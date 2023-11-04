التضامن البحريني مع الشعب الفلسطيني يتواصلالبحرينيون يؤكدون أن شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) إطلاق حملة «جهزوا مفاتيحكم» لمساندة حق الفلسطينيين في أرضهم
واصل الشعب البحريني تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق تعبيرا عن رفض الجرائم الإسرائيلية التي ترتكب في حق الأشقاء في غزة، حيث نظمت الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع اعتصاما رمزيا أمس أمام مقر الجمعية بالعدلية، مؤكدين أن شعب البحرين يدعم ويساند الشعب الفلسطيني الشقيق، رافعين شعار «شعب واحد لا شعبان»
الوقفة التضامنية حملت عنوان «لسنا مجرد أرقام» في تعبير على الاستنكار والتنديد الشديد لما يجري على أيدي قوات الاحتلال الصهيوني، قائلين إن الاحتلال الذي دام أكثر من 7 عقود يمارس الفصل العنصري والتضييق في البر والجو والبحر والحرمان الممنهج من الماء والغذاء والدواء، وقصف لا يتوقف رغم غزارة شلال الشهداء الذي انسكب في غزتنا.
وأشاروا إلى أن الاستعمار الصهيوني يجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته بشكل يومي وتتواطأ معه حكومات الغرب وأبواقهم الإعلامية التي تختصر حجم هذا الدمار في بضعة أرقام، وهم ليسوا مجرد أرقام، وهم أناس مثلنا لهم حياتهم وأحلامهم التي يسعون إليها رغم همجية المستعمر وسطوته.
وأكدوا أن الفلسطينيين لهم تاريخ ومساجد وبساتين وكنائس وأشجار زيتون في أرض فلسطين، ولهم أهل وأحباب وأصحاب، واليوم يعيشون فقدا جماعيا ومأساة تنسف كل مشاريع السلام المستحيلة، مشيرين إلى أن الإعلام يتحدث عن الفلسطينيين اليوم كأرقام، وحتى الآن خلال 29 يوما من العدوان على غزة، ارتقى أكثر من 9 آلاف شهيد، بينهم أكثر من 3 آلاف طفل وأكثر من ألفي امرأة.
وقالوا إننا أهالي غزة لسنا أرقاما ولكننا حكايا تحفر في القلوب، وتستقر في الذاكرة في محيانا وبعد مماتنا، مضيفين تعسا للعالم الذي يفرط في دماء الشهداء المحاصرين في أرضهم، لافتين إلى أن أهالي غزة يكتبون أسماء أطفالهم على أيديهم للتعرف عليهم إذا استشهدوا.
واستعرضت الوقفة التضامنية عددا من القصص المأساوية التي عاشها أفراد أهل غزة على مدار سنوات الاحتلال، كما شهدت حملة «جهزوا مفاتيحكم»، والتي تشير إلى التمسك بحق الشعب الفلسطيني في أرضه، قائلين: «كل الشعب كبار صغار بنرجع مفتاح الدار».
ودعت الوقفة الجميع إلى المشاركة في الحملة الرمزية «جهزوا مفاتيحكم» عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساندة للحق الفلسطيني.
وردد الحضور بالروح والدم نفديك يا فلسطين، والحرية لفلسطين، ووقف العدوان وإيقاف الإبادة ووقف الحصار وإيقاف الدمار، عاشت فلسطين حرة مستقلة من البحر إلى النهر.
وطالب المشاركون بإيقاف التطبيع وطرد السفير الصهيوني وضمان عدم عودته، وإنهاء كل الاتفاقيات مع العدو الغاصب، والضغط لإيقاف العدوان الصهيوني على غزة وتوفير الإغاثة المطلوبة لأهالي غزة.
ووضع منظمو الوقفة التضامنية مجموعة من الأحجار المكتوب عليها أسماء شهداء غزة.
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