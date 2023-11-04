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النائبة الأمريكية رشيدة طليب تتهم بايدن بدعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين

11/4/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) واشنطن‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬اتهمت‭ ‬النائبة‭ ‬الأمريكية‭ ‬رشيدة‭ ‬طليب،‭ ‬وهي‭ ‬أول‭ ‬امرأة‭ ‬أمريكية‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬الكونجرس،‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬بدعم‭ ‬‮«‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭ ‬للفلسطينيين،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬تداعيات‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭. ‬وجددت‭ ‬طليب،‭ ‬النائبة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬عن‭ ‬ولاية‭ ‬ميشيجان،‭ ‬دعواتها‭ ‬لبايدن‭ ‬لدعم‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬تقريبا‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭). ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬مصور‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬إكس‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭. ‬وقالت‭ ‬طليب‭ ‬خلال‭ ‬التسجيل،‭ ‬الذي‭ ‬أظهر‭ ‬صورا‭ ‬لقتلى‭ ‬وجرحى‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ومظاهرات‭ ‬مؤيدة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإعلان‭ ‬بايدن‭ ‬دعمه‭ ‬لإسرائيل‭ ‬وشكر‭ ‬رئيس‭ ‬وزرائها‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬للرئيس‭ ‬الأمريكي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬دعم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬المتحدثون‭ ‬باسم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭ ‬على‭ ‬تصريحاتها‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬قالت‭ ‬إسرائيل‭ ‬إن‭ ‬مسلحين‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬قتلوا‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬وخطفوا‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬مفاجئ‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬شن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬هجوما‭ ‬جويا‭ ‬ومدفعيا‭ ‬وبريا‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تديره‭ ‬حماس‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬الهجوم‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬9400‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

ويشهد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬شحا‭ ‬في‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬ويلجأ‭ ‬سكانه‭ ‬إلى‭ ‬شرب‭ ‬المياه‭ ‬المالحة‭ ‬بينما‭ ‬تنهار‭ ‬فيه‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭. ‬وتبقي‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬عسكري‭ ‬وسياسي‭ ‬قوي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بينما‭ ‬تدعو‭ ‬حليفتها‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬خطوات‭ ‬لتجنب‭ ‬مقتل‭ ‬المدنيين‭ ‬ومعالجة‭ ‬الأزمة‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وقالت‭ ‬طليب‭: ‬‮«‬لن‭ ‬ينسى‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭. ‬ادعم‭ ‬يا‭ ‬بايدن‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬تعتمد‭ ‬علينا‭ ‬في‭ ‬2024‭... ‬سيدي‭ ‬الرئيس،‭ ‬الشعب‭ ‬الأمريكي‭ ‬ليس‭ ‬معك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭. ‬سوف‭ ‬نتذكر‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‮»‬‭. ‬

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