بورصة البحرين تستضيف المؤتمر السنوي وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت بورصة البحرين استضافتها للمؤتمر السنوي وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط
– ميرا 2023: من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة، وذلك بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي، والذي سيعقد في 13 نوفمبر 2023 في فندق ريتز كارلتون، البحرين.
ومن المقرر أن يكون المؤتمر السنوي وحفل جوائز ميرا 2023 المقام تحت شعار «من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى أسواق المال المستدامة» ملتقى لمهنيي علاقات المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يوفر منصة مميزة للتواصل بين ممثلي البورصات، والشركات المدرجة، والوسطاء، ومحللي الأبحاث، والشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال علاقات المستثمرين، والهيئات التنظيمية في المنطقة.
وسيضم المؤتمر نخبة من المتحدثين الرئيسين حيث ستلقي عبير السعد، المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر. كما سيضم المؤتمر جلسة نقاشية للرؤساء التنفيذيين لبورصات الخليج لتسليط الضوء على هيكل أسواق رأس المال في منطقة الخليج، وفرص النمو، والبيئة التنظيمية، والتوجهات الناشئة المتعلقة بعلاقات المستثمرين، فضلا عن أهم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وآخر التطورات والمستجدات في علاقات المستثمرين، ومن ضمنهم الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، ومحمد الرميح المدير التنفيذي لتداول السعودية، وعبدالله النعيمي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وعبدالعزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة
لبورصة قطر.
كما سيستقطب المؤتمر أيضًا كبار المتحدثين من الرمز كابيتال، وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، وبنك ABC ، وشركة بابكو إنرجيز، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة FTI Consulting ، وبنك أبوظبي الأول، و ISSB ، والشركة السعودية لإعادة التأمين ( Saudi Re )، ومجموعة بورصة لندن ( LSEG )، و LUMI ، ومؤشر MSCI ، ومجموعة أكسفورد للأعمال، وإس آند بي غلوبال، وسيكو ش.م.ب (م)، ووامض، وغيرهم من المشاركين.
وفي تعليقه على هذا الحدث المهم، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بالقول: «إن المؤتمر السنوي وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – ميرا 2023 الذي تستضيفه بورصة البحرين يسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه أسواق رأس المال في تطبيق أفضل الممارسات في علاقات المستثمرين، وتعزيز التنمية المستدامة، وتشجيع الجهود الإقليمية المشتركة لدعم الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يتوافق مع استراتيجية تطوير قطاع الخدمات المالية التي تتبناها مملكة البحرين».
بدوره، علق جون غوليفر، المدير العام بجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط – «ميرا»، قائلًا: «تتجه أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي نحو المزيد من النمو والتطور، ونحن نفخر بشراكتنا مع بورصة البحرين، بما تتمتع به من ريادة في مجالي علاقات المستثمرين ( IR ) والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. كما نقدر الدعم المستمر من البورصات الإقليمية الأخرى وشركاء ميرا، الذين نتعاون معهم بشكل وثيق لإنشاء منظومة متكاملة تجمع بين الشركات المدرجة والمستثمرين».
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