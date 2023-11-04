((عهد الله ما نرحل)).. أطفال فلسطين ينشدون في مدرسة خانيونس التابعة للأونروا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وظهر‭ ‬في‭ ‬الفيديو‭ ‬الصغار‭ ‬من‭ ‬أولاد‭ ‬وبنات‭ ‬ينشدون‭ ‬برفقة‭ ‬الكبار‭ ‬ممن‭ ‬معهم‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬خانيونس‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬ويقولون‭ ‬بأعلى‭ ‬صوت‭ ‬‮«‬عهد‭ ‬الله‭ ‬ما‭ ‬نرحل‮»‬‭.‬

تجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدارس‭ ‬التابعة‭ ‬لوكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬تعرضت‭ ‬للقصف‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬مقتل‭ ‬27‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

وقبلها‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬على‭ ‬لسان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسمها‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬انتشال‭ ‬27‭ ‬قتيلا‭ ‬وعدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬إثر‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأونروا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

ويوم‭ ‬الجمعة‭ ‬أعلنت‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬مقتل‭ ‬72‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬يعتبر‭ ‬كبيرا‭ ‬لعمال‭ ‬الإغاثة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬بوقت‭ ‬قياسي‭ ‬قصير‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الجمعة‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬‮«‬الأونروا‮»‬‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬توماس‭ ‬وايت‭ ‬أن‭ ‬علم‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬كافيًا‭ ‬لحماية‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬مدارس‭ ‬أممية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬تقريبا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬38‭ ‬شخصا‭ ‬فيها‭.‬