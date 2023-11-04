450 مشاركـا في مـؤتمـر ومعرض البحرين لطب الأسنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬لها‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬أقيم‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬النسخة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬البحرين‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان،‭ ‬أشارت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شويطر‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬مراكز‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الأولية‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬العلاجات‭ ‬العامة‭ ‬والتخصصية‭ ‬وحرص‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الخدمات‭ ‬التوعوية‭ ‬والوقائية‭ ‬والعلاجية‭ ‬لجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬مُثمنة‭ ‬الجهود‭ ‬البارزة‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬لتعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التنافسي‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‮»‬‭.‬

على‭ ‬صعيد‭ ‬ذي‭ ‬صلة،‭ ‬أكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬شويطر‭ ‬في‭ ‬كلمتها‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬الثامن‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان‭ ‬‮«‬يزخر‭ ‬بأبرز‭ ‬الخبراء‭ ‬والممارسين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صحة‭ ‬الفم‭ ‬والأسنان،‭ ‬ويمثل‭ ‬مناسبة‭ ‬قيمة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والابتكارات‭ ‬والبحوث‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تفتح‭ ‬أمامنا‭ ‬آفاقاً‭ ‬جديدة‭ ‬لتحسين‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الفموية‭ ‬وتعزيز‭ ‬صحة‭ ‬الأسنان‭ ‬واللثة‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤتمر‭ ‬يقام‭ ‬بالشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنظومات‭ ‬التي‭ ‬تولي‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬للارتقاء‭ ‬بهذا‭ ‬التخصص‭ ‬المهم‭ ‬لتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‮»‬،‭ ‬معربة‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬كلمتها‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم،‭ ‬وخصَّت‭ ‬بالشكر‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬دي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬لتنظيم‭ ‬المؤتمرات،‭ ‬الجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬للمؤتمر‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬شهدا‭ ‬رئيس‭ ‬مؤتمر‭ ‬ومعرض‭ ‬البحرين‭ ‬الثامن‭ ‬لطب‭ ‬الأسنان‭ ‬إن‭ ‬المؤتمر‭ ‬‮«‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬الصناعة‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬تحديات‭ ‬عديدة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬التكاليف‭ ‬والمضاعفات‭ ‬الصحية،‭ ‬وتزايد‭ ‬عدد‭ ‬الأمراض‭ ‬المزمنة‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬فإن‭ ‬التواصل‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحية‭ ‬يعدّان‭ ‬أمراً‭ ‬حاسماً‭ ‬لتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتوفير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المناسبة‭ ‬للمرضى‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬وصحة‭ ‬الفم‮»‬‭.‬

واستقطب‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬نحو‭ ‬450‭ ‬مشاركا،‭ ‬وضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬المختلفة،‭ ‬وشهد‭ ‬تقديم‭ ‬ملصقات‭ ‬علمية‭ ‬ومسابقات‭ ‬طلابية‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬الدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأسنان‭ ‬وصحة‭ ‬الفم‭ ‬للأطفال‭ ‬والبالغين‭.‬

وقد‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثامنة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬ساعات‭ ‬تعليم‭ ‬طبي‭ ‬مستمر‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬تعليمية‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭. ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬قرر‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬المؤتمر‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إضفاء‭ ‬اللون‭ ‬الوردي‭ ‬على‭ ‬هويته‭ ‬البصرية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬نشر‭ ‬رسالة‭ ‬وعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬اللثة‭ ‬والوقاية‭ ‬من‭ ‬امراضها‭. ‬