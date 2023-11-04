نفذتُ الوصية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ ‬‮«‬بي‭.‬أيه‭.‬ميديا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬مدربة‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الاستعدادات‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬لتتواجد‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بهولندا‭ ‬مع‭ ‬ديانا‭. ‬وعقب‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية،‭ ‬قبلت‭ ‬فيجمان‭ ‬سوارا‭ ‬كان‭ ‬يخص‭ ‬شقيقتها‭ ‬الكبرى‭.‬

وقالت‭ ‬فيجمان‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬تايمز‮»‬‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬لحظة‭ ‬محزنة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭- ‬كانت‭ ‬صديقتي‭ ‬المفضلة‭. ‬في‭ ‬اليورو‭ ‬تضع‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬جانبا،‭ ‬وبعدها،‭ ‬تتأثر‭ ‬قليلا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ : ‬‮«‬طلبت‭ ‬مني‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة،‭ ‬وقمت‭ ‬بهذا‭. ‬كنت‭ ‬مازلت‭ ‬هادئة،‭ ‬ولم‭ ‬تغمرني‭ ‬المشاعر‭. ‬الشيء‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬شعرت‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الارتباط‭ ‬العميق‭ ‬مع‭ ‬شقيقتي‮»‬‭.‬

وأردفت‭: ‬‮«‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬ستجلس‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬العارضة‭. ‬ستساعد‭ ‬قليلا‭. ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬موجودة‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‮»‬‭. ‬وتم‭ ‬تشخيص‭ ‬ديانا‭ ‬بإصابتها‭ ‬بسرطان‭ ‬المبيض‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2021‭ ‬وتوفيت‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬يورو‭ ‬2022‭. ‬نجاح‭ ‬فيجمان‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬السيدات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوصول‭ ‬لنهائي‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬هذا‭ ‬الصيف،‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تكهنات‭ ‬بأنها‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تخلف‭ ‬جاريث‭ ‬ساوثجيت‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬منتخب‭ ‬الرجال‭. ‬وعن‭ ‬هذه‭ ‬التكهنات،‭ ‬قالت‭: ‬‮«‬هل‭ ‬ستكون‭ ‬سيدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬الرجال؟‭ ‬بالطبع‭. ‬ولكن‭ ‬ليس‭ ‬لدي‭ ‬هدف‭ ‬بأنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أدرب‭ ‬الرجال‮»‬‭.‬

وأردفت‭ : ‬‮«‬كمدربة‭ ‬لمنتخب‭ ‬الرجال‭ ‬كل‭ ‬خطوة‭ ‬تتخذها،‭ ‬يتم‭ ‬مشاهدتك‭ ‬فيها‭ ‬ويتم‭ ‬تقييمك‭ ‬والحكم‭ ‬عليك،‭ ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬أتساءل‭ : ‬ما‭ ‬مدى‭ ‬المتعة‭ ‬في‭ ‬ذلك؟‮»‬‭.‬







