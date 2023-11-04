تعرض مشروعها المميز ((أمواج بيتشفرونت))((استيراد الاستثمارية)) تشارك في سيتي سكيب البحرين 2023

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت شركة استيراد الاستثمارية مشاركتها في معرض سيتي سكيب البحرين 2023، أكبر وأهم حدث عقاري في الشرق الأوسط، والذي سيقام في الفترة بين 14-16 نوفمبر الجاري بمركز البحرين العالمي للمعارض.
وستشارك استيراد الاستثمارية في المعرض بمشروعها المميز «أمواج بيتشفرونت» الذي يعد أحد أكبر وأبرز المشاريع العقارية في البحرين، حيث ستعرض الشركة في منصتها بالمعرض ( H 9. F 22)، المخطط الرئيسي للمشروع وأبرز المميزات والخدمات والمرافق التي يحتويها، كما ستعرض الفرص والعروض الحصرية للتملك لاسيما الفلل الشاطئية.
وتعليقا على هذه المشاركة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة استيراد
الاستثمارية السيد أحمد عبدالرحمن أن معرض سيتي سكيب يعد فرص مثالية لتسويق هذا المشروع المميز الذي يتمتع بكل مقومات الرفاهية والجذب للمستثمرين والراغبين في تملك الوحدات والشقق السكنية، حيث يعد سيتي سكيب الحدث الأكبر على مستوى المنطقة، وتستضيفه المملكة للمرة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى منه في العام الماضي.
وأضاف الرئيس التنفيذي لاستيراد الاستثمارية: يعد أمواج بيتشفرونت أحد أبرز المشاريع العقارية التي تطور حاليا في البحرين، خاصة مع ما يتميز به من موقع جذاب واحتوائه على كل الخدمات والمرافق والتسهيلات التي يحتاجها القاطنون، وكذلك امتلاكه أول وأطول شاطئ خاص في المملكة يمتد على الخط الساحلي لواجهة أمواج، وقد تم استكمال كل أعمال التطوير فيه وأصبح جاهزا للاستخدام. إلى جانب المناظر الخلابة وبرك السباحة والنوادي الصحية والخدمات الفريدة، وأكثر من 30 ألـف مـتر مربع من المساحات الــخضراء التي صممتها إحدى أفضل الشركات العالمية في إدارة الشواطئ.
يضاف إلى ذلك أن تصميم وتنفيذ المشروع تم بأعلى المعايير العالمية المتعلقة بالاستدامة والبيوت الخضراء. ما يجعله مجمعا سكنيا متكاملا، مع تنفيذ كل أعمال البناء والتشطيبات وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأوضح أحمد عبدالرحمن أن مشروع أمواج بيتشفرونت يقدم خياريات مثالية ومتعددة من الفلل التي تتراوح بين 3و4و5 غرف نوم. أما الشقق فتقدم خيارات الاستوديو والغرفة والغرفتين و3 غرف.
وقد تجاوزت نسبة البيع في المرحلة الأولى للمشروع حتى الآن 80 % ، وسيتم تسليم الوحدات إلى الملاك بنهاية هذا العام. فيما سيتم استكمال وتسليم فلل المرحلة الثانية في الربع الرابع من العام القادم 2024.
وكان مشروع «أمواج بيتشفرونت» قد فاز قبل أيام بجائزة أفضل مشروع تطوير متعدد الاستخدامات، وذلك في حفل جوائز العقارات
الدولية الذي نظم في دبي، والتي تعتبر واحدة من أكثر الجوائز المرموقة والمتخصصة بالقطاع العقاري على مستوى العالم.
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