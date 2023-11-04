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الشاعرة العراقية مي مظفر تأتي بقصائدها إلى بيـت الـشـعـر بـيـت إبـراهـيم العريض

11/4/2023 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يستضيف‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭ ‬بيت‭ ‬إبراهيم‭ ‬العريض‭ ‬الشاعرة‭ ‬والناقدة‭ ‬العراقية‭ ‬مي‭ ‬مظفر،‭ ‬في‭ ‬أمسية‭ ‬شعرية‭ ‬عنوانها‭: ‬‮«‬من‭ ‬تلك‭ ‬الأرض‭ ‬النائية‮»‬،‭ ‬تستعرض‭ ‬فيها‭ ‬عالمها‭ ‬المتوازي‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬الشعر‭ ‬والأدب‭ ‬وتستعيد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬بعض‭ ‬الوقائع‭ ‬التي‭ ‬تختزن‭ ‬في‭ ‬ذاكرتها‭ ‬من‭ ‬تجليات‭ ‬اجتماعية‭ ‬وفنية‭ ‬وفكرية،‭ ‬وسيرة‭ ‬لا‭ ‬تستنبط‭ ‬منها‭ ‬إلا‭ ‬الفقد‭ ‬والتأمل‭ ‬والتبصر،‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الموسم‭ ‬الثقافي‭ ‬لمركز‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬للثقافة‭ ‬والبحوث‭ ‬‮«‬قدرنا‭ ‬أن‭ ‬نغرق‭ ‬في‭ ‬تفاؤلنا‮»‬،‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً،‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬الشعر‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬متابعة‭ ‬الأمسية‭ ‬الشعرية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رابط‭ ‬البث‭ ‬المباشر :

وعبر مسح رمز الاستجابة السريعة «QR» لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث .


‬مي‭ ‬مظفر،‭ ‬شاعرة‭ ‬وأديبة‭ ‬عراقية،‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬بكالوريوس‭ ‬في‭ ‬الأدب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬بغداد،‭ ‬أصدرت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬المؤلفة‭ ‬والمترجمة‭ ‬عن‭ ‬الإنجليزية،‭ ‬كما‭ ‬نشرت‭ ‬عددًا‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المقالات‭ ‬والدراسات‭ ‬في‭ ‬الفنون‭ ‬التشكيلية‭ ‬باللغتين‭ ‬العربية‭ ‬والإنجليزية‭. ‬

تضم‭ ‬لائحة‭ ‬كتب‭ ‬مي‭ ‬مظفر‭ ‬كتباً‭ ‬شعرية‭ ‬وقصصاً‭ ‬قصيرة‭ ‬وأدب‭ ‬السيرة،‭ ‬كما‭ ‬لها‭ ‬دراسات‭ ‬فنيّة‭ ‬عن‭ ‬الفن‭ ‬التشكيلي‭ ‬الحديث‭ ‬وتجليات‭ ‬الحرف‭ ‬العربي،‭ ‬وفن‭ ‬الحفر،‭ ‬والطباعة،‭ ‬وغيرها‭. ‬بالإضافة‭ ‬لتفرّغها‭ ‬للكتابة‭ ‬والأبحاث،‭ ‬عملت‭ ‬مي‭ ‬مظفر‭ ‬في‭ ‬المجمع‭ ‬الملكي‭ ‬لبحوث‭ ‬الحضارة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬عمّان،‭ ‬وفي‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومجلات‭ ‬ثقافية‭ ‬مرموقة‭.‬

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