محافظ المحرق: التاريخ يشهد لمواقف البحريـن الـمشرفة مـع القضية الفلسطينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬المجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬بدور‭ ‬المجالس‭ ‬وما‭ ‬تقدمه‭ ‬من‭ ‬أروع‭ ‬صور‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين،‭ ‬مسجلين‭ ‬المواقف‭ ‬المشرفة‭ ‬في‭ ‬مناصرة‭ ‬القضية‭ ‬العادلة‭.‬

‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬الاسبوعي‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬رجالات‭ ‬وأهالي‭ ‬المحافظة،‭ ‬والذين‭ ‬طالبوا‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬الأهالي‭ ‬بضرورة‭ ‬نقل‭ ‬المسالخ‭ ‬وحظائر‭ ‬تربية‭ ‬الماشية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إنشاؤها‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬كحلّ‭ ‬مؤقت‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬قلالي،‭ ‬مؤكدين‭ ‬تضررهم‭ ‬من‭ ‬تسرب‭ ‬المياه‭ ‬ووصولها‭ ‬إلى‭ ‬مقبرة‭ ‬قلالي‭ ‬وانبعاث‭ ‬الروائح‭ ‬الى‭ ‬المنازل‭ ‬المجاورة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأضرار‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تسببها‭ ‬تلك‭ ‬المسالخ‭ ‬غير‭ ‬المهيأة‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬مداخلات‭ ‬الأهالي،‭ ‬طالب‭ ‬رواد‭ ‬المجلس‭ ‬بإيجاد‭ ‬حلول‭ ‬فعلية‭ ‬لمنطقة‭ ‬عراد‭ ‬الصناعية،‭ ‬مقترحين‭ ‬نقلها‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المنطقة‭ ‬السكنية‭ ‬لما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬ازدحامات‭ ‬مرورية‭ ‬وأضرار‭ ‬بيئية،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬الأهالي‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬من‭ ‬حدائق‭ ‬ومماش،‭ ‬مقترحين‭ ‬وضع‭ ‬كاميرات‭ ‬أمنية‭ ‬لحمايتها‭ ‬من‭ ‬العبث‭ ‬والتخريب‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الأمني،‭ ‬أوضح‭ ‬الرائد‭ ‬يوسف‭ ‬ملا‭ ‬بخيت‭ ‬رئيس‭ ‬شعبة‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬بمديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬أن‭ ‬المديرية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬تقوم‭ ‬بسلسلة‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬الدورية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكافحة‭ ‬ظاهرة‭ ‬العمالة‭ ‬غير‭ ‬النظامية‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬رحب‭ ‬المحافظ‭ ‬خلال‭ ‬المجلس‭ ‬بأعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬الاهلية‭ ‬للفنون‭ ‬الشعبية‭ ‬والتراث‭ ‬بسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مستذكراً‭ ‬المواقف‭ ‬والروابط‭ ‬الأخوية‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭. ‬من‭ ‬جهتهم‭ ‬عبر‭ ‬أعضاء‭ ‬الفرقة‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للمحافظ‭ ‬وأهالي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬الاستضافة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬استعدادهم‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬الأعياد‭ ‬الوطنية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬