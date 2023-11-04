جامعة اسكتلندية تعيد جماجم إلى مجتمع من السكان الأصليين في تايوان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سلمت جامعة إدنبره الأسكتلندية يوم الجمعة جماجم أربعة محاربين قُتلوا قبل نحو 150 عاما إلى مجتمع من السكان الأصليين في تايوان، في لفتة اعتُبرت «خطوة مهمة على طريق العدالة الانتقالية». ويُعتقد أن جنوداً يابانيين أخذوا الجماجم كغنائم حرب عندما غزوا جنوب الجزيرة في عام 1874 وقاتلوا شعب بايوان، قبل تسليمها إلى الجامعة الأسكتلندية في عام 1907.
وهذه أول مرة يعاد فيها رفات أجداد إلى مجتمع السكان الأصليين في تايوان، بحسب مجلس الشعوب الأصلية في الجزيرة. وعلق المجلس في بيان بأنّ هذه الإعادة «مفعمة بالأهمية التاريخية وتشكّل خطوة مهمة على طريق العدالة الانتقالية للشعوب الأصلية».
وقال عضو المجلس إيسيانغ بارود إنه يأمل في أن يجد مجتمع السكان الأصليين في عملية الإعادة هذه بعضاً من الارتياح وشفاء جراح الماضي.
وبحسب الجامعة الأسكتلندية فإن هذه الجماجم تعود لأربعة محاربين من منطقة مودان، التي يسكنها بشكل رئيسي أفراد مجتمع بايوان، ثاني أكبر مجتمع في تايوان.
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