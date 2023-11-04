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الداخـلـيـة: إرسال تعليمات الدفاع المدني عن طريق تطبيقات مجتمع واعي وتواصل والمرور

11/4/2023 7:11:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬الإشعارات‭ ‬في‭ ‬تطبيقات‭ ‬‮«‬مجتمع‭ ‬واعي‭ ‬ BeAware» و « تواصل Tawasul» و « تطبيق المرور eTraffic» ؛‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬استخدام‭ ‬هذه‭ ‬التطبيقات‭ ‬في‭ ‬إرسال‭ ‬التعليمات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالدفاع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاضر‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬قد‭ ‬أطلق‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬المنصة‭ ‬الوطنية‭ ‬للحماية‭ ‬المدنية‭ ‬بهدف‭ ‬تهيئة‭ ‬المجتمع‭ ‬وتوعيته‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬الحماية‭ ‬المدنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬العامة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬متاحة‭ ‬للجميع‭ ‬وتتيح‭ ‬للمواطنين‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تهتم‭ ‬بسلامتهم‭ ‬بطريقة‭ ‬حديثة‭.‬

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