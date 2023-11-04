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ما جدوى عقد القمة العربية؟!!

11/4/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬يحار‭ ‬المرء‭ ‬حقا‭ ‬في‭ ‬فهم‭ ‬الحكمة‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬اجتماعات‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الأزمات‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مستوى،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬مستوى‭ ‬القمة‭.‬

نقول‭ ‬هذا‭ ‬بمناسبة‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬الطارئة‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تعقد‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الحالي‭ ‬لبحث‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬لأهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬إبادة‭ ‬صهيونية‭ ‬شاملة‭ ‬وتدمير‭ ‬كامل‭.‬

السؤال‭ ‬هنا‭ ‬هو‭: ‬هل‭ ‬لعقد‭ ‬هذه‭ ‬القمة‭ ‬قيمة‭ ‬أو‭ ‬جدوى‭ ‬عملية؟‭.‬

السؤال‭ ‬بصياغة‭ ‬أخرى‭: ‬ما‭ ‬هو‭ ‬المقصود‭ ‬بالضبط‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬القمة‭ ‬الطارئة‭... ‬هل‭ ‬لمجرد‭ ‬تسجيل‭ ‬مواقف‭ ‬عربية‭ ‬عامة‭.. ‬أم‭ ‬لاتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬وإجراءات‭ ‬جماعية‭ ‬عربية‭ ‬تكون‭ ‬كفيلة‭ ‬بوقف‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬الهمجي‭ ‬وحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين؟‭.‬

إذا‭ ‬كان‭ ‬الأمر‭ ‬أمر‭ ‬تسجيل‭ ‬مواقف،‭ ‬فقد‭ ‬سجلت‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬موقفها‭ ‬بالفعل‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬وتصريحات‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬تقييمنا‭ ‬لهذه‭ ‬المواقف‭. ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬مواقف‭ ‬جماعية‭ ‬للدول‭ ‬العربية‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬الطارئ‭ ‬الذي‭ ‬عقده‭ ‬وزراء‭ ‬الخارجية‭ ‬العرب،‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭.‬

إذن‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬المقصود‭ ‬تسجيل‭ ‬موقف‭ ‬عربي‭ ‬عام‭ ‬عبر‭ ‬القمة،‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬داع‭ ‬أو‭ ‬ضرورة‭ ‬لعقدها‭.‬

قرأت‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬تقريرا‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬للقمة‭ ‬هو‭ ‬بحث‭ ‬متطلبات‭ ‬الإغاثة‭ ‬العاجلة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وهذا‭ ‬أيضا‭ ‬هدف‭ ‬لا‭ ‬يستدعي‭ ‬قمة‭ ‬طارئة‭. ‬أغلب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بادرت‭ ‬بالفعل‭ ‬بتنظيم‭ ‬حملات‭ ‬لإغاثة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬والباب‭ ‬مفتوح‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬يريد‭ ‬دعم‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

قد‭ ‬يتساءل‭ ‬البعض‭: ‬وما‭ ‬هو‭ ‬الضرر‭ ‬أصلا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬كي‭ ‬يبحثوا‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬ويتبادلوا‭ ‬الرأي؟‭.‬

الجواب‭: ‬الضرر‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كبيرا‭ ‬جدا‭.‬

حين‭ ‬يجتمع‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬الحالية‭ ‬وما‭ ‬يواجهه‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ونواجهه‭ ‬جميعا‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬من‭ ‬هجمة‭ ‬صهيونية‭ ‬غربية،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬عند‭ ‬مستوى‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬وهذا‭ ‬الخطر‭ ‬الوجودي‭.‬

بعبارة‭ ‬أحرى،‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يتخذ‭ ‬القادة‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬والقرارات‭ ‬والإجراءات‭ ‬العملية‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬والهجمة‭ ‬الشرسة‭ ‬على‭ ‬الأمة‭ ‬وردع‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭.‬

أما‭ ‬إذا‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬القمة‭ ‬مجرد‭ ‬بيان‭ ‬إنشائي‭ ‬يدين‭ ‬ويشجب‭ ‬وما‭ ‬شابه‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬تعبيرات،‭ ‬فستكون‭ ‬هذه‭ ‬كارثة‭ ‬كبرى‭. ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬إعلانا‭ ‬عاما،‭ ‬وعلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬بأن‭ ‬العرب‭ ‬عاجزين‭ ‬وليس‭ ‬بمقدورهم‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬أهلنا‭ ‬وعنا‭ ‬جميعا‭.‬

سيكون‭ ‬هذا‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬أكبر‭ ‬تشجيع‭ ‬للمجرمين‭ ‬السفاحين‭ ‬القتلة‭ ‬بأن‭ ‬يمضوا‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬إبادة‭ ‬أهلنا‭ ‬وفي‭ ‬استهدافنا‭ ‬جميعا‭.‬

إن‭ ‬كان‭ ‬البعض‭ ‬يظن‭ ‬أن‭ ‬بيانات‭ ‬الإدانة‭ ‬والشجب‭ ‬الإنشائية‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬ووزن‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تغير‭ ‬شيئا‭ ‬فهو‭ ‬مخطئ‭ ‬ويخدع‭ ‬نفسه‭.‬

قبل‭ ‬أيام‭ ‬استغربت‭ ‬حين‭ ‬قرأت‭ ‬تقريرا‭ ‬يقول‭ ‬إن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وجهت‭ ‬تحذيرا‭ ‬شديدا‭ ‬إلى‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬عبر‭ ‬البيان‭ ‬الذي‭ ‬أصدرته‭ ‬تسع‭ ‬دول‭ ‬عربية‭.‬

استغربت‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬قد‭ ‬قرأت‭ ‬البيان‭ ‬بعناية‭ ‬ولم‭ ‬أجد‭ ‬فيه‭ ‬أي‭ ‬تحذير‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬نوع‭. ‬بعبارة‭ ‬أدق‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يثير‭ ‬قلق‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬يدفعها‭ ‬إلى‭ ‬أخذ‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬بجدية‭ ‬أو‭ ‬لتغير‭ ‬موقفها‭ ‬العدواني‭ ‬الهمجي‭.‬

البيان‭ ‬يتضمن‭ ‬11‭ ‬بندا‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

بندان‭ ‬إدانة‭ ‬ ‭ ‬4‭ ‬بنود‭ ‬تأكيد‭ ‬ ‭ ‬بند‭ ‬تشديد‭ ‬ ‭ ‬بندان‭ ‬مطالبة‭ ‬ ‭ ‬بندان‭ ‬إعراب‭.‬

بالطبع،‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يفزع‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الإدانة‭ ‬والتشديد‭ ‬والمطالبة‭ ‬والإعراب‭.‬

الدول‭ ‬العربية‭ ‬ليست‭ ‬قليلة‭ ‬الحيلة‭. ‬والقادة‭ ‬العرب‭ ‬بمقدورهم‭ ‬بإجراءات‭ ‬عملية‭ ‬رادعة‭ ‬الكل‭ ‬يعلم‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬يوقفوا‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬هذه‭ ‬وأن‭ ‬يردعوا‭ ‬الغرب‭.‬

إن‭ ‬كان‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ ‬سيفعلون‭ ‬هذا،‭ ‬فلتعقد‭ ‬القمة‭.‬

أما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬ستكون‭ ‬بيانا‭ ‬إنشائيا‭ ‬كالعادة،‭ ‬فإن‭ ‬عقد‭ ‬القمة‭ ‬سيكون‭ ‬كارثة‭ ‬ومن‭ ‬الأفضل‭ ‬صرف‭ ‬النظر‭ ‬عنها‭.‬

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