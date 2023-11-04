مهرجان الفنان الراحل علي الغرير ((صانع البهجة)) على أرض ((نادي مدينة عيسى))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬الثقافي‭ ‬والرياضي‭ ‬أُقيم‭ ‬مهرجان‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬علي‭ ‬الغرير‭ ‬‮«‬صانع‭ ‬البهجة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬أكاديمية‭ ‬نادي‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ ‬‮

‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الصغير‭ ‬بالنادي‭ ‬لمحبي‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬وجمهوره،‭ ‬وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي‭ ‬أحمد‭ ‬العكبري‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬جاء‭ ‬تكريمًا‭ ‬للفنان‭ ‬الراحل‭ ‬الذي‭ ‬أفنى‭ ‬عمره‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الفن‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬استدامة‭ ‬التراث‭ ‬البحريني‭ ‬ومواصلة‭ ‬نشر‭ ‬موروثه‭ ‬بين‭ ‬الأجيال‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬يحتفى‭ ‬به‭ ‬فليس‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬نسيان‭ ‬الغرير‭ ‬الذي‭ ‬اتصف‭ ‬بمواقفه‭ ‬الإنسانية‭ ‬وفنه‭ ‬الكبير‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬أعضاء‭ ‬النادي‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬أبناء‭ ‬الفنان‭ ‬المرحوم‭ ‬واصلوا‭ ‬مسيرته‭ ‬بالانتماء‭ ‬للنادي‭ ‬حتى‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭.‬

والتقت‭ ‬عدسة‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬المهرجان‭ ‬بالفنان‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬مبارك‭ ‬الذي‭ ‬قال‭: ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬لمشاركتي‭ ‬بهذه‭ ‬الفعالية‭ ‬وهذا‭ ‬المهرجان‭ ‬لتكريم‭ ‬زميلنا‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬علي‭ ‬الغرير‭. ‬وأضاف‭ ‬مبارك‭ ‬بأن‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬واجب‭ ‬قائلاً‭: ‬هذا‭ ‬واجب‭ ‬ومهما‭ ‬‮«‬سوينا‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬مقصرين‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬زميلنا‭ ‬وحبيبنا‭ ‬الفنان‭ ‬المرحوم‭ ‬‮«‬بوخالد‮»‬‭ ‬الله‭ ‬يرحمه‭. ‬

وقال‭ ‬الفنان‭ ‬خليل‭ ‬الرميثي‭: ‬إقامة‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬لإحياء‭ ‬ذكرى‭ ‬الفنان‭ ‬المرحوم‭ ‬علي‭ ‬الغرير‭ ‬والمشاركة‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولاتهم‭ ‬ونتمنى‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭.‬

وقالت‭ ‬الفنانة‭ ‬الإعلامية‭ ‬منى‭ ‬فيروز‭: ‬جميعنا‭ ‬نعلم‭ ‬أن‭ ‬النوادي‭ ‬لديها‭ ‬الجانب‭ ‬الرياضي‭ ‬والثقافي‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭. ‬وأضافت‭ ‬قائلة‭: ‬سعداء‭ ‬بمشاركتنا‭ ‬مع‭ ‬أبناء‭ ‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬علي‭ ‬الغرير‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬رياضي‭ ‬وثقافي‭ ‬في‭ ‬آنٍ‭ ‬واحد‭.‬

حضر‭ ‬المهرجان‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الفنانين‭ ‬والرياضيين‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬بمجال‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬وأبناء‭ ‬الفنان‭ ‬المرحوم‭ ‬علي‭ ‬الغرير‭.‬