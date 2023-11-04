مهرجان الفنان الراحل علي الغرير ((صانع البهجة)) على أرض ((نادي مدينة عيسى))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير: عبدالأمير السلاطنة
تحت رعاية رئيس مجلس إدارة نادي مدينة عيسى الثقافي والرياضي أُقيم مهرجان الفنان الراحل علي الغرير «صانع البهجة»، الذي نظمته أكاديمية نادي مدينة عيسى
يوم الأربعاء الماضي وذلك على الملعب الصغير بالنادي لمحبي الفنان الراحل وجمهوره، وأكد رئيس مجلس إدارة النادي أحمد العكبري أن تنظيم هذا المهرجان جاء تكريمًا للفنان الراحل الذي أفنى عمره في خدمة الفن والمحافظة على استدامة التراث البحريني ومواصلة نشر موروثه بين الأجيال. وأضاف أن الفنان الراحل يستحق أن يحتفى به فليس من السهل نسيان الغرير الذي اتصف بمواقفه الإنسانية وفنه الكبير كما أنه كان أحد أعضاء النادي وأضاف أن أبناء الفنان المرحوم واصلوا مسيرته بالانتماء للنادي حتى هذا اليوم.
والتقت عدسة «أخبار الخليج» خلال المهرجان بالفنان القدير أحمد مبارك الذي قال: سعيد جدًا لمشاركتي بهذه الفعالية وهذا المهرجان لتكريم زميلنا الفنان الراحل علي الغرير. وأضاف مبارك بأن إقامة مثل هذا المهرجان واجب قائلاً: هذا واجب ومهما «سوينا» بعد مقصرين في حق زميلنا وحبيبنا الفنان المرحوم «بوخالد» الله يرحمه.
وقال الفنان خليل الرميثي: إقامة هذا المهرجان لإحياء ذكرى الفنان المرحوم علي الغرير والمشاركة مع أبناء البحرين في بطولاتهم ونتمنى الاستمرار في إقامة مثل هذه الفعاليات.
وقالت الفنانة الإعلامية منى فيروز: جميعنا نعلم أن النوادي لديها الجانب الرياضي والثقافي مما يسهم بتعزيز دور الشراكة المجتمعية. وأضافت قائلة: سعداء بمشاركتنا مع أبناء الفنان الراحل علي الغرير في مهرجان رياضي وثقافي في آنٍ واحد.
حضر المهرجان العديد من كبار الفنانين والرياضيين وعدد من العاملين بمجال الصحافة والإعلام وأبناء الفنان المرحوم علي الغرير.
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