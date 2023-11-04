بقيمة 100 ألف دولاربيت التمويل الكويتي البحرين يعلن الفائز بجائزة لبشارة لشهر سبتمبر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بيت التمويل الكويتي
– البحرين فوز هدى يوسف الزياني بالجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100
, 000 دولار أمريكي، وذلك ضمن سحوبات شهر سبتمبر 2023 لحساب التوفير الاستثماري «لبشارة»، كما أعلن البنك الفائزين بالجوائز الشهرية الأخرى بما في ذلك 20 جائزة بقيمة إجمالية 20
, 000 دولار أمريكي و40 جائزة من فئات لبشارة الخاصة بقيمة 500 دولار لكل فائز. وقد حضر مراسم السحب أعضاء من إدارة البنك بوجود ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين للبنك.
وبهذه المناسبة، صرح حامد مشعل، – مدير تنفيذي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي-البحرين قائلا: «أود أن أعبر عن خالص التهنئة إلى السيدة هدى الزياني للفوز بجائزة «لبشارة» الكبرى لشهر سبتمبر. كما أهنئ كل الفائزين بالجوائز لهذا الشهر. إننا نؤكد التزامنا الدائم بتزويد عملائنا الكرام بفرص تضمن لهم مستقبلهم المالي، وقد أثبت حساب «لبشارة» على مدى الشهور الماضية توافقه التام مع أهداف البنك وقيمه. إنه يعكس مساعينا الجادة نحو دعم أصحاب حساب لبشارة ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من خلال التوفير والتخطيط المالي الفعال».
من جانبها، عبّرت هدى الزياني عن سعادتها قائلة: «يعد الفوز بجائزة «لبشارة» الكبرى علامة فارقة في حياتي. إنني أشعر بالامتنان البالغ وقد عززت هذه التجربة الفريدة من نوعها من ثقتي في إمكانية الادخار مع حساب التوفير الاستثماري «لبشارة». وأتوجه بكل الشكر والتقدير إلى بيت التمويل الكويتي – البحرين لإتاحة هذه الفرصة لي».
ويمكن لجميع أصحاب حسابات «لبشارة» الاستمتاع بفرص مجزية للفوز بمكافآت رائعة، بما في ذلك الجوائز الكبرى والشهرية والخاصة، حيث يمكن للعملاء الحصول على فرصة للدخول في السحب مع كل 50 دينارا بحرينيا أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي يتم إيداعها في حساباتهم «لبشارة» مدة لا تقل عن 30 يومًا. يمكن للعملاء زيادة فرصهم بالفوز إلى ثلاثة أضعاف عبر زيادة مدة الاستثمار في حساب «لبشارة».
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