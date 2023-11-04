غوتيريش: أشعر بالرعب جراء الضربة الإسرائيلية على موكب سيارات إسعاف في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬غوتيريش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬أشعر‭ ‬بالرعب‭ ‬جراء‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬أبلغ‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ضد‭ ‬موكب‭ ‬لسيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬خارج‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬صور‭ ‬الجثث‭ ‬المتناثرة‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬أمام‭ ‬المستشفى‭ ‬مفجعة‮»‬‭.‬

وأدى‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬أمام‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬شخصا‭ ‬وإصابة‭ ‬60‭ ‬آخرين،‭ ‬حسب‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لـ«حماس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬السيارة‭ ‬كانت‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬قافلة‭ ‬تقل‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬لتلقي‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬مصر‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها‭ ‬قالت‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬فيسبوك‮»‬‭: ‬‮«‬تعرضت‭ ‬مركبة‭ ‬الإسعاف‭ ‬التي‭ ‬تترأس‭ ‬القافلة‭ ‬لاستهداف‭ ‬مباشر‭ ‬بصاروخ‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬إصابتها‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬وإصابة‭ ‬طاقمها‭ ‬ومن‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬جرحى‮»‬‭.‬

وادعى‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أن‭ ‬سيارة‭ ‬الإسعاف‭ ‬المستهدفة‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تستخدمها‭ ‬خلية‭ ‬إرهابية‭ ‬تابعة‭ ‬لحماس‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬غوتيريش‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ينس‭ ‬الهجمات‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬ارتكبتها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬إسرائيل‮»‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أضاف‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬والمدنيون‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬محاصرون‭ ‬ومحرومون‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬ويقتلون‭ ‬ويقصفون‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‮»‬،‭ ‬واصفا‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬مروع‭.‬