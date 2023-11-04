الشاعرة العراقية مي مظفر تأتي بقصائدها إلى بيـت الـشـعـر بـيـت إبـراهـيم العريض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يستضيف بيت الشعر بيت إبراهيم العريض الشاعرة والناقدة العراقية مي مظفر، في أمسية شعرية عنوانها: «من تلك الأرض النائية»، تستعرض فيها عالمها المتوازي ما بين الشعر والأدب وتستعيد من خلالها بعض الوقائع التي تختزن في ذاكرتها من تجليات اجتماعية وفنية وفكرية، وسيرة لا تستنبط منها إلا الفقد والتأمل والتبصر، يكون ذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث «قدرنا أن نغرق في تفاؤلنا»، يوم الاثنين 6 نوفمبر 2023، عند الساعة الثامنة مساءً، في بيت الشعر. كما يمكن متابعة الأمسية الشعرية، من خلال رابط البث المباشر :
وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .
مي مظفر، شاعرة وأديبة عراقية، حاصلة على بكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة بغداد، أصدرت عددا من الكتب المؤلفة والمترجمة عن الإنجليزية، كما نشرت عددًا كبيراً من المقالات والدراسات في الفنون التشكيلية باللغتين العربية والإنجليزية.
تضم لائحة كتب مي مظفر كتباً شعرية وقصصاً قصيرة وأدب السيرة، كما لها دراسات فنيّة عن الفن التشكيلي الحديث وتجليات الحرف العربي، وفن الحفر، والطباعة، وغيرها. بالإضافة لتفرّغها للكتابة والأبحاث، عملت مي مظفر في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في عمّان، وفي مؤسسات ومجلات ثقافية مرموقة.
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