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الحبس سنتين لثلاثة متهمين دعوا الجمهور إلى الاستثمار في منصة وهمية

11/4/2023 7:11:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرحت‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الجرائم‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بأن‭ ‬المحكمة‭ ‬الصغرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬حكماً‭ ‬بإدانة‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬بالحبس‭ ‬مدة‭ ‬سنتين‭ ‬مع‭ ‬النفاذ،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بمصادرة‭ ‬الأجهزة‭ ‬والمحررات‭ ‬المضبوطة‭ ‬وإبعادهم‭ ‬نهائياً‭ ‬عن‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة،‭ ‬لإدارتهم‭ ‬شركة‭ ‬احتيالية‭ ‬تدعو‭ ‬الجمهور‭ ‬إلى‭ ‬الاستثمار‭ ‬باستخدام‭ ‬منصة‭ ‬وهمية‭.

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬قد‭ ‬تلقت‭ ‬بلاغاً‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجرائم‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني‭ ‬بما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬المتهمين‭ ‬بتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬اتخذت‭ ‬لها‭ ‬مقراً‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بزعم‭ ‬مزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬وأطلقت‭ ‬محافظ‭ ‬إلكترونية‭ ‬وهمية‭ ‬لدعوة‭ ‬الغير‭ ‬إلى‭ ‬إيداع‭ ‬أموالهم،‭ ‬وقد‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬أموال‭ ‬الأفراد،‭ ‬وقد‭ ‬باشرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ‭ ‬فاستمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليهم،‭ ‬وشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬وأصدرت‭ ‬أمراً‭ ‬بتفتيش‭ ‬مقر‭ ‬الشركة‭ ‬وضبط‭ ‬الأجهزة،‭ ‬كما‭ ‬أمرت‭ ‬بضبط‭ ‬وإحضار‭ ‬المتهم‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬استجوابه‭ ‬وحبسه‭ ‬احتياطياً‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬القضية،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬إلى‭ ‬إحالته‭ ‬محبوساً‭ ‬والمتهمين‭ ‬الهاربين‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكمها‭ ‬المتقدم‭.

وشددت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التعامل‭ ‬إلا‭ ‬مع‭ ‬الشركات‭ ‬المرخص‭ ‬لها‭ ‬بتلقي‭ ‬الأموال‭ ‬واستثمارها‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬رقابية‭ ‬تكفل‭ ‬مشروعية‭ ‬تداول‭ ‬الأموال‭ ‬وضمان‭ ‬أمثل‭ ‬لاستثمارها،‭ ‬وتؤكد‭ ‬تصديها‭ ‬بكل‭ ‬حزم‭ ‬لكل‭ ‬الأعمال‭ ‬الاحتيالية‭ ‬التي‭ ‬تنال‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬الخاصة‭ ‬والعامة‭.‬

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