ ‬غزة‭ ‬وتسويتها‭ ‬بالأرض‭.. ‬بلا‭ ‬رحمة‭! ‬بلا‭ ‬رحمة‭!‬‮»‬‭.‬

حاليا‭ ‬تستخدم‭ ‬إسرائيل‭ ‬كل‭ ‬الأسلحة‭ ‬المحرمة‭ ‬دوليا‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬ومنها‭ ‬قنابل‭ ‬خارقة‭ ‬للحصون‭ ‬وصواريخ‭ ‬لضرب‭ ‬الأنفاق‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬هالبر‮»‬،‭ ‬حصلت‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وقد‭ ‬حصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬750‭ ‬قنبلة‭ ‬خارقة‭ ‬للحصون‭ ‬والأنفاق،‭ ‬و3000‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬‮«‬هالبر‮»‬‭ ‬المخصصة‭ ‬للمروحيات‭ ‬الهجومية،‭ ‬وآلاف‭ ‬القنابل‭ ‬الموجهة‭ ‬بنظام‭ ‬ GPS ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬قنبلة‭ ‬خارقة‭ ‬للحصون‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ BLU -113‭ ‬و700‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬نوع‭ ‬ BLU -109،‭ ‬كما‭ ‬تستخدم‭ ‬إسرائيل‭ ‬طائرات‭ ‬إف‭ ‬35‭ ‬الشبح،‭ ‬وقنابل‭ ‬‮«‬جدام‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬قنابل‭ ‬الهجوم‭ ‬المباشر‭ ‬عالية‭ ‬التدمير‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دعما‭ ‬لإسرائيل،‭ ‬وتعمل‭ ‬قنابل‭ ‬جدام‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬القنابل‭ ‬غير‭ ‬الموجهة‭ ‬إلى‭ ‬سلاح‭ ‬‮«‬ذكي‮»‬‭ ‬دقيق،‭ ‬إذ‭ ‬تستخدمها‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬الجو،‭ ‬ويصل‭ ‬مداها‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬كيلومترا،‭ ‬ويتراوح‭ ‬وزنها‭ ‬بين‭ ‬558‭ ‬رطلا‭ ‬و‭ ‬2000‭ ‬رطل،‭ ‬أما‭ ‬توجيهها‭ ‬فيتم‭ ‬بالقمر‭ ‬الصناعي‭ ‬ويمكنها‭ ‬خرق‭ ‬التحصينات‭.. ‬وفقا‭ ‬للتقارير‭ ‬الصحفية‭ ‬والإعلامية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والأمريكية‭ ‬معا‭.‬

كل‭ ‬هذا‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬أمريكي‭ ‬فاضح‭ ‬وصمت‭ ‬حقوقي‭ ‬مخز‭.. ‬ثم‭ ‬يأتي‭ ‬خبير‭ ‬أجنبي‭ ‬أو‭ ‬منظمة‭ ‬حقوقية‭ ‬غربية،‭ ‬وتعطينا‭ ‬دروسا‭ ‬في‭ ‬النهج‭ ‬الحقوقي‭ ‬بكل‭ ‬وقاحة‭..!!‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

التعتيم‭ ‬الإعلامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬والغربي،‭ ‬حيال‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين،‭ ‬كشف‭ ‬زيف‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬المهنية‭ ‬والمصداقية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬يتحدثون‭ ‬عنها‭ ‬ضد‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

الازدواجية‭ ‬الحقوقية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوروبية،‭ ‬مع‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المستمرة،‭ ‬ضد‭ ‬الأبرياء‭ ‬والعزل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وفلسطين،‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬يقصد‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عقليتهم‭ ‬ومواقفهم،‭ ‬وبياناتهم‭ ‬وتصريحاتهم،‭ ‬هي‭ ‬حقوق‭ ‬الإنساني‭ ‬الغربي‭ ‬والإسرائيلي‭ ‬فقط،‭ ‬لا‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬العربي‭ ‬ولا‭ ‬الفلسطيني‭.

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