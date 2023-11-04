Sunday, 05 November 2023 06:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد تسجيله أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاقه((مايو كلينك)) يختتم أعماله وسط إشادات بنجاح البحرين في التنظيم

11/4/2023 7:11:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭ ‬مروة‭ ‬أحمد‭:‬


كشف‭ ‬العميد‭ ‬د‭. ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سجل‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬حضور‭ ‬في‭ ‬المشاركين‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬274‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المشاركين‭ ‬جاءوا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركين‭ ‬آخرين‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬تونس،‭ ‬والجزائر‭ ‬ومصر‭ ‬وذلك‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬عددًا‭ ‬منهم‭ ‬يعتبر‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬للبحرين‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭
‬في‭ ‬المؤتمر‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬لأعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬جامعة‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬عبرّوا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالتفاعل‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬منوهين‭ ‬بما‭ ‬وفرته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬لاستضافة‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سعادتهم‭ ‬بلقاء‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬و‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭
‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬ستُعقد‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وكشف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬إجراء‭ ‬أيّة‭ ‬عمليات‭ ‬أو‭ ‬قسطرات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬وهناك‭ ‬خطط‭ ‬مستقبلية‭ ‬لتوسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬التعليمية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬لتشمل‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬تعليمية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وحول‭ ‬المعرض‭ ‬المرافق‭ ‬للمؤتمر‭ ‬فقد‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أبرز‭ ‬الأدوية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬قياس‭ ‬نبضات‭ ‬القلب،‭ ‬وأجهزة‭ ‬القسطرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الأدوية‭ ‬الحديثة‭ ‬المعتمدة‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬ناقش‭ ‬الاستشاريون‭ ‬ملف‭ ‬نظام‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬تضمنت‭ ‬9‭ ‬جلسات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬المخصصة‭ ‬للنقاش‭ ‬والاستفسارات‭ ‬مع‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والمتحدثين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬إضافية‭ ‬تخص‭ ‬ملف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيتم‭ ‬استعراض‭ ‬7‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬وآخر‭ ‬جلستين‭ ‬ستدور‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخلقية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭.‬

MENAFN04112023000055011008ID1107372601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث