محافظ المحرق: التاريخ يشهد لمواقف البحريـن الـمشرفة مـع القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق أن التاريخ يشهد للبحرين قيادة وحكومة وشعبا منذ قديم الزمن بالمواقف التاريخية والمشرفة تجاه الأشقاء الفلسطينيين والقضية الفلسطينية، مستعرضاً عددا من الوثائق والمواقف التاريخية التي تعكس موقف مملكة البحرين الثابت.
وأشاد عدد من رؤساء المجالس الأهلية بدور المجالس وما تقدمه من أروع صور التضامن مع الأشقاء في فلسطين، مسجلين المواقف المشرفة في مناصرة القضية العادلة.
جاء ذلك خلال المجلس الاسبوعي لمحافظة المحرق، بحضور العميد عبدالله بن خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق، وعدد من رجالات وأهالي المحافظة، والذين طالبوا من خلاله الأهالي بضرورة نقل المسالخ وحظائر تربية الماشية التي تم إنشاؤها منذ أكثر من عشرة أعوام كحلّ مؤقت من منطقة قلالي، مؤكدين تضررهم من تسرب المياه ووصولها إلى مقبرة قلالي وانبعاث الروائح الى المنازل المجاورة، إلى جانب عدد من الأضرار البيئية التي تسببها تلك المسالخ غير المهيأة.
وفي مداخلات الأهالي، طالب رواد المجلس بإيجاد حلول فعلية لمنطقة عراد الصناعية، مقترحين نقلها بعيداً عن المنطقة السكنية لما تسببه من ازدحامات مرورية وأضرار بيئية، كما أكد الأهالي أهمية تكثيف الرقابة على المرافق العامة من حدائق ومماش، مقترحين وضع كاميرات أمنية لحمايتها من العبث والتخريب.
وفي الجانب الأمني، أوضح الرائد يوسف ملا بخيت رئيس شعبة البحث والتحري بمديرية شرطة محافظة المحرق أن المديرية بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية تقوم بسلسلة من الحملات التفتيشية الدورية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة العمالة غير النظامية.
من جانب آخر، رحب المحافظ خلال المجلس بأعضاء الفرقة الاهلية للفنون الشعبية والتراث بسلطنة عمان الشقيقة، مستذكراً المواقف والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين. من جهتهم عبر أعضاء الفرقة عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحافظ وأهالي المحرق على حسن الاستضافة، مؤكدين استعدادهم للمشاركة في احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين.
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