بعد تسجيله أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاقه((مايو كلينك)) يختتم أعماله وسط إشادات بنجاح البحرين في التنظيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتبت مروة أحمد:
كشف العميد د. هيثم أمين المدير العام للشؤون الطبية في مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب أن مؤتمر مايو كلينك هذا العام سجل أعلى نسبة حضور في المشاركين منذ إطلاقه في 2014 حيث بلغ أعداد المشاركين في نسخة العام الحالي من المؤتمر 274 مشاركا من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن معظم المشاركين جاءوا من الولايات المتحدة الأمريكية، ومختلف دول الخليج، إلى جانب مشاركين آخرين قدموا من تونس، والجزائر ومصر وذلك لحضور المؤتمر ويذكر أن عددًا منهم يعتبر زيارته الأولى للبحرين وذلك للمشاركة
في المؤتمر.
جاء ذلك في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» على هامش اليوم الختامي لأعمال مؤتمر مايو كلينك الذي نظمه الخدمات الطبية الملكية، مركز محمد بن خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب على مدار أربعة أيام.
وأشار إلى أن ممثلي جامعة مايو كلينك عبرّوا عن سعادتهم بالتفاعل الذي شهدته جلسات المؤتمر منوهين بما وفرته البحرين من إمكانيات لاستضافة المؤتمر، إلى جانب سعادتهم بلقاء الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة و العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان ال خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية
لافتا إلى أن النسخة القادمة من المؤتمر ستُعقد خلال نوفمبر العام المقبل.
وكشف المدير العام للشؤون الطبية في مركز محمد بن خليفة التخصصي للقلب أنه على الرغم من أن المؤتمر هذا العام لم يشهد إجراء أيّة عمليات أو قسطرات مشتركة مع فريق مايو كلينك وهناك خطط مستقبلية لتوسيع الرقعة التعليمية المرتبطة بالمؤتمر لتشمل إيجاد فرص تعليمية جديدة مع الجامعة خلال المؤتمر.
وحول المعرض المرافق للمؤتمر فقد شاركت فيه 8 شركات متخصصة في الأدوية والأجهزة الطبية حيث استعرضت من خلاله أبرز الأدوية والأجهزة الطبية التي تعتمدها مملكة البحرين مثل أجهزة قياس نبضات القلب، وأجهزة القسطرة، بالإضافة إلى استعراض أبرز الأدوية الحديثة المعتمدة.
وخلال اليوم الأخير من المؤتمر ناقش الاستشاريون ملف نظام الشحنات الكهربائي في القلب على فترتين تضمنت 9 جلسات إلى جانب عدد من الجلسات المخصصة للنقاش والاستفسارات مع الاستشاريين والمتحدثين بالإضافة إلى 4 أوراق عمل إضافية تخص ملف الأوعية الدموية، وفي اليوم الأخير من المؤتمر سيتم استعراض 7 أوراق عمل 5 منها تدور حول أمراض الأوعية الدموية في القلب، وآخر جلستين ستدور حول أمراض القلب الخلقية وصولًا إلى ختام المؤتمر.
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