القبض على لص سرق مصوغات ذهبية ومبالغ من منزلين بالجنوبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تمكنت مديرية شرطة المحافظة الجنوبية من القبض على شخص (34 عاماً)، إثر قيامه بسرقة مصوغات ذهبية ومبالغ مالية من منزلين بمنطقتين مختلفتين بالمحافظة الجنوبية.
وأوضحت أنه فور تلقي بلاغ بالواقعة، باشرت المديرية أعمال البحث والتحري التي شملت معاينة الموقعين وجمع المعلومات اللازمة، وأسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه وضبط المسروقات بحوزته، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية للنيابة العامة.
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