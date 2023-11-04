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خلال اجتماعه بوزراء عرب.. بلينكن يرفض أي وقف لإطلاق النار في غزة

11/4/2023 7:11:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عمان‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترفض‭ ‬الدعوات‭ ‬الى‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل‭.‬

وعقد‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬والأردن‭ ‬والإمارات‭ ‬وقطر‭ ‬وفلسطين‭ ‬اجتماعاً‭ ‬مع‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الجهود‭ ‬العربية‭ ‬المستهدفة‭ ‬للتوصل‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وما‭ ‬يسببه‭ ‬من‭ ‬كارثة‭ ‬إنسانية‭.‬

وبحسب‭ ‬الخارجية‭ ‬السعودية،‭ ‬بحث‭ ‬الاجتماع‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬الداعي‭ ‬لوقف‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الأبرياء،‭ ‬وإيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬وعاجل‭ ‬للقطاع،‭ ‬إضافةً‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬لعودة‭ ‬الاستقرار‭ ‬واستعادة‭ ‬مسار‭ ‬السلام‭ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬حصول‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬على‭ ‬حقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والدائم‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عقب‭ ‬الاجتماع‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني،‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي،‭ ‬إن‭ ‬الاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬العربي‭ ‬الأمريكي‭ ‬عكس‭ ‬مواقف‭ ‬متباينة‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬فعله‭ ‬لإنهاء‭ ‬‮«‬الكارثة‮»‬‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وبعض‭ ‬نقاط‭ ‬الالتقاء‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬المواقف‭.‬

وقال‭ ‬الصفدي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأولوية‭ ‬هي‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬ووقف‭ ‬الدمار‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬ووقف‭ ‬الأعمال‭ ‬التي‭ ‬تجردنا‭ ‬من‭ ‬إنسانيتنا‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬تطالب‭ ‬‮«‬بوقف‭ ‬فوري‭ ‬للحرب‭ ‬وقتل‭ ‬الأبرياء‭ ‬وترفض‭ ‬اعتبار‭ ‬ذلك‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬الأردني‭ ‬أنه‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬نقاط‭ ‬التقاء‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬‮«‬شملت‭ ‬ضرورة‭ ‬إيصال‭ ‬الدعم‭ ‬الإنساني‭ ‬الكافي‭ ‬والفوري‭ ‬والمستدام‭ ‬لغزة‭ ‬واستئناف‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الإنسانية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬قائلا‭ ‬إن‭ ‬نقاط‭ ‬الالتقاء‭ ‬‮«‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭ ‬وضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‭ ‬والإنساني‭ ‬وإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المدنيين‭ ‬ورفض‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬وطنهم‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى‭ ‬عبر‭ ‬الصفدي‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬إزاء‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقال‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬إيقاف‭ ‬أعمال‭ ‬القتل‭ ‬والعنف‭ ‬وخرق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي،‭ ‬ولا‭ ‬يجب‭ ‬السماح‭ ‬للمستوطنين‭ ‬بشن‭ ‬غاراتهم‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري،‭ ‬سامح‭ ‬شكري،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أحداث‭ ‬القتل‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬تبريرها‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬دفاع‭ ‬عن‭ ‬النفس،‭ ‬وطالب‭ ‬بتحقيق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬‮«‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭.‬

وشدد‭ ‬شكري‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العقاب‭ ‬الجماعي‭ ‬واستهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬للمدنيين‭ ‬والتهجير‭ ‬القسري‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬النفس‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬المصري‭ ‬أنه‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬‮«‬حتمية‭ ‬تحقيق‭ ‬وقف‭ ‬فوري‭ ‬وشامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬أو‭ ‬شرط‮»‬‭.‬

كما‭ ‬طالب‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬تقلع‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬مخالفاتها‭ ‬المتكررة‭ ‬لقواعد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭ ‬وقوانين‭ ‬الحرب‮»‬،‭ ‬وأكد‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الكف‭ ‬عن‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الأزمات‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الدوليين‭ ‬‮«‬بمعايير‭ ‬مزدوجة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬شكري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬نشهده‭ ‬من‭ ‬تصعيد‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬ومأساة‭ ‬إنسانية‭ ‬ومعاناة‭ ‬للمدنيين‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬التقاعس‭ ‬عن‭ ‬معالجة‭ ‬جذور‭ ‬المشكلة‭ ‬وتأخر‭ ‬استعادة‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬غير‭ ‬القابلة‭ ‬للتصرف‮»‬‭. ‬وكرر‭ ‬‮«‬الرفض‭ ‬القاطع‭ ‬لأي‭ ‬محاولات‭ ‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‮»‬‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬نطالب‭ ‬إسرائيل‭ ‬بالكف‭ ‬عن‭ ‬عرقلة‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ونطالب‭ ‬بتحقيق‭ ‬دولي‭ ‬في‭ ‬الانتهاكات‭ ‬الصارخة‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وجدد‭ ‬شكري‭ ‬الدعوة‭ ‬لإحياء‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭ ‬وإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬1967‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬برر‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬رفضه‭ ‬لوقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بقوله‭ ‬إن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتقد‭ ‬أن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬سيمكن‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬وإعادة‭ ‬تنظيم‭ ‬صفوفها‭ ‬وتنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬مماثلة‭ ‬للهجوم،‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬

وأكد‭ ‬بلينكن‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬على‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هدنات‭ ‬إنسانية‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬قلقه‭ ‬الشديد‭ ‬‮«‬من‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬قال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية،‭ ‬أحمد‭ ‬أبو‭ ‬زيد،‭ ‬إن‭ ‬موقفا‭ ‬عربيا‭ ‬‮«‬موحدا‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬الاهتزاز‭ ‬ولا‭ ‬المواربة‮»‬‭ ‬سيُنقل‭ ‬إلى‭ ‬بلينكن،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬6‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان‭ ‬أمس‭. ‬وأضاف‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للاعتداءات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬وأولوية‭ ‬دخول‭ ‬المساعدات،‭ ‬لا‭ ‬للتهجير،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الاحتلال‭ ‬وإقامة‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المستقلة‭ ‬هو‭ ‬الحل‮»‬‭.‬

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