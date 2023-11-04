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بورصة البحرين تستضيف المؤتمر السنوي وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط

11/4/2023 7:11:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬استضافتها‭ ‬للمؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬وحفل‭ ‬جوائز‭ ‬جمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ ‭ ‬ميرا‭ ‬2023‭: ‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬المستدامة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي،‭ ‬والذي‭ ‬سيعقد‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ريتز‭ ‬كارلتون،‭ ‬البحرين‭. ‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬وحفل‭ ‬جوائز‭ ‬ميرا‭ ‬2023‭ ‬المقام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬من‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬المستدامة‮»‬‭ ‬ملتقى‭ ‬لمهنيي‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬منصة‭ ‬مميزة‭ ‬للتواصل‭ ‬بين‭ ‬ممثلي‭ ‬البورصات،‭ ‬والشركات‭ ‬المدرجة،‭ ‬والوسطاء،‭ ‬ومحللي‭ ‬الأبحاث،‭ ‬والشركات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬والهيئات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وسيضم‭ ‬المؤتمر‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬الرئيسين‭ ‬حيث‭ ‬ستلقي‭ ‬عبير‭ ‬السعد،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لرقابة‭ ‬المؤسسات‭ ‬المالية‭ ‬بمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭. ‬كما‭ ‬سيضم‭ ‬المؤتمر‭ ‬جلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬للرؤساء‭ ‬التنفيذيين‭ ‬لبورصات‭ ‬الخليج‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هيكل‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج،‭ ‬وفرص‭ ‬النمو،‭ ‬والبيئة‭ ‬التنظيمية،‭ ‬والتوجهات‭ ‬الناشئة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بعلاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬وآخر‭ ‬التطورات‭ ‬والمستجدات‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنهم‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬ومحمد‭ ‬الرميح‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لتداول‭ ‬السعودية،‭ ‬وعبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لسوق‭ ‬أبوظبي‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬وعبدالعزيز‭ ‬العمادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬بالوكالة‭
‬لبورصة‭ ‬قطر‭.‬

كما‭ ‬سيستقطب‭ ‬المؤتمر‭ ‬أيضًا‭ ‬كبار‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬الرمز‭ ‬كابيتال،‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭)‬،‭ ‬وبنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬وشركة‭ ‬بابكو‭ ‬إنرجيز،‭ ‬وبنك‭ ‬الإمارات‭ ‬دبي‭ ‬الوطني،‭ ‬وشركة‭ ‬ FTI ‭ ‬ Consulting ،‭ ‬وبنك‭ ‬أبوظبي‭ ‬الأول،‭ ‬و ISSB ،‭ ‬والشركة‭ ‬السعودية‭ ‬لإعادة‭ ‬التأمين‭ (‬ Saudi ‭ ‬ Re ‭)‬،‭ ‬ومجموعة‭ ‬بورصة‭ ‬لندن‭ (‬ LSEG ‭)‬،‭ ‬و LUMI ،‭ ‬ومؤشر‭ ‬ MSCI ،‭ ‬ومجموعة‭ ‬أكسفورد‭ ‬للأعمال،‭ ‬وإس‭ ‬آند‭ ‬بي‭ ‬غلوبال،‭ ‬وسيكو‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬م‭)‬،‭ ‬ووامض،‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭. ‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬صرح‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبورصة‭ ‬البحرين‭ ‬بالقول‭: ‬‮«‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬السنوي‭ ‬وحفل‭ ‬جوائز‭ ‬جمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ ‭ ‬ميرا‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الجهود‭ ‬الإقليمية‭ ‬المشتركة‭ ‬لدعم‭ ‬الممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬تتبناها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭. ‬

بدوره،‭ ‬علق‭ ‬جون‭ ‬غوليفر،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬بجمعية‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ ‭ ‬‮«‬ميرا‮»‬،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تتجه‭ ‬أسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬نحو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬والتطور،‭ ‬ونحن‭ ‬نفخر‭ ‬بشراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين،‭ ‬بما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬ريادة‭ ‬في‭ ‬مجالي‭ ‬علاقات‭ ‬المستثمرين‭ (‬ IR ‭) ‬والممارسات‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭. ‬كما‭ ‬نقدر‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬البورصات‭ ‬الإقليمية‭ ‬الأخرى‭ ‬وشركاء‭ ‬ميرا،‭ ‬الذين‭ ‬نتعاون‭ ‬معهم‭ ‬بشكل‭ ‬وثيق‭ ‬لإنشاء‭ ‬منظومة‭ ‬متكاملة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬المدرجة‭ ‬والمستثمرين‮»‬‭.‬

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