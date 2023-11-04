شركة ((ماركس آند سبنسر)) تعتذر عن إعلان يظهر قبعات محترقة ((بألوان علم فلسطين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وردا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الانتقادات،‭ ‬اعتذرت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ماركس‭ ‬آند‭ ‬سبنسر‮»‬‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬‮«‬أذى‭ ‬غير‭ ‬مقصود‮»‬‭ ‬سببته‭ ‬وأزالت‭ ‬المنشور،‭ ‬مع‭ ‬ملاحظة‭ ‬أن‭ ‬الإعلان‭ ‬تم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭. ‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬كتب‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬شاركنا‭ ‬اليوم‭ ‬صورة‭ ‬مقتطفة‭ ‬من‭ ‬إعلاننا‭ ‬لملابس‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬والمنزل،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬تسجيله‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭. ‬لقد‭ ‬أظهرت‭ ‬قبعات‭ ‬حفلات‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الورقية‭ ‬التقليدية‭ ‬ذات‭ ‬الألوان‭ ‬الاحتفالية‭ ‬الحمراء‭ ‬والخضراء‭ ‬والفضية‭ ‬في‭ ‬شبكة‭ ‬النار‭. ‬

بينما‭ ‬كان‭ ‬القصد‭ ‬هو‭ ‬إظهار‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الأشخاص‭ ‬لا‭ ‬يستمتعون‭ ‬بارتداء‭ ‬قبعات‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الورقية‭ ‬خلال‭ ‬موسم‭ ‬الأعياد،‭ ‬فقد‭ ‬قمنا‭ ‬بإزالة‭ ‬المنشور‭ ‬بعد‭ ‬التعليقات‭ ‬ونعتذر‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬ضرر‭ ‬غير‭ ‬مقصود‮»‬‭. ‬وأعرب‭ ‬مشاهدون‭ ‬آخرون‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬من‭ ‬الإعلان‭ ‬الأصلي‭ ‬بدعوى‭ ‬أنه‭ ‬مسيء‭ ‬لتقاليد‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬

وتوافد

مستخدمو‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬التعليقات‭ ‬الخاص‭ ‬باعتذار‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬ماركس‭ ‬آند‭ ‬سبنسر‮»‬،‭ ‬وكتب‭ ‬أحدهم‭ ‬‮«‬حرق‭ ‬بطاقات‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬أمر‭ ‬مثير‭ ‬للاشمئزاز‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مشهد‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الإعلان‭ ‬التلفزيوني‭. ‬وكتب‭ ‬آخر‭: ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬إعلاناتكم‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تدمير‭ ‬التقاليد‭ ‬القديمة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬التقاليد‭ ‬الجديدة‮»‬،‭ ‬واتهمهم‭ ‬آخر‭ ‬‮«‬بالاستخفاف‭ ‬بعيد‭ ‬الميلاد‭ ‬وتقاليده‮»‬‭.‬