في ختام بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئينالروسي جورجي بطل فردي الأولاد والسلوفينية لويزا بطلة للفتيات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مدينة عيسى
– الاتحاد البحريني للتنس: توّج اللاعب الروسي جورجي أراكيليان واللاعبة السلوفينية لويزا فوسيل بمسابقتي فردي الأولاد وفردي الفتيات لبطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 18، التي أسدل الستار يوم أمس السبت على منافسات اسبوعها الأول على ملاعب الاتحاد البحريني للتنس بجامعة البحرين بوليتكنك بمدينة عيسى.
وجاء تتويج اللاعب الروسي بلقب المسابقة بعد فوزه الصعب والمستحق على منافسه التركي دوروك جاليكوغلو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة جاءت نتائجها 3/6، 6/1 و6/3، حيث تمكن اللاعب التركي من فرض أفضليته في المجموعة الأولى وحسمها لصالحه بنتيجة 6/3، فيما عاد اللاعب الروسي بقوة في المجموعتين الثانية والثالثة مستفيدا من تراجع أداء اللاعب التركي وارتكابه العديد من الاخطاء التي ساعدت منافسه الروسي جوري في الفوز بالمجموعتين 6/1 و6/3.
وفي نهائي فردي الفتيات، أكلمت اللاعبة السلوفينية لويزا فوسيل نتائجها ومستوياتها القوية في البطولة، حيث تمكنت من التغلب على اللاعبة التركية سدى أولورين بمجموعتين دون مقابل. ووجدت لويزا صعوبة كبيرة خلال المجموعة الأولى، حيث أظهرت اللاعبة التركية سدى ندية قوية وتبادلت اللاعبتان التقدم في هذه المجموعة حتى تمكنت السلوفينية لويزا من حسمها بنتيجة 7/6.
وفي المجموعة الثانية فرضت اللاعبة السلوفينية سيطرتها على مجريات هذه المجموعة، حيث أنهتها لمصلحتها بسرعة وبنتيجة 6/0 لتعلن تتويجها باللقب.
ختام الزوجي
وعلى صعيد بطولة الزوجي، فاز اللاعبان التركيان إيمري التميس ودوروك جاليكوغلو بالمركز الأول ببطولة زوجي الأولاد بعد فوزهما على الروسيان جورجي أراكيليان ودانييل كارابوكين بنتيجة 6/4 و6/1.
وحققت اللاعبتان الرومانية سيمونا تشوكو وزميلتها اللاتفية ألكسندرا روزكالني لقب بطولة زوجي الفتيات، حيث تمكنتا من الفوز على اللاعبتين الروسية ألينا سوغومونيا والتركيا إليسا توكلو بمجموعتين دون مقابل وبنتيجة 6/3 و6/3.
تتويج الفائزين
وفي ختام البطولة قام عضوا مجلس إدارة الاتحاد البحريني للتنس عدنان كمال ومحمد سلمان والحكم العام للبطولة أحمد الحواج بتتويج اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولى في فئتي الفردي والزوجي.
انطلاق مباريات تمهيدي الأسبوع الثاني
من جانب آخر، انطلقت صباح أمس مباريات الدور التمهيدي الأول للأسبوع الثاني من بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين، التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر الجاري.
وتستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي للبطولة، فيما ستبدأ يوم غد الاثنين منافسات الدور الرئيسي لفردي فئتي الأولاد والفتيات، وستقام جميع المباريات على ملاعب الاتحاد في جامعة بوليتكنك بمدينة عيسى بدءا من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
MENAFN04112023000055011008ID1107372618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.