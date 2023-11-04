في ختام بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئينالروسي جورجي بطل فردي الأولاد والسلوفينية لويزا بطلة للفتيات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬تتويج‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الصعب‭ ‬والمستحق‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬التركي‭ ‬دوروك‭ ‬جاليكوغلو‭ ‬بمجموعتين‭ ‬مقابل‭ ‬مجموعة‭ ‬واحدة‭ ‬جاءت‭ ‬نتائجها‭ ‬3‭/‬6،‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬3،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬أفضليته‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬وحسمها‭ ‬لصالحه‭ ‬بنتيجة‭ ‬6/3،‭ ‬فيما‭ ‬عاد‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬المجموعتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬أداء‭ ‬اللاعب‭ ‬التركي‭ ‬وارتكابه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاخطاء‭ ‬التي‭ ‬ساعدت‭ ‬منافسه‭ ‬الروسي‭ ‬جوري‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بالمجموعتين‭ ‬6‭/‬1‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

وفي‭ ‬نهائي‭ ‬فردي‭ ‬الفتيات،‭ ‬أكلمت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬لويزا‭ ‬فوسيل‭ ‬نتائجها‭ ‬ومستوياتها‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬سدى‭ ‬أولورين‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭. ‬ووجدت‭ ‬لويزا‭ ‬صعوبة‭ ‬كبيرة‭ ‬خلال‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬التركية‭ ‬سدى‭ ‬ندية‭ ‬قوية‭ ‬وتبادلت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬حتى‭ ‬تمكنت‭ ‬السلوفينية‭ ‬لويزا‭ ‬من‭ ‬حسمها‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭/‬6‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬فرضت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السلوفينية‭ ‬سيطرتها‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة،‭ ‬حيث‭ ‬أنهتها‭ ‬لمصلحتها‭ ‬بسرعة‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6/0‭ ‬لتعلن‭ ‬تتويجها‭ ‬باللقب‭.‬





ختام‭ ‬الزوجي

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬بطولة‭ ‬الزوجي،‭ ‬فاز‭ ‬اللاعبان‭ ‬التركيان‭ ‬إيمري‭ ‬التميس‭ ‬ودوروك‭ ‬جاليكوغلو‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬ببطولة‭ ‬زوجي‭ ‬الأولاد‭ ‬بعد‭ ‬فوزهما‭ ‬على‭ ‬الروسيان‭ ‬جورجي‭ ‬أراكيليان‭ ‬ودانييل‭ ‬كارابوكين‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬4‭ ‬و6‭/‬1‭.‬

وحققت‭ ‬اللاعبتان‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬تشوكو‭ ‬وزميلتها‭ ‬اللاتفية‭ ‬ألكسندرا‭ ‬روزكالني‭ ‬لقب‭ ‬بطولة‭ ‬زوجي‭ ‬الفتيات،‭ ‬حيث‭ ‬تمكنتا‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعبتين‭ ‬الروسية‭ ‬ألينا‭ ‬سوغومونيا‭ ‬والتركيا‭ ‬إليسا‭ ‬توكلو‭ ‬بمجموعتين‭ ‬دون‭ ‬مقابل‭ ‬وبنتيجة‭ ‬6‭/‬3‭ ‬و6‭/‬3‭.‬

تتويج‭ ‬الفائزين

وفي‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬قام‭ ‬عضوا‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬عدنان‭ ‬كمال‭ ‬ومحمد‭ ‬سلمان‭ ‬والحكم‭ ‬العام‭ ‬للبطولة‭ ‬أحمد‭ ‬الحواج‭ ‬بتتويج‭ ‬اللاعبين‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فئتي‭ ‬الفردي‭ ‬والزوجي‭.‬





انطلاق‭ ‬مباريات‭ ‬تمهيدي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬انطلقت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬الأول‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتنس‭ ‬للناشئين،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬للبطولة،‭ ‬فيما‭ ‬ستبدأ‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لفردي‭ ‬فئتي‭ ‬الأولاد‭ ‬والفتيات،‭ ‬وستقام‭ ‬جميع‭ ‬المباريات‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬والنصف‭ ‬صباحا‭.‬



