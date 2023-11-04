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التضامن البحريني مع الشعب الفلسطيني يتواصلالبحرينيون يؤكدون أن شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام

11/4/2023 7:11:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إطلاق حملة «جهزوا مفاتيحكم» لمساندة حق الفلسطينيين في أرضهم

واصل‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬تضامنه‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬تعبيرا‭ ‬عن‭ ‬رفض‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬الجمعية‭ ‬البحرينية‭ ‬لمقاومة‭ ‬التطبيع‭ ‬اعتصاما‭ ‬رمزيا‭ ‬أمس‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬الجمعية‭ ‬بالعدلية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬يدعم‭ ‬ويساند‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬رافعين‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬شعب‭ ‬واحد‭ ‬لا‭ ‬شعبان‮»‬‭ ‬

الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬حملت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬مجرد‭ ‬أرقام‮»‬‭ ‬في‭ ‬تعبير‭ ‬على‭ ‬الاستنكار‭ ‬والتنديد‭ ‬الشديد‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬أيدي‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الصهيوني،‭ ‬قائلين‭ ‬إن‭ ‬الاحتلال‭ ‬الذي‭ ‬دام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬عقود‭ ‬يمارس‭ ‬الفصل‭ ‬العنصري‭ ‬والتضييق‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬والجو‭ ‬والبحر‭ ‬والحرمان‭ ‬الممنهج‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬والغذاء‭ ‬والدواء،‭ ‬وقصف‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬رغم‭ ‬غزارة‭ ‬شلال‭ ‬الشهداء‭ ‬الذي‭ ‬انسكب‭ ‬في‭ ‬غزتنا‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستعمار‭ ‬الصهيوني‭ ‬يجرد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬إنسانيته‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬وتتواطأ‭ ‬معه‭ ‬حكومات‭ ‬الغرب‭ ‬وأبواقهم‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تختصر‭ ‬حجم‭ ‬هذا‭ ‬الدمار‭ ‬في‭ ‬بضعة‭ ‬أرقام،‭ ‬وهم‭ ‬ليسوا‭ ‬مجرد‭ ‬أرقام،‭ ‬وهم‭ ‬أناس‭ ‬مثلنا‭ ‬لهم‭ ‬حياتهم‭ ‬وأحلامهم‭ ‬التي‭ ‬يسعون‭ ‬إليها‭ ‬رغم‭ ‬همجية‭ ‬المستعمر‭ ‬وسطوته‭.‬

وأكدوا‭ ‬أن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬لهم‭ ‬تاريخ‭ ‬ومساجد‭ ‬وبساتين‭ ‬وكنائس‭ ‬وأشجار‭ ‬زيتون‭ ‬في‭ ‬أرض‭ ‬فلسطين،‭ ‬ولهم‭ ‬أهل‭ ‬وأحباب‭ ‬وأصحاب،‭ ‬واليوم‭ ‬يعيشون‭ ‬فقدا‭ ‬جماعيا‭ ‬ومأساة‭ ‬تنسف‭ ‬كل‭ ‬مشاريع‭ ‬السلام‭ ‬المستحيلة،‭ ‬مشيرين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬اليوم‭ ‬كأرقام،‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬خلال‭ ‬29‭ ‬يوما‭ ‬من‭ ‬العدوان‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ارتقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬9‭ ‬آلاف‭ ‬شهيد،‭ ‬بينهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬طفل‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬امرأة‭.‬

وقالوا‭ ‬إننا‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬لسنا‭ ‬أرقاما‭ ‬ولكننا‭ ‬حكايا‭ ‬تحفر‭ ‬في‭ ‬القلوب،‭ ‬وتستقر‭ ‬في‭ ‬الذاكرة‭ ‬في‭ ‬محيانا‭ ‬وبعد‭ ‬مماتنا،‭ ‬مضيفين‭ ‬تعسا‭ ‬للعالم‭ ‬الذي‭ ‬يفرط‭ ‬في‭ ‬دماء‭ ‬الشهداء‭ ‬المحاصرين‭ ‬في‭ ‬أرضهم،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬يكتبون‭ ‬أسماء‭ ‬أطفالهم‭ ‬على‭ ‬أيديهم‭ ‬للتعرف‭ ‬عليهم‭ ‬إذا‭ ‬استشهدوا‭.‬

واستعرضت‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬القصص‭ ‬المأساوية‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬أفراد‭ ‬أهل‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬سنوات‭ ‬الاحتلال،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬جهزوا‭ ‬مفاتيحكم‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬التمسك‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬أرضه،‭ ‬قائلين‭: ‬‮«‬كل‭ ‬الشعب‭ ‬كبار‭ ‬صغار‭ ‬بنرجع‭ ‬مفتاح‭ ‬الدار‮»‬‭.‬

ودعت‭ ‬الوقفة‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬الرمزية‭ ‬‮«‬جهزوا‭ ‬مفاتيحكم‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬مساندة‭ ‬للحق‭ ‬الفلسطيني‭.‬

وردد‭ ‬الحضور‭ ‬بالروح‭ ‬والدم‭ ‬نفديك‭ ‬يا‭ ‬فلسطين،‭ ‬والحرية‭ ‬لفلسطين،‭ ‬ووقف‭ ‬العدوان‭ ‬وإيقاف‭ ‬الإبادة‭ ‬ووقف‭ ‬الحصار‭ ‬وإيقاف‭ ‬الدمار،‭ ‬عاشت‭ ‬فلسطين‭ ‬حرة‭ ‬مستقلة‭ ‬من‭ ‬البحر‭ ‬إلى‭ ‬النهر‭.‬

وطالب‭ ‬المشاركون‭ ‬بإيقاف‭ ‬التطبيع‭ ‬وطرد‭ ‬السفير‭ ‬الصهيوني‭ ‬وضمان‭ ‬عدم‭ ‬عودته،‭ ‬وإنهاء‭ ‬كل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬الغاصب،‭ ‬والضغط‭ ‬لإيقاف‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬وتوفير‭ ‬الإغاثة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لأهالي‭ ‬غزة‭.‬

ووضع‭ ‬منظمو‭ ‬الوقفة‭ ‬التضامنية‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحجار‭ ‬المكتوب‭ ‬عليها‭ ‬أسماء‭ ‬شهداء‭ ‬غزة‭.‬

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