حبس مدير مالي بأحد المطاعم سنتين لاختلاس 86 ألف دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬مالك‭ ‬الشركة‭ ‬يفيد‭ ‬قيام‭ ‬المتهم‭ ‬باستغلال‭ ‬طبيعة‭ ‬عمله‭ ‬واختلاسه‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬عبر‭ ‬تحويلات‭ ‬مالية‭ ‬بنكية‭ ‬إلى‭ ‬حسابه‭ ‬البنكي‭ ‬الخاص‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استيلائه‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬نقدية‭ ‬متحصلة‭ ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬المطاعم،‭ ‬حيث‭ ‬تبين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬خبير‭ ‬محاسبي‭ ‬أن‭ ‬قيمة‭ ‬المبالغ‭ ‬المختلسة‭ ‬جاوزت‭ ‬86‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭.‬

وثبت‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬الخاص‭ ‬بالمتهم‭ ‬أنه‭ ‬يعمل‭ ‬كمدير‭ ‬مالي‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬المطاعم،‭ ‬ولديه‭ ‬تفويض‭ ‬في‭ ‬الدخول‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المطعم‭ ‬البنكي،‭ ‬وباستجواب‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أفاد‭ ‬أنه‭ ‬فُوض‭ ‬بتحويل‭ ‬مبلغ‭ ‬81‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬الحساب‭ ‬النقدي‭ ‬لسلسلة‭ ‬المطاعم‭ ‬إلى‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬باستخدام‭ ‬خاصية‭ ‬الأونلاين‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬اختلس‭ ‬مبلغ‭ ‬15‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬المبلغ،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬استيلائه‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬70‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬تحصل‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬البيع‭ ‬النقدي‭ ‬لأفرع‭ ‬المطعم‭. ‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬إليه‭ ‬النيابة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬اختلس‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬والمملوك‭ ‬للشركة‭ ‬المجني‭ ‬عليها،‭ ‬حال‭ ‬كونه‭ ‬عاملا‭ ‬بها‭ ‬ووجدت‭ ‬في‭ ‬حيازته‭ ‬بسبب‭ ‬عملهن‭ ‬وعاقبته‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬والإبعاد‭ ‬وأمرت‭ ‬برده‭ ‬مبلغ‭ ‬86‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬لجهة‭ ‬عمله،‭ ‬فطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الاستئنافية‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬حجز‭ ‬الطعن‭ ‬للحكم‭.‬