الداخـلـيـة: إرسال تعليمات الدفاع المدني عن طريق تطبيقات مجتمع واعي وتواصل والمرور

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬بهدف‭ ‬تهيئة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتوعيته‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬وتتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬حديثة‭.‬

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