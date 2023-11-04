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انطلاق كأس العالم للسيدات بمشاركة 31 لاعبة

11/4/2023 7:11:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتحت‭ ‬أمس‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للمبارزة‭ ‬للناشئين‭ ‬لسلاح‭ ‬السابر‭ ‬سيدات‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬وأقيمت‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬صالات‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ (‬صالة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطائرة‭).‬

شارك‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الفردي‭ ‬والفرق‭ ‬31‭ ‬لاعبة‭ ‬يمثلن‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬وهي‭: ‬البحرين،‭ ‬بلغاريا،‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ،‭ ‬العراق،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬أمريكا،‭ ‬أوزبكستان،‭ ‬النمسا،‭ ‬استراليا‭ ‬وشارك‭ ‬12‭ ‬حكما‭ ‬دوليا‭ ‬معتمدين‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المنافسات‭.‬

انطلقت‭ ‬منافسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬فردي‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬مساءً‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬مساءً،‭ ‬توجت‭ ‬اللاعبة‭ ‬الاوزبكية‭ ‬غوليستان‭ ‬بيرديبايفا‭ ‬ببطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬فردي‭ ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأسترالية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬فاسيليفا‭ ‬صاحبة‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬15‭ - ‬8،‭ ‬وحققت‭ ‬الأوزبكية‭ ‬لويزا‭ ‬فيرناندا‭ ‬هيريرا‭ ‬لارا‭ ‬والبلغارية‭ ‬كريستينا‭ ‬ميلانوفا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬مكررا‭.‬

‭ ‬وتوج‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للمبارزة‭ ‬الفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى،‭ ‬وثمن‭ ‬الشيخ‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬دعم‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لرياضة‭ ‬المبارزة‭ ‬وتوفير‭ ‬كامل‭ ‬الامكانيات‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬خدمة‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬أثبتت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية‭ ‬فيها‭.‬

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