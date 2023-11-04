حبس مدير مالي بأحد المطاعم سنتين لاختلاس 86 ألف دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية حبس موظف بشركة إدارة مطاعم -عربي الجنسية- اختلس أكثر من 86 ألف دينار مدة سنتين وإلزامه رد المبلغ المختلس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ من مالك الشركة يفيد قيام المتهم باستغلال طبيعة عمله واختلاسه مبالغ مالية عبر تحويلات مالية بنكية إلى حسابه البنكي الخاص بالإضافة إلى استيلائه على مبالغ نقدية متحصلة من مبيعات المطاعم، حيث تبين بناء على تقرير خبير محاسبي أن قيمة المبالغ المختلسة جاوزت 86 ألف دينار.
وثبت بالاطلاع على عقد العمل الخاص بالمتهم أنه يعمل كمدير مالي في سلسلة المطاعم، ولديه تفويض في الدخول على حساب المطعم البنكي، وباستجواب المدير المالي في النيابة العامة أفاد أنه فُوض بتحويل مبلغ 81 ألف دينار من الحساب النقدي لسلسلة المطاعم إلى أحد البنوك باستخدام خاصية الأونلاين إلا أنه اختلس مبلغ 15 ألف دينار من المبلغ، علاوة على استيلائه على مبلغ 70 ألف دينار تحصل عليها من البيع النقدي لأفرع المطعم.
حيث أسندت إليه النيابة أنه في غضون عام 2022 اختلس المبلغ المالي والمملوك للشركة المجني عليها، حال كونه عاملا بها ووجدت في حيازته بسبب عملهن وعاقبته المحكمة الصغرى الجنائية بالحبس مدة عامين والإبعاد وأمرت برده مبلغ 86 ألف دينار لجهة عمله، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قررت حجز الطعن للحكم.
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