جامعة اسكتلندية تعيد جماجم إلى مجتمع من السكان الأصليين في تايوان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يعاد‭ ‬فيها‭ ‬رفات‭ ‬أجداد‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬بحسب‭ ‬مجلس‭ ‬الشعوب‭ ‬الأصلية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭. ‬وعلق‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الإعادة‭ ‬‮«‬مفعمة‭ ‬بالأهمية‭ ‬التاريخية‭ ‬وتشكّل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬للشعوب‭ ‬الأصلية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬إيسيانغ‭ ‬بارود‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬مجتمع‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإعادة‭ ‬هذه‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬وشفاء‭ ‬جراح‭ ‬الماضي‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الجماجم‭ ‬تعود‭ ‬لأربعة‭ ‬محاربين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬مودان،‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أفراد‭ ‬مجتمع‭ ‬بايوان،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مجتمع‭ ‬في‭ ‬تايوان‭. ‬