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تؤوي آلاف النازحين.. استشهاد 15 في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا بغزة

11/4/2023 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬عندما‭ ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مدرسة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لجأ‭ ‬إليها‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وذكرت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬15‭ ‬شخصًا‭ ‬استشهدوا‭ ‬وأصيب‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬70‭ ‬شخصًا‭ ‬بجروح‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬مدرسة‭ ‬الفاخورة‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬آلاف‭ ‬النازحين‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬سابق‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غارة‭ ‬نفذها‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬المدرسة‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬تعليق‭ ‬فوري‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬غوث‭ ‬وتشغيل‭ ‬اللاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ (‬الأونروا‭) ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬إحدى‭ ‬مدارسها‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬تأثرت‭ ‬بغارات‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬4‭ ‬نوفمبر‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬جولييت‭ ‬توما‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬الاونروا‭: ‬‮«‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬المدرسة‭ ‬كملجأ‭ ‬للأونروا‭ ‬للعائلات‭ ‬النازحة‭. ‬وحتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر،‭ ‬كانت‭ ‬المدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬16000‭ ‬من‭ ‬النازحين‭ ‬الداخليين‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬وردت‭ ‬انباء‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬أطفال،‭ ‬وعن‭ ‬إصابة‭ ‬العشرات‭. ‬ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬الأونروا‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬العدد‭ ‬الدقيق‭ ‬للضحايا‮»‬‭. ‬

وأوضحت‭ ‬توما‭: ‬‮«‬أصابت‭ ‬غارة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬ساحة‭ ‬المدرسة‭ ‬حيث‭ ‬توجد‭ ‬خيام‭ ‬للعائلات‭ ‬النازحة‭. ‬وضربت‭ ‬ضربة‭ ‬أخرى‭ ‬داخل‭ ‬المدرسة‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬النساء‭ ‬يخبزن‭ ‬الخبز‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الأونروا‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬إن‭ ‬أربع‭ ‬مدارس‭ ‬تابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬تضررت‭ ‬جراء‭ ‬عمليات‭ ‬قصف‭ ‬خلفت‭ ‬23‭ ‬قتيلا‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬تستهدف‭ ‬بوابة‭ ‬مستشفى‭ ‬النصر‭ ‬للأطفال‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬ارتقاء‭ ‬شهيدين‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬الجرحى‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المستشفى‭: ‬‮«‬تصل‭ ‬إلينا‭ ‬رسائل‭ ‬تطالبنا‭ ‬بإخلاء‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬لحظة‮»‬،‭ ‬مطالبا‭ ‬‮«‬بحماية‭ ‬دولية‮»‬‭. ‬

وأنذر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬عبر‭ ‬رسائل‭ ‬نصية‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬بالتوجه‭ ‬نحو‭ ‬الجنوب‭. ‬وقال‭ ‬في‭ ‬رسائله‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬سكان‭ ‬غزه‭. ‬جيش‭ ‬الدفاع‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬يخبركم،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهرا‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬سوف‭ ‬يُفتح‭ ‬محور‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬من‭ ‬أجلكم‭ ‬للتحرك‭ ‬جنوباً‭ ‬من‭ ‬وادي‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

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