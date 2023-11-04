الشاعرة العراقية مي مظفر تأتي بقصائدها إلى بيـت الـشـعـر بـيـت إبـراهـيم العريض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .

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‬مي‭ ‬مظفر،‭ ‬شاعرة‭ ‬وأديبة‭ ‬عراقية،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد،‭ ‬أصدرت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬المؤلفة‭ ‬والمترجمة‭ ‬عن‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬عددًا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المقالات‭ ‬والدراسات‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭. ‬

تضم‭ ‬لائحة‭ ‬كتب‭ ‬مي‭ ‬مظفر‭ ‬كتباً‭ ‬شعرية‭ ‬وقصصاً‭ ‬قصيرة‭ ‬وأدب‭ ‬السيرة،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬دراسات‭ ‬فنيّة‭ ‬عن‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬الحديث‭ ‬وتجليات‭ ‬الحرف‭ ‬العربي،‭ ‬وفن‭ ‬الحفر،‭ ‬والطباعة،‭ ‬وغيرها‭. ‬بالإضافة‭ ‬لتفرّغها‭ ‬للكتابة‭ ‬والأبحاث،‭ ‬عملت‭ ‬مي‭ ‬مظفر‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الملكي‭ ‬لبحوث‭ ‬الحضارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬وفي‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومجلات‭ ‬ثقافية‭ ‬مرموقة‭.‬