عشرات الشهداء والجرحى جراء تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأعلنت‭ ‬مصادر‭ ‬فلسطينية‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬ستة‭ ‬شهداء‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬منزلاً‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬النصيرات‭ ‬للاجئين‭ ‬وسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬إنه‭ ‬جرى‭ ‬انتشال‭ ‬جثث‭ ‬أربعة‭ ‬قتلى‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الإصابات‭ ‬إثر‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لمنزل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع،‭ ‬فيما‭ ‬قتل‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬الزهراء‭ ‬جنوب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬مروان‭ ‬حمد‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬أسرته‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬استهدف‭ ‬منزلا‭ ‬وسط‭ ‬القطاع‭. ‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬مسعفين‭ ‬انتشلوا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬جثث‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬قرب‭ ‬بوابة‭ ‬مستشفى‭ ‬النصر‭ ‬للأطفال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬سلامة‭ ‬معروف‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تعمدت‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأخيرة‭ ‬قصف‭ ‬واستهداف‭ ‬كل‭ ‬مقومات‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وذكر‭ ‬معروف‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬ركزت‭ ‬هجماتها‭ ‬على‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬ومولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬المغذية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬أو‭ ‬المنازل،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحيطة‭ ‬بمجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭. ‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬قصف‭ ‬مولد‭ ‬مستشفى‭ ‬الوفاء‭ ‬ومولد‭ ‬يغذي‭ ‬مؤسسات‭ ‬إعلامية‭ ‬بشارع‭ ‬الوحدة‭ ‬ومولد‭ ‬يغذي‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المطاعم‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬ذاته،‭ ‬كما‭ ‬قصفت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬مشاريع‭ ‬طاقة‭ ‬شمسية‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العمارات‭ ‬والأبنية‭ ‬السكنية‭ ‬وكذلك‭ ‬فوق‭ ‬معهد‭ ‬الأمل‭ ‬للأيتام‭ ‬ومؤسسات‭ ‬أهلية‭ ‬أخرى‭. ‬

وأشار‭ ‬معروف‭ ‬إلى‭ ‬تزامن‭ ‬هذه‭ ‬الاستهدافات‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لتجمعات‭ ‬المواطنين‭ ‬أمام‭ ‬مستشفيات‭ ‬الشفاء‭ ‬والقدس‭ ‬والإندونيسي‭ ‬والنصر‭ ‬‮«‬في‭ ‬جريمة‭ ‬مركبة‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المرافق‭ ‬الصحية‭ ‬والمدنيين‭ ‬النازحين‭ ‬إليها‭ ‬والمحتمين‭ ‬بها‮»‬‭. ‬

وبحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬وصل‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬9488‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بينهم‭ ‬3900‭ ‬طفلا‭ ‬و2509‭ ‬نساء‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬23500‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬مختلفة‭. ‬

وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أكثر‭ ‬2100‭ ‬بلاغ‭ ‬عن‭ ‬مفقودين‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬المباني‭ ‬المدمرة‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬1200‭ ‬طفل‭. ‬

وحذرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬مي‭ ‬الكيلة‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬القليلة‭ ‬القادمة‭ ‬جراء‭ ‬توقف‭ ‬مولدات‭ ‬الكهرباء‭ ‬الرئيسية‭ ‬بسبب‭ ‬نفاد‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭. ‬

وقالت‭ ‬الكيلة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المولدات‭ ‬الثانوية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تشغيلها‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬إلا‭ ‬لتشغيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أقسام‭ ‬رئيسية‭ ‬حساسة‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬35‭ ‬مستشفى‭ ‬متوقفة‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬جراء‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ونفاد‭ ‬الوقود،‭ ‬وعدد‭ ‬آخر‭ ‬مهدد‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬الخدمة‭ ‬خلال‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وأقر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أمس‭ ‬بأنه‭ ‬تعرض‭ ‬لهجمات‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬أنفاق‭ ‬ومجمعات‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭.‬