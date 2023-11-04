عشرات الشهداء والجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) غزة
– الوكالات: استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين أمس، في تواصل عدوان إسرائيل الجوي والبري في قطاع غزة لليوم التاسع والعشرين على التوالي.
وأعلنت مصادر فلسطينية انتشال جثث ستة شهداء وعدد من الجرحى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة.
وقالت المصادر إنه جرى انتشال جثث أربعة قتلى وعدد من الإصابات إثر قصف إسرائيلي لمنزل في مدينة رفح جنوب القطاع، فيما قتل رئيس بلدية الزهراء جنوب مدينة غزة مروان حمد وعدد من أفراد أسرته في قصف استهدف منزلا وسط القطاع.
وأضافت أن مسعفين انتشلوا عددا من جثث الشهداء في غارة إسرائيلية قرب بوابة مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة.
من جهته قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن إسرائيل تعمدت خلال الساعات الأخيرة قصف واستهداف كل مقومات الحياة في مدينة غزة.
وذكر معروف أن إسرائيل ركزت هجماتها على مشاريع الطاقة الشمسية ومولدات الكهرباء المغذية للمؤسسات أو المنازل، ولا سيما في المناطق المحيطة بمجمع الشفاء الطبي.
وأوضح أنه تم رصد قصف مولد مستشفى الوفاء ومولد يغذي مؤسسات إعلامية بشارع الوحدة ومولد يغذي عددا من المطاعم في الشارع ذاته، كما قصفت طائرات إسرائيلية مشاريع طاقة شمسية على العديد من العمارات والأبنية السكنية وكذلك فوق معهد الأمل للأيتام ومؤسسات أهلية أخرى.
وأشار معروف إلى تزامن هذه الاستهدافات مع قصف إسرائيلي لتجمعات المواطنين أمام مستشفيات الشفاء والقدس والإندونيسي والنصر «في جريمة مركبة ضد هذه المرافق الصحية والمدنيين النازحين إليها والمحتمين بها».
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 9488 في هجمات إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الماضي بينهم 3900 طفلا و2509 نساء فيما أصيب أكثر من 23500 آخرين بجروح مختلفة.
وأفادت الوزارة بأن لدى الجهات الحكومية في غزة أكثر 2100 بلاغ عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة من بينهم 1200 طفل.
وحذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من كارثة إنسانية خلال الساعات القليلة القادمة جراء توقف مولدات الكهرباء الرئيسية بسبب نفاد الوقود في مجمع الشفاء الطبي.
وقالت الكيلة في بيان إن المولدات الثانوية التي تم تشغيلها في مجمع الشفاء الأكبر في قطاع غزة لا تكفي إلا لتشغيل ثلاثة أقسام رئيسية حساسة ساعات فقط.
وأشارت إلى أن 16 من أصل 35 مستشفى متوقفة عن العمل جراء القصف الإسرائيلي ونفاد الوقود، وعدد آخر مهدد بالخروج من الخدمة خلال أقل من 24 ساعة.
وأقر جيش الاحتلال أمس بأنه تعرض لهجمات عدة من «أنفاق ومجمعات عسكرية» لحركة حماس في شمال غزة.
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