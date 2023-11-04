الداخـلـيـة: إرسال تعليمات الدفاع المدني عن طريق تطبيقات مجتمع واعي وتواصل والمرور

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى تفعيل الإشعارات في تطبيقات «مجتمع واعي BeAware» و « تواصل Tawasul» و « تطبيق المرور eTraffic» ؛ إذ سيتم استخدام هذه التطبيقات في إرسال التعليمات الخاصة بالدفاع المدني في الوقت الحاضر.
وكان وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني قد أطلق مساء يوم الجمعة المنصة الوطنية للحماية المدنية بهدف تهيئة المجتمع وتوعيته بما يضمن الحماية المدنية وتعزيز السلامة العامة، مؤكدا أنها أصبحت الآن متاحة للجميع وتتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات التي تهتم بسلامتهم بطريقة حديثة.
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