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تعرض مشروعها المميز ((أمواج بيتشفرونت))((استيراد الاستثمارية)) تشارك في سيتي سكيب البحرين 2023

11/4/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين‭ ‬2023،‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬حدث‭ ‬عقاري‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬14‭-‬16‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭. ‬

وستشارك‭ ‬استيراد‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬بمشروعها‭ ‬المميز‭ ‬‮«‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬وأبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬ستعرض‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬منصتها‭ ‬بالمعرض‭ (‬ H 9‭.‬ F 22‭)‬،‭ ‬المخطط‭ ‬الرئيسي‭ ‬للمشروع‭ ‬وأبرز‭ ‬المميزات‭ ‬والخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬التي‭ ‬يحتويها،‭ ‬كما‭ ‬ستعرض‭ ‬الفرص‭ ‬والعروض‭ ‬الحصرية‭ ‬للتملك‭ ‬لاسيما‭ ‬الفلل‭ ‬الشاطئية‭. ‬

وتعليقا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬استيراد
الاستثمارية‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أن‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬يعد‭ ‬فرص‭ ‬مثالية‭ ‬لتسويق‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬المميز‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بكل‭ ‬مقومات‭ ‬الرفاهية‭ ‬والجذب‭ ‬للمستثمرين‭ ‬والراغبين‭ ‬في‭ ‬تملك‭ ‬الوحدات‭ ‬والشقق‭ ‬السكنية،‭ ‬حيث‭ ‬يعد‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬الحدث‭ ‬الأكبر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتستضيفه‭ ‬المملكة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاستيراد‭ ‬الاستثمارية‭: ‬يعد‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬التي‭ ‬تطور‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يتميز‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬جذاب‭ ‬واحتوائه‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬القاطنون،‭ ‬وكذلك‭ ‬امتلاكه‭ ‬أول‭ ‬وأطول‭ ‬شاطئ‭ ‬خاص‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬الخط‭ ‬الساحلي‭ ‬لواجهة‭ ‬أمواج،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬استكمال‭ ‬كل‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬فيه‭ ‬وأصبح‭ ‬جاهزا‭ ‬للاستخدام‭. ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المناظر‭ ‬الخلابة‭ ‬وبرك‭ ‬السباحة‭ ‬والنوادي‭ ‬الصحية‭ ‬والخدمات‭ ‬الفريدة،‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬ألـف‭ ‬مـتر‭ ‬مربع‭ ‬من‭ ‬المساحات‭ ‬الــخضراء‭ ‬التي‭ ‬صممتها‭ ‬إحدى‭ ‬أفضل‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشواطئ‭. ‬

يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬تصميم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشروع‭ ‬تم‭ ‬بأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬والبيوت‭ ‬الخضراء‭. ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬مجمعا‭ ‬سكنيا‭ ‬متكاملا،‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬كل‭ ‬أعمال‭ ‬البناء‭ ‬والتشطيبات‭ ‬وفق‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والاستدامة‭.‬

وأوضح‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‭ ‬يقدم‭ ‬خياريات‭ ‬مثالية‭ ‬ومتعددة‭ ‬من‭ ‬الفلل‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬3و4و5‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭. ‬أما‭ ‬الشقق‭ ‬فتقدم‭ ‬خيارات‭ ‬الاستوديو‭ ‬والغرفة‭ ‬والغرفتين‭ ‬و3‭ ‬غرف‭.
‬وقد‭ ‬تجاوزت‭ ‬نسبة‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬للمشروع‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬80 ‭%‬ ،‭ ‬وسيتم‭ ‬تسليم‭ ‬الوحدات‭ ‬إلى‭ ‬الملاك‭ ‬بنهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬فيما‭ ‬سيتم‭ ‬استكمال‭ ‬وتسليم‭ ‬فلل‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬2024‭. ‬

وكان‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬أمواج‭ ‬بيتشفرونت‮»‬‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬العقارات
الدولية‭ ‬الذي‭ ‬نظم‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬والمتخصصة‭ ‬بالقطاع‭ ‬العقاري‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬

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