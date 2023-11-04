انطلاق كأس العالم للسيدات بمشاركة 31 لاعبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتحت أمس بطولة كأس العالم للمبارزة للناشئين لسلاح السابر سيدات تحت رعاية النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. وأقيمت منافسات البطولة على صالات عيسى بن راشد (صالة الاتحاد البحريني لكرة الطائرة).
شارك في مسابقات الفردي والفرق 31 لاعبة يمثلن 11 دولة من مختلف أنحاء العالم وهي: البحرين، بلغاريا، هونغ كونغ، العراق، كازاخستان، السعودية، الإمارات، أمريكا، أوزبكستان، النمسا، استراليا وشارك 12 حكما دوليا معتمدين في إدارة المنافسات.
انطلقت منافسات اليوم الأول فردي عند الساعة الواحدة مساءً حتى الساعة الخامسة مساءً، توجت اللاعبة الاوزبكية غوليستان بيرديبايفا ببطولة كأس العالم فردي والمركز الأول بعد فوزها على اللاعبة الأسترالية فيرونيكا فاسيليفا صاحبة المركز الثاني في منافسات الفردي، حيث انتهت نتيجة المباراة 15 - 8، وحققت الأوزبكية لويزا فيرناندا هيريرا لارا والبلغارية كريستينا ميلانوفا المركز الثالث مكررا.
وتوج الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للمبارزة الفائزين بالمراكز الأولى، وثمن الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفة دعم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لرياضة المبارزة وتوفير كامل الامكانيات في سبيل خدمة أبناء الوطن في هذه الرياضة العالمية التي أثبتت مملكة البحرين قدرتها على تنظيم البطولات العالمية فيها.
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