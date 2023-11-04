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جامعة اسكتلندية تعيد جماجم إلى مجتمع من السكان الأصليين في تايوان

11/4/2023 7:11:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سلمت‭ ‬جامعة‭ ‬إدنبره‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬جماجم‭ ‬أربعة‭ ‬محاربين‭ ‬قُتلوا‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬في‭ ‬لفتة‭ ‬اعتُبرت‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‮»‬‭. ‬ويُعتقد‭ ‬أن‭ ‬جنوداً‭ ‬يابانيين‭ ‬أخذوا‭ ‬الجماجم‭ ‬كغنائم‭ ‬حرب‭ ‬عندما‭ ‬غزوا‭ ‬جنوب‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1874‭ ‬وقاتلوا‭ ‬شعب‭ ‬بايوان،‭ ‬قبل‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬الجامعة‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1907‭. ‬

وهذه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يعاد‭ ‬فيها‭ ‬رفات‭ ‬أجداد‭ ‬إلى‭ ‬مجتمع‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬تايوان،‭ ‬بحسب‭ ‬مجلس‭ ‬الشعوب‭ ‬الأصلية‭ ‬في‭ ‬الجزيرة‭. ‬وعلق‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بأنّ‭ ‬هذه‭ ‬الإعادة‭ ‬‮«‬مفعمة‭ ‬بالأهمية‭ ‬التاريخية‭ ‬وتشكّل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬العدالة‭ ‬الانتقالية‭ ‬للشعوب‭ ‬الأصلية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬إيسيانغ‭ ‬بارود‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬مجتمع‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الإعادة‭ ‬هذه‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬الارتياح‭ ‬وشفاء‭ ‬جراح‭ ‬الماضي‭.‬

‭ ‬وبحسب‭ ‬الجامعة‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الجماجم‭ ‬تعود‭ ‬لأربعة‭ ‬محاربين‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬مودان،‭ ‬التي‭ ‬يسكنها‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬أفراد‭ ‬مجتمع‭ ‬بايوان،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مجتمع‭ ‬في‭ ‬تايوان‭. ‬

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