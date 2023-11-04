بعد تسجيله أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاقه((مايو كلينك)) يختتم أعماله وسط إشادات بنجاح البحرين في التنظيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





كشف‭ ‬العميد‭ ‬د‭. ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬سجل‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬حضور‭ ‬في‭ ‬المشاركين‭ ‬منذ‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬أعداد‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬274‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬المشاركين‭ ‬جاءوا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬ومختلف‭ ‬دول‭ ‬الخليج،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاركين‭ ‬آخرين‭ ‬قدموا‭ ‬من‭ ‬تونس،‭ ‬والجزائر‭ ‬ومصر‭ ‬وذلك‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬ويذكر‭ ‬أن‭ ‬عددًا‭ ‬منهم‭ ‬يعتبر‭ ‬زيارته‭ ‬الأولى‭ ‬للبحرين‭ ‬وذلك‭ ‬للمشاركة‭

‬في‭ ‬المؤتمر‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خاص‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬لأعمال‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية،‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ممثلي‭ ‬جامعة‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬عبرّوا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬بالتفاعل‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬منوهين‭ ‬بما‭ ‬وفرته‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬إمكانيات‭ ‬لاستضافة‭ ‬المؤتمر،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬سعادتهم‭ ‬بلقاء‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬و‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ال‭ ‬خليفة‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭

‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬ستُعقد‭ ‬خلال‭ ‬نوفمبر‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وكشف‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لم‭ ‬يشهد‭ ‬إجراء‭ ‬أيّة‭ ‬عمليات‭ ‬أو‭ ‬قسطرات‭ ‬مشتركة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬وهناك‭ ‬خطط‭ ‬مستقبلية‭ ‬لتوسيع‭ ‬الرقعة‭ ‬التعليمية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمؤتمر‭ ‬لتشمل‭ ‬إيجاد‭ ‬فرص‭ ‬تعليمية‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الجامعة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭. ‬

وحول‭ ‬المعرض‭ ‬المرافق‭ ‬للمؤتمر‭ ‬فقد‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬8‭ ‬شركات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬أبرز‭ ‬الأدوية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تعتمدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬أجهزة‭ ‬قياس‭ ‬نبضات‭ ‬القلب،‭ ‬وأجهزة‭ ‬القسطرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬الأدوية‭ ‬الحديثة‭ ‬المعتمدة‭.‬

وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬ناقش‭ ‬الاستشاريون‭ ‬ملف‭ ‬نظام‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬تضمنت‭ ‬9‭ ‬جلسات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬المخصصة‭ ‬للنقاش‭ ‬والاستفسارات‭ ‬مع‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والمتحدثين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬إضافية‭ ‬تخص‭ ‬ملف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيتم‭ ‬استعراض‭ ‬7‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬وآخر‭ ‬جلستين‭ ‬ستدور‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخلقية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭.‬