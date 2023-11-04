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القبض على لص سرق مصوغات ذهبية ومبالغ من منزلين بالجنوبية

11/4/2023 7:11:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ (‬34‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬إثر‭ ‬قيامه‭ ‬بسرقة‭ ‬مصوغات‭ ‬ذهبية‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭ ‬من‭ ‬منزلين‭ ‬بمنطقتين‭ ‬مختلفتين‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬فور‭ ‬تلقي‭ ‬بلاغ‭ ‬بالواقعة،‭ ‬باشرت‭ ‬المديرية‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬معاينة‭ ‬الموقعين‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة،‭ ‬وأسفرت‭ ‬عن‭ ‬تحديد‭ ‬هوية‭ ‬المذكور‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭ ‬وضبط‭ ‬المسروقات‭ ‬بحوزته،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة،‭ ‬وإحالة‭ ‬القضية‭ ‬للنيابة‭ ‬العامة‭.‬

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