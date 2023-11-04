غوتيريش: أشعر بالرعب جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن شعوره بـ«الرعب» جراء قيام الجيش الإسرائيلي باستهداف موكب لسيارات الإسعاف في قطاع غزة أمس الجمعة.
وقال غوتيريش في بيان أمس السبت: «أشعر بالرعب جراء الهجوم الذي أبلغ عنه في غزة ضد موكب لسيارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء»، مضيفا «صور الجثث المتناثرة في الشارع أمام المستشفى مفجعة».
وأدى القصف الذي استهدف أمس الجمعة سيارة إسعاف أمام مستشفى الشفاء في غزة إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 60 آخرين، حسب وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» التي قالت إن السيارة كانت جزءا من قافلة تقل «عددا من الجرحى في طريقهم لتلقي العلاج في مصر».
من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عبر «فيسبوك»: «تعرضت مركبة الإسعاف التي تترأس القافلة لاستهداف مباشر بصاروخ أدى إلى إصابتها بشكل مباشر وإصابة طاقمها ومن فيها من جرحى».
وادعى الجيش الإسرائيلي أن سيارة الإسعاف المستهدفة «كانت تستخدمها خلية إرهابية تابعة لحماس».
وشدد غوتيريش على أنه «لم ينس الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس في إسرائيل»، لكنه أضاف «منذ شهر تقريبا والمدنيون في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، محاصرون ومحرومون من المساعدات ويقتلون ويقصفون». وشدد على أن «هذا يجب أن يتوقف»، واصفا الوضع الإنساني في غزة بأنه مروع.
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