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بقيمة 100 ألف دولاربيت التمويل الكويتي البحرين يعلن الفائز بجائزة لبشارة لشهر سبتمبر

11/4/2023 7:11:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬فوز‭ ‬هدى‭ ‬يوسف‭ ‬الزياني‭ ‬بالجائزة‭ ‬الشهرية‭ ‬الكبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬100 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬سحوبات‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬لحساب‭ ‬التوفير‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬الشهرية‭ ‬الأخرى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬20‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬إجمالية‭ ‬20 ‭,‬ 000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬و40‭ ‬جائزة‭ ‬من‭ ‬فئات‭ ‬لبشارة‭ ‬الخاصة‭ ‬بقيمة‭ ‬500‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭. ‬وقد‭ ‬حضر‭ ‬مراسم‭ ‬السحب‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬بوجود‭ ‬ممثل‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مدققي‭ ‬الحسابات‭ ‬الداخليين‭ ‬والخارجيين‭ ‬للبنك‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرح‭ ‬حامد‭ ‬مشعل،‭ ‬ مدير‭ ‬تنفيذي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭-‬البحرين‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهنئة‭ ‬إلى‭ ‬السيدة‭ ‬هدى‭ ‬الزياني‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬سبتمبر‭. ‬كما‭ ‬أهنئ‭ ‬كل‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجوائز‭ ‬لهذا‭ ‬الشهر‭. ‬إننا‭ ‬نؤكد‭ ‬التزامنا‭ ‬الدائم‭ ‬بتزويد‭ ‬عملائنا‭ ‬الكرام‭ ‬بفرص‭ ‬تضمن‭ ‬لهم‭ ‬مستقبلهم‭ ‬المالي،‭ ‬وقد‭ ‬أثبت‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الشهور‭ ‬الماضية‭ ‬توافقه‭ ‬التام‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬البنك‭ ‬وقيمه‭. ‬إنه‭ ‬يعكس‭ ‬مساعينا‭ ‬الجادة‭ ‬نحو‭ ‬دعم‭ ‬أصحاب‭ ‬حساب‭ ‬لبشارة‭ ‬ومساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التوفير‭ ‬والتخطيط‭ ‬المالي‭ ‬الفعال‮»‬‭.

من‭ ‬جانبها،‭ ‬عبّرت‭ ‬هدى‭ ‬الزياني‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬يعد‭ ‬الفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬الكبرى‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬حياتي‭. ‬إنني‭ ‬أشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬البالغ‭ ‬وقد‭ ‬عززت‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬من‭ ‬ثقتي‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬الادخار‭ ‬مع‭ ‬حساب‭ ‬التوفير‭ ‬الاستثماري‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭. ‬وأتوجه‭ ‬بكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكويتي‭ ‬ ‭ ‬البحرين‭ ‬لإتاحة‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬لي‮»‬‭.‬

ويمكن‭ ‬لجميع‭ ‬أصحاب‭ ‬حسابات‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بفرص‭ ‬مجزية‭ ‬للفوز‭ ‬بمكافآت‭ ‬رائعة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬والشهرية‭ ‬والخاصة،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬يعادلها‭ ‬بالدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬يتم‭ ‬إيداعها‭ ‬في‭ ‬حساباتهم‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭ ‬مدة‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬عن‭ ‬30‭ ‬يومًا‭. ‬يمكن‭ ‬للعملاء‭ ‬زيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬بالفوز‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬مدة‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬لبشارة‮»‬‭.‬

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