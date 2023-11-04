تؤوي آلاف النازحين.. استشهاد 15 في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة للأونروا بغزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قطاع غزة
– الوكالات: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس أن 15 شخصا على الأقل استشهدوا عندما قصفت إسرائيل مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.
وذكرت الوزارة في بيان أن 15 شخصًا استشهدوا وأصيب ما يزيد على 70 شخصًا بجروح جراء استهداف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.
وجاء في بيان سابق لوزارة الداخلية التابعة لحماس أن «غارة نفذها الاحتلال» الإسرائيلي هي التي أصابت المدرسة. ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل.
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة أمس إن «إحدى مدارسها في مخيم جباليا للاجئين تأثرت بغارات صباح اليوم 4 نوفمبر».
وقالت جولييت توما الناطقة باسم الاونروا: «يتم استخدام المدرسة كملجأ للأونروا للعائلات النازحة. وحتى 12 أكتوبر، كانت المدرسة تؤوي 16000 من النازحين الداخليين».
وأضافت: «وردت انباء ان من بين القتلى أطفال، وعن إصابة العشرات. ولا تستطيع الأونروا التحقق من العدد الدقيق للضحايا».
وأوضحت توما: «أصابت غارة واحدة على الأقل ساحة المدرسة حيث توجد خيام للعائلات النازحة. وضربت ضربة أخرى داخل المدرسة حيث كانت النساء يخبزن الخبز».
وقالت الأونروا يوم الخميس إن أربع مدارس تابعة لها في قطاع غزة تؤوي نازحين بسبب الحرب تضررت جراء عمليات قصف خلفت 23 قتيلا.
من جهة اخرى قالت وزارة الصحة ن «قوات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال ما ادى الى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى».
وقال مدير المستشفى: «تصل إلينا رسائل تطالبنا بإخلاء المستشفى في كل لحظة»، مطالبا «بحماية دولية».
وأنذر جيش الاحتلال عبر رسائل نصية سكان غزة بالتوجه نحو الجنوب. وقال في رسائله: «إلى سكان غزه. جيش الدفاع الاسرائيلي يخبركم، ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الرابعة بعد الظهر سوف يُفتح محور صلاح الدين من أجلكم للتحرك جنوباً من وادي غزة».
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