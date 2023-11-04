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البحرين الوطني يدعم البارالمبي خلال مشاركته في هانغتشو

11/4/2023 7:11:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬مؤخراً‭ ‬دعمه‭ ‬للاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬البارالمبي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬الآسيوية‭-‬هانغتشو‭ ‬2022‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إقامة‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬لكن‭ ‬تم‭ ‬تأجيلها‭ ‬لتُعقد‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬22‭-‬28‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬تعزيز‭ ‬الروح‭ ‬الرياضية‭ ‬والتفاعل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وتمكين‭ ‬الأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬العزيمة‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبطولات‭ ‬الرياضية‭. ‬وتنافس‭ ‬الوفد‭ ‬البحريني‭ ‬المشارك،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬3000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬المتنوعة‭ ‬مثل‭ ‬رمي‭ ‬القرص،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬وسباق‭ ‬الجري‭ ‬مسافة‭ ‬100‭ ‬و400‭ ‬متر،‭ ‬ودفع‭ ‬الجلة‭ ‬وغيرها‭. ‬

ويؤكد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬التزامه‭ ‬بدعم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬الشمولية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬وتمكن‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬الرياضية‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬البطولات‭ ‬وتمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أبزر‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭. ‬


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