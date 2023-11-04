من جحيم غزة: كيف يتحايل الفلسطينيون على الموت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)





يخترع‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬أساليبَ‭ ‬مبتكرة؛‭ ‬لحماية‭ ‬أبنائهم‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الصاروخية‭ ‬الجوية‭ ‬والبحرية‭ ‬والبريّة،‭ ‬بعض‭ ‬العائلات‭ ‬تقترح‭ ‬نوم‭ ‬أفرادها‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬الصالون‭. ‬أمي‭ ‬دائمًا‭ ‬تصرّ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أنام‭ ‬في‭ ‬الصالون؛‭ ‬ظناً‭ ‬منها‭ ‬أنه‭ ‬المكان‭ ‬الأكثر‭ ‬أمانًا،‭ ‬أعلل‭ ‬رفضي‭ ‬لها‭ ‬بأني‭ ‬أحب‭ ‬أن‭ ‬أنام‭ ‬على‭ ‬سريري‭ ‬وحدي،‭ ‬وأريد‭ ‬أن‭ ‬أموت‭ ‬وحيدة،‭ ‬وأن‭ ‬أُبعث‭ ‬وحدي‭ ‬دون‭ ‬إزعاج‭. ‬

والحقيقة‭ ‬أنّ‭ ‬الأمان‭ ‬خدعة،‭ ‬لكن‭ ‬الأمهات‭ ‬يخترعن‭ ‬حِيَلَهنّ‭ ‬لحماية‭ ‬أبنائهنّ‭... ‬ففي‭ ‬بلد‭ ‬الموت‭ ‬والشقاء‭ ‬تخترقُ‭ ‬الصواريخ‭ ‬الجدران،‭ ‬وتفتّت‭ ‬العمارات،‭ ‬وتهدّ‭ ‬البيوت‭ ‬على‭ ‬الرؤوس‭ ‬إن‭ ‬شاءت‭. ‬

عائلاتٌ‭ ‬أخرى‭ ‬تقرر‭ ‬أن‭ ‬توزّع‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتها‭ ‬في‭ ‬الغرف؛‭ ‬كي‭ ‬تكتب‭ ‬النجاة‭ ‬لسعداء‭ ‬الحظ‭ ‬من‭ ‬بينهم،‭ ‬آخرون‭ ‬يظنون‭ ‬النجاة‭ ‬في‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬الأدراج،‭ ‬مقترحين‭ ‬أنه‭ ‬المكان‭ ‬الأكثر‭ ‬حصانة‭ ‬ضد‭ ‬الصواريخ‭! ‬

لكنّ‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الطرائق‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬قضاء‭ ‬الله،‭ ‬ولا‭ ‬تعني‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬لأصحابها،‭ ‬فآلة‭ ‬الحرب‭ ‬الهمجية‭ ‬تسحق‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬البيوت،‭ ‬وتنسف‭ ‬الدور،‭ ‬وتحطم‭ ‬الزجاج،‭ ‬وتهدّ‭ ‬العمارات‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬ساكنيها،‭ ‬ولا‭ ‬يبقى‭ ‬من‭ ‬الأحياء‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يلاطم‭ ‬بكفّه‭ ‬المخرز‭. ‬

ولا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أحدد‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬حظّه‭ ‬سعيدًا‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬ناجيًا‭ ‬على‭ ‬المجزرة،‭ ‬أو‭ ‬أن‭ ‬شقاءه‭ ‬سيكون‭ ‬أبديًّا‭ ‬حين‭ ‬يخرج‭ ‬ناجيًا‭ ‬شاهدًا‭ ‬على‭ ‬فقدان‭ ‬عائلته،‭ ‬ووحيدًا‭ ‬دون‭ ‬أهله‭ ‬وبيته‭ ‬وذكرياته‭.‬‮

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في‭ ‬بداية‭ ‬الأمر‭ ‬كنت‭ ‬أسخر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات؛‭ ‬لكنني‭ ‬تأكدت‭ ‬متأخرًا‭ ‬أنها‭ ‬وسيلة‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬ونوعه،‭ ‬إنها‭ ‬غريزة‭ ‬البقاء‭.‬‮

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من‭ ‬المحاولات‭ ‬العجيبة‭ ‬للإنسان‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬بقائه‭ ‬هو‭ ‬تحويل‭ ‬الحزن‭ ‬والألم‭ ‬إلى‭ ‬شيء‭ ‬آخر،‭ ‬أنا‭ ‬أحترف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظات‭ ‬صنع‭ ‬الضحك،‭ ‬الضحك‭ ‬من‭ ‬اللاشيء،‭ ‬بديلًا‭ ‬عن‭ ‬البكاء‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء‭.‬‮

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لا‭ ‬تستغربوا،‭ ‬نحن‭ ‬نصنع‭ ‬الكوميديا‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬التراجيديا،‭ ‬نحن‭ ‬نبكي،‭ ‬ونخاف،‭ ‬لكننا‭ ‬نأكل‭ ‬ونضحك‭!‬‮

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ونحن‭ ‬تحت‭ ‬النار،‭ ‬نتعجب‭ ‬كيف‭ ‬يكيل‭ ‬العالم‭ ‬بمكيالين،‭ ‬وكيف‭ ‬تتعامل‭ ‬الدول‭ ‬معنا،‭ ‬فالعالم‭ ‬يتهمنا‭ ‬بالإرهاب؛‭ ‬لأنّ‭ ‬غزة‭ ‬فكرت‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬كسر‭ ‬جدار‭ ‬مقام‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬سبعين‭ ‬عاماً،‭ ‬ولأنهم‭ ‬فكروا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتخذوا‭ ‬خطوة‭ ‬الهجوم،‭ ‬لا‭ ‬أن‭ ‬يكتفوا‭ ‬بالدفاع،‭ ‬وتلقي‭ ‬الصدمات‭.‬

وأكثر‭ ‬ما‭ ‬جعلنا‭ ‬نضحك‭ ‬الكذبة‭ ‬المفتراة‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بالاغتصاب،‭ ‬والقتل،‭ ‬والحرق،‭ ‬وكأنّ‭ ‬غزة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النازيين،‭ ‬الذين‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬المتحضر‭ ‬ألّا‭ ‬يكتفي‭ ‬بالامتناع‭ ‬عن‭ ‬المطالبة‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬عليهم،‭ ‬وإنما‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬المحتل‭ ‬على‭ ‬حرقهم‭ ‬وإبادتهم‭.‬

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‬لكنّ‭ ‬هذا‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المصرّ‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬المواجه‭ ‬لكلّ‭ ‬طغاة‭ ‬العصر،‭ ‬صار‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ ‬الأكثر‭ ‬استفزازًا،‭ ‬هذا‭ ‬المشهد‭ ‬الذي‭ ‬يعمّق‭ ‬الإهانة‭ ‬للفلسطيني‭ ‬المدافع‭ ‬عن‭ ‬كرامة‭ ‬الأمة‭.‬

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كيف‭ ‬تتشكل‭ ‬مشاعرك‭ ‬تحت‭ ‬القصف؟

ونحن‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭ ‬نتلقى‭ ‬القنابل‭ ‬والصواريخ‭ ‬مقطوعين‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬تعتمل‭ ‬مشاعرنا‭ ‬وتختلط؛‭ ‬فإن‭ ‬كنا‭ ‬قد‭ ‬أضعنا‭ ‬حساب‭ ‬الأيام‭ ‬والتواريخ‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬لنا‭ ‬سوى‭ ‬إحصاء‭ ‬ضحايانا‭ ‬وجرحانا،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تختلط‭ ‬مشاعري‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬يضيع‭ ‬فيه‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الخطأ‭ ‬والصواب‭. ‬رغم‭ ‬أصداء‭ ‬التضامن‭ ‬التي‭ ‬تصلنا،‭ ‬أتمنى‭ ‬ان‭ ‬أكون‭ ‬مخطئة‭ ‬عندما‭ ‬اشعر‭ ‬أن‭ ‬قضية‭ ‬فلسطين‭ ‬باتت‭ ‬ – سواء‭ ‬للعرب‭ ‬أو‭ ‬العالم‭- ‬قضية‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وحدهم،‭ ‬وهم‭ ‬مصدر‭ ‬قلق‭ ‬وإزعاج‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وينبغي‭ ‬عليهم‭ ‬أن‭ ‬يبحثوا‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬للاستسلام،‭ ‬يضمن‭ ‬للعرب‭ ‬نومًا‭ ‬هانئًا،‭ ‬لا‭ ‬يقطعه‭ ‬صراخ‭ ‬طفل‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬ولا‭ ‬ولولة‭ ‬أمّ‭ ‬على‭ ‬جثة‭ ‬ابنها،‭ ‬ولا‭ ‬رثاء‭ ‬أبٍ‭ ‬لابنه،‭ ‬ولا‭ ‬نحيب‭ ‬طفلة‭ ‬على‭ ‬أخيها‭..‬‮

‬هذا‭ ‬يزيد‭ ‬الألم‭ ‬أضعافًا‭ ‬مضاعفةً‭.‬

إنّ‭ ‬العدوان

المستمر‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬توقفه‭ ‬بيانات‭ ‬الدول،‭ ‬ولا‭ ‬تقارير‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬رغم‭ ‬تقديرنا‭ ‬العالي‭ ‬لنوايا‭ ‬اصحابها،‭ ‬إذ‭ ‬يزداد‭ ‬عنفًا‭ ‬وشراسة‭ ‬وضراوة،‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬بتنا‭ ‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬دون‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬أو‭ ‬جوي‭ ‬أو‭ ‬بحري،‭ ‬حتى‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬نتنفسه‭ ‬صار‭ ‬ملوثًا‭ ‬وخانقًا‭ ‬ومليئًا‭ ‬بالغبار‭ ‬والأتربة‭ ‬بفعل‭ ‬القصف‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬البيوت‭ ‬والأراضي‭ ‬الزراعية،‭ ‬والجو‭ ‬صار‭ ‬يعبق‭ ‬برائحة‭ ‬البارود‭ ‬القاتلة،‭ ‬والفوسفور‭ ‬الأبيض‭ ‬الحارق‭ ‬الذي‭ ‬نشُمّه‭ ‬ونراه‭.‬‮

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الكل‭ ‬ينظر‭ ‬مستمتعًا‭ ‬للمسرحية‭ ‬المعروضة‭ ‬بالبكاء‭ ‬والحزن،‭ ‬أبطالها‭ ‬الأراجوزات‭ ‬في‭ ‬غزة‭! ‬وآخرون‭ ‬يظنون‭ ‬في‭ ‬مأساة‭ ‬غزة‭ ‬وكارثتها‭ ‬مسلسلًا‭ ‬دمويًّا‭ ‬أو‭ ‬فيلم‭ ‬أكشن‭ ‬يتفاعلون‭ ‬معه،‭ ‬ويندمجون‭ ‬وفي‭ ‬أيديهم‭ ‬صنوف‭ ‬المُتَع‭...!‬

والحقيقة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬العدوان‭ ‬البغيض‭ ‬السافر‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬تتصاعد‭ ‬وتيرته‭ ‬يومًا‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬ويدفع‭ ‬ثمنه‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬دمهم‭ ‬وأولادهم‭ ‬وأبنائهم‭ ‬وبيوتهم‭ ‬وأرزاقهم‭.‬‮

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ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬الجميع‭ -‬شعوبًا‭ ‬وحكومات‭- ‬أمام‭ ‬مسؤوليتهم‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والدينية‭ ‬والقومية،‭ ‬وأن‭ ‬يجبروا‭ ‬هذا‭ ‬المحتل‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ثم‭ ‬محاسبة‭ ‬المجرمين‭ ‬على‭ ‬الجرائم‭ ‬المرتكبة،‭ ‬رحمةً‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬مليوني‭ ‬فلسطيني‭ ‬تحت‭ ‬لهيب‭ ‬النار،‭ ‬ومجازر‭ ‬الإبادة،‭ ‬ومحاولات‭ ‬التجويع‭ ‬والتركيع‭ ‬والاقتلاع‭.‬





الهروب‭ ‬من‭ ‬الخوف‭ ‬تحت‭ ‬القصف

وسط‭ ‬النار،‭ ‬يلتزم‭ ‬الرجال‭ ‬الصمت،‭ ‬حاملين‭ ‬مسبحتهم،‭ ‬يسبحون‭ ‬ويحوقلون‭ ‬ويتحسبون،‭ ‬وفي‭ ‬الليل‭ ‬يرفعون‭ ‬أيديهم‭ ‬بالصلاة‭ ‬والدعاء،‭ ‬أما‭ ‬النساء‭ ‬فينشغلن‭ ‬في‭ ‬أعمالهن‭.‬‮

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يبدو‭ ‬أننا‭ ‬نحن‭ ‬النساء‭ ‬نتجه‭ ‬إلى‭ ‬أشغال‭ ‬البيت؛‭ ‬تخفيفًا‭ ‬من‭ ‬الوطأة‭ ‬الثقيلة‭ ‬لمشاعر‭ ‬الخوف،‭ ‬وهربًا‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالجزع‭ ‬والقنوط‭. ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الأعمال‭ ‬تتفرغ‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬الحي‭ ‬لتلاوة‭ ‬القرآن‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف‭ ‬حتى‭ ‬ساعات‭ ‬الليل،‭ ‬أسمع‭ ‬دعاءهن‭ ‬بستر‭ ‬العورات،‭ ‬وأمن‭ ‬الروعات،‭ ‬وحماية‭ ‬الأبناء،‭ ‬والأمان‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬والأوطان‭.‬‮

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‬آمل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يمنحني‭ ‬إيمانهن‭ ‬وقنوتهن‭ ‬الذي‭ ‬يصبّرهن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النوازل‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬نعهدها‭ ‬يومًا‭.‬‮

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‬أما‭ ‬أنا،‭ ‬فمنذ‭ ‬فترةٍ‭ ‬ليست‭ ‬بالقصيرة‭ ‬صرت‭ ‬أشبه‭ ‬الأمهات‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء،‭ ‬منها‭: ‬القلق‭ ‬الدائم،‭ ‬والشعور‭ ‬بالمسؤولية‭.‬

أستيقظ‭ ‬لأطمئن‭ ‬على‭ ‬العائلة،‭ ‬أصنع‭ ‬الفطور‭ ‬والشاي،‭ ‬أنظف‭ ‬البيت،‭ ‬أتذمر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬شيء،‭ ‬ومن‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتوقف،‭ ‬ومن‭ ‬غبار‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬منه‭ ‬رغم‭ ‬التنظيف‭ ‬المستمر،‭ ‬أهرب‭ ‬من‭ ‬تنخيل‭ ‬العجين،‭ ‬وإيقاد‭ ‬النار،‭ ‬وأتحجج‭ ‬بأني‭ ‬أكره‭ ‬النار،‭ ‬وأعاني‭ ‬من‭ ‬الصداع‭.‬‮

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أنزوي‭ ‬في‭ ‬مطبخي؛‭ ‬لأصنع‭ ‬طعام‭ ‬الغداء‭ ‬في‭ ‬صمت،‭ ‬مع‭ ‬فنجان‭ ‬قهوتي،‭ ‬الذي‭ ‬أتجرعه،‭ ‬وأنا‭ ‬أسمع‭ ‬القصف‭ ‬المستمر،‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬أعرف‭ ‬خبرًا‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬الإنترنت‭ ‬والكهرباء‭.‬‮

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في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬عندي‭ ‬مهام‭ ‬عديدة،‭ ‬منها‭: ‬أن‭ ‬أقف‭ ‬على‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬شحن‭ ‬هاتفي،‭ ‬وسط‭ ‬شواحن‭ ‬جوالات‭ ‬الحارة،‭ ‬وأن‭ ‬أنتظر‭ ‬شحن‭ ‬البطاريات‭ ‬على‭ ‬الموتور؛‭ ‬ليتسنى‭ ‬لي‭ ‬تشغيل‭ ‬التلفاز‭ ‬عليها؛‭ ‬لمشاهدة‭ ‬نشرات‭ ‬الأخبار‭ ‬التي‭ ‬تنقل‭ ‬مشاهد‭ ‬الدم‭ ‬والركام‭.‬

كما‭ ‬أتسلى‭ ‬بغسيل‭ ‬الملابس‭ ‬على‭ ‬اليد،‭ ‬فالغسّالات‭ ‬أصبحت‭ ‬رفاهية‭ ‬لا‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬أبناء‭ ‬الذوات‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬والصعود‭ ‬إلى‭ ‬السطح‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع؛‭ ‬لنشرها‭ ‬على‭ ‬الحبال‭. ‬أمي‭ ‬توصيني‭ ‬بتغطية‭ ‬شعري،‭ ‬بالترغيب‭ ‬والترهيب‭ ‬من‭ ‬الموت‭ ‬دون‭ ‬غطاء،‭ ‬وأنا‭ ‬أقول‭ ‬لها‭ ‬إنّهم‭ ‬قد‭ ‬ستروا‭ ‬الأسيرات،‭ ‬حتمًا‭ ‬سيغطيني‭ ‬الشباب‭ ‬بعد‭ ‬موتي‭.‬‮

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يحاولون‭ ‬تخويفي‭ ‬من‭ ‬القناصة‭ ‬المتمركزين‭ ‬على‭ ‬البنايات‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬‮«‬التوام‮»‬‭ ‬غرب‭ ‬جباليا،‭ ‬بعد‭ ‬الاجتياح‭ ‬البري،‭ ‬لكنّني‭ ‬لا‭ ‬أخاف،‭ ‬وأقول‭ ‬مازحة‭: ‬‮«‬قناصة‭ ‬مش‭ ‬قناصة؛‭ ‬ارجع‭ ‬ورا‭ ‬خلي‭ ‬حماس‭ ‬تطخني‮»‬،‭ ‬في‭ ‬تذكير‭ ‬ساخر‭ ‬بفيديو‭ ‬دحلان‭ ‬الشهير‭ ‬أيام‭ ‬انقلاب‭ ‬غزة‭ (‬محمد‭ ‬دحلان؛‭ ‬المسؤول‭ ‬الأمني‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭).‬‮

‬والحق‭ ‬أقول‭ ‬لكم‭ ‬إن‭ ‬طلوعي‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬يعني‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أخبار‭ ‬الباقين‭ ‬من‭ ‬الحيّ‭:‬‮

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قُصِف‭ ‬منزل‭ ‬جارنا‭ ‬المقابل‭ ‬لنا،‭ ‬ويبدو‭ ‬أنهم‭ ‬لم‭ ‬يعودوا‭ ‬إليه‭ ‬حتى‭ ‬اليوم،‭ ‬مازال‭ ‬غسيلهم‭ ‬باقيًا‭ ‬على‭ ‬الحبال‭.‬‮

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‬جاري‭ ‬في‭ ‬العمارة‭ ‬المقابلة‭ ‬يصلح‭ ‬بعض‭ ‬الأسلاك‭ ‬على‭ ‬السطح،‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يحاول‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إشارة‭ ‬التلفاز‭.‬‮

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جارتي‭ ‬تنشر‭ ‬ملابس‭ ‬ملوّنة‭ ‬وكثيرة‭ ‬على‭ ‬غير‭ ‬العادة،‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ ‬أنّ‭ ‬بعضًا‭ ‬من‭ ‬أهلها‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬نازحًا‭.‬‮

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جاري‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الخلفي‭ ‬يتفقد‭ ‬خزّانات‭ ‬المياه،‭ ‬نأمل‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬قد‭ ‬أصابتها‭ ‬الشظايا؛‭ ‬لأن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الماء‭ ‬صار‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭.‬

جارتي‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬نفسه‭ ‬مازالت‭ ‬في‭ ‬البيت،‭ ‬تشرب‭ ‬قهوتها‭ ‬على‭ ‬الشرقة،‭ ‬وملامح‭ ‬وجهها‭ ‬تشي‭ ‬بالخوف‭ ‬والحزن،‭ ‬كلنا‭ ‬نشترك‭ ‬في‭ ‬الخوف‭ ‬نفسه‭.‬‮

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جاراتي‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬المجاور‭ ‬غادرن‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب،‭ ‬لم‭ ‬أعدْ‭ ‬أسمع‭ ‬شتائمهن‭ ‬لأبنائهن،‭ ‬ولا‭ ‬خلافاتهنّ‭ ‬مع‭ ‬أزواجهن‭.‬

صعودي‭ ‬إلى‭ ‬السطح‭ ‬يعني‭ ‬أيضًا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬أخبار‭ ‬أماكن‭ ‬القصف،‭ ‬أنظر‭ ‬إلى‭ ‬الأحياء‭ ‬مثل‭ ‬وائل‭ ‬الدحدوح‭ (‬مراسل‭ ‬قناة‭ ‬الجزيرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تصفني‭ ‬أختي،‭ ‬وأدلهم‭ ‬على‭ ‬المكان‭ ‬تبعًا‭ ‬للرصد‭!‬‮

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تتعجب‭ ‬أختي‭ ‬من‭ ‬معرفتي،‭ ‬أعلّل‭ ‬ذلك‭ ‬بالذكاء‭ ‬المكاني،‭ ‬والموهبة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أستغلها،‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬صحفية‭ ‬لولا‭ ‬معارضة‭ ‬الأهل،‭ ‬وهذه‭ ‬وسيلة‭ ‬منّي‭ ‬لاستعراض‭ ‬القوة‭ ‬على‭ ‬أخواتي،‭ ‬ونبش‭ ‬الماضي‭ ‬وتذكير‭ ‬أهلي‭ ‬ببقية‭ ‬الحلم‭ ‬الذي‭ ‬راح‭ ‬منّي‭ ‬في‭ ‬غمرة‭ ‬العادات‭ ‬والتقاليد‭.‬‮

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الحقيقة‭ ‬أنّ‭ ‬كلّ‭ ‬غزة‭ ‬بكتلها‭ ‬الإسمنتية‭ ‬التي‭ ‬تملأ‭ ‬البلاد‭ ‬هي‭ ‬شبر‭ ‬ونصف،‭ ‬يمكن‭ ‬للمقيم‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬كل‭ ‬أخبارها،‭ ‬وأماكنها،‭ ‬وأسماء‭ ‬أحيائها،‭ ‬والعوائل‭ ‬التي‭ ‬تسكن‭ ‬فيها‭.‬

أعترف‭ ‬أن‭ ‬لدي‭ ‬طاقة‭ ‬سلبية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتفرغ،‭ ‬وإلا‭ ‬وزعتُها‭ ‬على‭ ‬الحيّ‭ ‬الذي‭ ‬سيسمع‭ ‬صراخي‭ ‬وبكائي؛‭ ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬مثل‭ ‬أسدٍ،‭ ‬يعملُ‭ ‬بجدٍّ،‭ ‬ولا‭ ‬يخاف‭ ‬شيئًا‭ ‬في‭ ‬النهار‭ ‬فقط،‭ ‬وإذا‭ ‬حلّ‭ ‬الليل‭ ‬فإنني‭ ‬ألف‭ ‬جسدي‭ ‬الذي‭ ‬يصبح‭ ‬قنفذًا‭ ‬يتكوّر‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬خوفًا،‭ ‬ويندبُ‭ ‬حال‭ ‬غزة‭ ‬بصمت‭ ‬الباكي‭ ‬المترقّب‭ ‬المتوجّس‭ ‬خيفةً‭.‬

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‬لم‭ ‬نعهد‭ ‬حربًا‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحرب،‭ ‬ولم‭ ‬نخف‭ ‬يومًا‭ ‬كما‭ ‬صرنا‭ ‬نخاف‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬لكننا‭ ‬عفاريت‭ ‬نستيقظ‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬ونطلع‭ ‬مع‭ ‬الصباح‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬والدمار،‭ ‬في‭ ‬أسلوب‭ ‬غزة‭ ‬المعهود‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬رغم‭ ‬بطش‭ ‬الغزاة‭.‬

وهذه‭ ‬الحرب،‭ ‬تثقل‭ ‬القلب،‭ ‬وتُصدئ‭ ‬الروح،‭ ‬وتذيب‭ ‬الجسد‭.‬‮

‬وهذه‭ ‬الحكاية‭ ‬لا‭ ‬تنتهي،‭ ‬إذا‭ ‬كتبت‭ ‬لنا‭ ‬الحياة‭.‬









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‬{‭ ‬باحثة‭ ‬فلسطينية‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬