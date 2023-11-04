البحرين الوطني يدعم البارالمبي خلال مشاركته في هانغتشو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني (
NBB ) مؤخراً دعمه للاعبي منتخب البحرين البارالمبي المشارك في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية-هانغتشو 2022. وكان من المقرر إقامة النسخة الرابعة من الألعاب الآسيوية في العام الماضي لكن تم تأجيلها لتُعقد في الفترة 22-28 أكتوبر 2023 في مدينة هانغتشو الصينية.
وتأتي هذه الرعاية بالتعاون مع اللجنة البارالمبية البحرينية ضمن إطار تعزيز الروح الرياضية والتفاعل الاجتماعي وتمكين الأشخاص من ذوي العزيمة من المشاركة في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية. وتنافس الوفد البحريني المشارك، إلى جانب 3000 مشارك من مختلف أرجاء آسيا في مجموعة من الألعاب البارالمبية المتنوعة مثل رمي القرص، التايكوندو، وسباق الجري مسافة 100 و400 متر، ودفع الجلة وغيرها.
ويؤكد بنك البحرين الوطني التزامه بدعم المبادرات التي تعزز الشمولية في المجال الرياضي وتمكن المواهب المحلية الرياضية من المشاركة في مختلف البطولات وتمثيل مملكة البحرين في أبزر الفعاليات العالمية.
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