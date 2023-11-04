لدم الشهداء.. وصية زباري: وحناجر صارت.. غزة الجريحة تقتحم أجواء أصبوحة ((الأهلية)) الشعرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واقتحمت‭ ‬غزة‭ ‬بمآسيها‭ ‬وآلامها‭ ‬فقرات‭ ‬الأصبوحة‭ ‬الشعرية‭ ‬المخطط‭ ‬لها‭ ‬مسبقا‭ ‬ضمن‭ ‬أجندة‭ ‬فعاليات‭ ‬مركز‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والدراسات‭ ‬الشرق‭ ‬أوسطية‭ ‬في‭ ‬الفصل‭ ‬الدراسي‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬استجابت‭ ‬الشاعرات‭ ‬بقريحتهن‭ ‬وتفاعلهن‭ ‬لمشاعر‭ ‬الجمهور‭ ‬الغفير‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬الفعالية‭ ‬ليعبرن‭ ‬بقصائد‭ ‬مؤثرة‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهن‭ ‬تجاه‭ ‬العدوان‭ ‬الآثم‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وتداعياته‭ ‬المؤلمة‭ ‬تجاه‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭ ‬والأبرياء‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬الجريحة‭.‬

وتحدث‭ ‬راعي‭ ‬الأصبوحة‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬عن‭ ‬أهمية‭ ‬الفعاليات‭ ‬الشعرية‭ ‬والأدبية‭ ‬التي‭ ‬تتحرك‭ ‬فيها‭ ‬المشاعر‭ ‬الوطنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬وتعزز‭ ‬لدى‭ ‬الطلبة‭ ‬والجمهور‭ ‬مشاعر‭ ‬الانتماء‭ ‬للوطن‭ ‬والوفاء‭ ‬لقيادته‭ ‬الحكيمة،‭ ‬وتدفع‭ ‬إلى‭ ‬الحماس‭ ‬وتعزيز‭ ‬المشاعر‭ ‬الانسانية‭ ‬تجاه‭ ‬إخوتنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وتجاه‭ ‬جميع‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭ ‬والانسانية‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬منوها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بالمكانة‭ ‬المتميزة‭ ‬للشاعرات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الأصبوحة،‭ ‬شاكرا‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬مع‭ ‬الأصبوحة‭.‬

وأشاد‭ ‬ضيف‭ ‬الأصبوحة‭ ‬السفير‭ ‬خليل‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬رئيس‭ ‬قطاع‭ ‬الشؤون‭ ‬العربية‭ ‬والأمن‭ ‬القومي‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬بالشاعرات‭ ‬وقصائدهن،‭ ‬مثنيا‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية،‭ ‬معبرا‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بقيادة‭ ‬الجامعة‭ ‬وأساتذتها‭ ‬المميزين‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬تنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالشعراء‭ ‬والمبدعين‭ ‬وتشجيع‭ ‬طلبة‭ ‬الجامعة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يحذوا‭ ‬حذوهم‭.‬

وقد‭ ‬عبرت‭ ‬الشاعرات‭ ‬في‭ ‬قصائدهن‭ ‬عن‭ ‬مشاعرهن‭ ‬الوطنية‭ ‬ومحبتهن‭ ‬وولائهن‭ ‬للقيادة‭ ‬الحكيمة،‭ ‬كما‭ ‬عبرن‭ ‬عبر‭ ‬قصائدهن‭ ‬عن‭ ‬تجاربهن‭ ‬الحياتية،‭ ‬ورسمن‭ ‬بدقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كلماتهن‭ ‬المشوقة‭ ‬حالات‭ ‬مفعمة‭ ‬بالمحبة،‭ ‬واجتذبن‭ ‬الجمهور‭ ‬بتقديم‭ ‬نماذجهن‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬تلتحم‭ ‬بالواقع،‭ ‬وتصور‭ ‬معاناتهن‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وتبوح‭ ‬بسيرهن‭ ‬الشخصية‭.‬

واقتحمت‭ ‬غزة‭ ‬بكل‭ ‬معاناتها‭ ‬مشاعر‭ ‬الشاعرات،‭ ‬فكان‭ ‬مما‭ ‬رسمته‭ ‬أنامل‭ ‬الدكتورة‭ ‬نبيلة‭ ‬زباري‭ ‬قصيدة‭ ‬‮«‬المدية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬مطلعها‭:‬‮

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يا‭ ‬قدس‭.. ‬يا‭ ‬غزة‭ ‬

صار‭ ‬جرحنا‭ ‬مدية‭..‬

صارت‭ ‬أدمعنا‭ ‬أحجاراً‭..‬

قنابل‭.. ‬وبنادق‭..‬

صارت‭ ‬اضلعنا

سجوناً‭ ‬للهب‭.. ‬للغضب‭..‬

وحناجرنا‭ ‬صارت

لدم‭ ‬الشهداء‭.. ‬وصية

واختارت‭ ‬زميلتها‭ ‬الشاعرة‭ ‬الدكتورة‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر‭ ‬الشعر‭ ‬الشعبي‭ ‬التلقائي‭ ‬ليعبر‭ ‬عن‭ ‬مكنون‭ ‬مختزن‭ ‬من‭ ‬الألم‭ ‬والحسرة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دعت‭ ‬جمهور‭ ‬الحاضرين‭ ‬إلى‭ ‬الوقوف‭ ‬وقراءة‭ ‬الفاتحة،‭ ‬فكان‭ ‬من‭ ‬أبيات‭ ‬قصيدتها

الموسومة‭ ‬‮«‬لعيون‭ ‬غزة‮»‬‭:‬

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‬والعار‭ ‬يا‭ ‬للعار‭ ‬صيحي‭ ‬يا‭ ‬الاشعار

لعيون‭ ‬غزه‭ ‬يلتهاوت‭ ‬كسيره

‮

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بنت‭ ‬عليها‭ ‬دارت‭ ‬رحاة‭ ‬الاكدار

لا‭ ‬الليل‭ ‬ساترها‭ ‬ولا‭ ‬الصبح‭ ‬جيره

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محصولها‭ ‬من‭ ‬غرس‭ ‬بستان‭ ‬الأدوار

أشلاء‭ ‬ارض‭ ‬وباقي‭ ‬طفلة‭ ‬صغيره

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يعتاش‭ ‬غاصبها‭ ‬على‭ ‬دم‭ ‬الاخيار

ويسقيها‭ ‬كاسات‭ ‬الظما‭ ‬من‭ ‬غديره

‮

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بدورها‭ ‬علقت‭ ‬الأديبة‭ ‬الناقدة‭ ‬الدكتورة‭ ‬رفيقة‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬على‭ ‬مجمل‭ ‬القصائد‭ ‬الشعرية‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬الشاعرات‭ ‬بالشكر‭ ‬والثناء‭ ‬والاستحسان‭ ‬الكبير‭. ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬قصائد‭ ‬الدكتورة‭ ‬نبيلة‭ ‬زباري‭ ‬امتازت‭ ‬بالأناقة‭ ‬اللفظية‭ ‬فمساحاتها‭ ‬الشاسعة‭ ‬لن‭ ‬تضيق‭ ‬بشاعريتها‭ ‬لا‭ ‬شك،‭ ‬وتجليات‭ ‬الإبداع‭ ‬في‭ ‬قصائدها‭ ‬لم‭ ‬تخطئ‭ ‬مسيرتها‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬ثنايا‭ ‬الروح؛

فالنصوص‭ ‬التي‭ ‬ألقتها‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬الأسس‭ ‬والدلالات

والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬المتلقين‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬دون‭ ‬غياب‭ ‬الحس‭ ‬الذوقي‭.‬

أما‭ ‬ما‭ ‬قدمته‭ ‬الدكتورة‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر‭ ‬من‭ ‬نصوص،‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬بن‭ ‬رجب،‭ ‬فقد‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬الفانتازيا‭ ‬الجمالية‭ ‬والمخيال‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬مجازاتها‭ ‬حتى‭ ‬بدت‭ ‬غرائبية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬الصنعة‭ ‬الشعرية‭ ‬المتكلفة‭ ‬فنالت‭ ‬إعجابا‭ ‬ملحوظا‭ ‬من‭ ‬المتلقين،‭ ‬وأضافت‭: ‬تجسدت‭ ‬في‭ ‬نصوص‭ ‬الجودر‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الأبعاد‭ ‬الآيدولوجية‭ ‬والمفارقات

العميقة‭ ‬والقريبة‭ ‬من‭ ‬القلب‭.‬

ورأت‭ ‬بن‭ ‬رجب‭ ‬في‭ ‬قصائد‭ ‬الاعلامية‭ ‬سبيكة‭ ‬الشحي‭ ‬أبجدية‭ ‬الكلام‭ ‬وأفانين‭ ‬القول

والحس‭ ‬الذوقي‮

‬في‭ ‬شعر‭ ‬بعيد‭ ‬عن‭ ‬النمطية‭. ‬وأضافت‭:‬‮

‬إنه‭ ‬عبق‭ ‬الكلام‭ ‬فقد‭ ‬امتازت‭ ‬مقاطع‭ ‬الشحي‭ ‬بالحروف‭ ‬المائزة‭ ‬التي‭ ‬تمخضت‭ ‬عن

جملة‭ ‬من

التعالقات‭ ‬والعزف‭ ‬على‭ ‬أوتار‭ ‬القلوب

وأسهمت‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬علاقات‭ ‬فاعلة‭ ‬بينها‭ ‬وبين‭ ‬المتلقين‭ ‬بفاعلية‭ ‬جميلة‭ ‬دون‭ ‬غياب‭ ‬توجيه‭ ‬المسار‭ ‬الدلالي‭ ‬ودفعه‭ ‬إلى‭ ‬الإبداع‭ ‬والجمال‭.‬

وفي‭ ‬الختام،‭ ‬كرم‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج‭ ‬بمعية‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬البروفيسور‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬وضيف‭ ‬الأصبوحة‭ ‬السفير‭ ‬إبراهيم‭ ‬الذوادي‭ ‬الشاعرات‭ ‬المشاركات‭ ‬في‭ ‬الأصبوحة‭.‬