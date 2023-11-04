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وظيفتي.. سر تعاستي!

11/4/2023 7:11:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاقتصاد العالمي يخسر 8.8 تريليونات دولار بسب التعاسة الوظيفية!

موظفة: أكره حتى الشوارع التي توصلني إلى عملي..

وآخر: وظيفتي رحلة عذاب يومية تشبه الحبس مع الأشغال الشاقة

‮«‬لا‭ ‬أحب‭ ‬عملي‭. ‬أكره‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أذهب‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬الدوام‭. ‬صرت‭ ‬أكره‭ ‬حتى‭ ‬الطرق‭ ‬والشوارع‭ ‬التي‭ ‬توصلني‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬عملي‭. ‬صرت‭ ‬أعاني‭ ‬ضغطا‭ ‬ومشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬بسبب‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬وعدم‭ ‬التقدير‮»‬‭.‬

كانت‭ ‬هذه‭ ‬باختصار‭ ‬إجابة‭ ‬موظفة‭ ‬تحمل‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬عندما‭ ‬سألناها‭: ‬هل‭ ‬أنت‭ ‬سعيدة‭ ‬في‭ ‬عملك؟‭. ‬وكلماتها‭ ‬كافية‭ ‬لأن‭ ‬توحي‭ ‬بأنها‭ ‬تعاني‭ ‬وبقوة‭ ‬مما‭ ‬يعرف‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الإدارة‭ ‬بـ«التعاسة‭ ‬الوظيفية‮»‬‭.‬

الموضوع‭ ‬أخطر‭ ‬مما‭ ‬نتوقعه‭. ‬فقد‭ ‬أشارت‭ ‬دراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بام‭ ‬بول‭ ‬إتش‭ ‬آر‮»‬‭ ‬ BambooHR ‭ ‬أن‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي‭ ‬وسعادة‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬انخفاض،‭ ‬وازدادت‭ ‬حدة‭ ‬المشكلة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬وبلغ‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬معدلات‭ ‬مقلقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭.‬

الدراسة‭ ‬التي‭ ‬حللت‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬1600‭ ‬شركة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬خلصت‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ ‬مقلقة،‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬تعاسة‭ ‬الموظفين‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬والذهنية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬ولكنها‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬للشركات،‭ ‬وقد‭ ‬تكلف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬8‭.‬8‭ ‬تريليونات‭ ‬دولار‭!‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬9 % ‭ ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬العالمي‭.‬

وبالمقابل،‭ ‬تؤكد‭ ‬الدراسات‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬ببيئة‭ ‬عمل‭ ‬اندماجية‭ ‬وصحية‭ ‬تحقق‭ ‬أرباحا‭ ‬أعلى‭ ‬ومعدل‭ ‬تغيب‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬موظفوها‭ ‬أقل‭ ‬سعادة‭.‬

الدراسات‭ ‬لا‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬تعاسة‭ ‬الموظفين‭ ‬وعدم‭ ‬رضاهم‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكلف‭ ‬الشركات‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬550‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬سنويًّا‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية‭ ‬المفقودة‭.‬

كثيرون‭ ‬يربطون‭ ‬السعادة‭ ‬الوظيفية‭ ‬ونقيضتها‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬بالجانب‭ ‬المادي‭. ‬ولكن‭ ‬الخبراء‭ ‬يؤكدون‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬العائد‭ ‬المادي‭ ‬والمكافآت‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬السعادة‭ ‬أو‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬أعمق‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بكثير‭.‬

فقد‭ ‬أكدت‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬هارفارد‭ ‬وامتدت‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬85‭ ‬عاما،‭ ‬أن‭ ‬أفضل‭ ‬الوظائف‭ ‬هي‭ ‬ليست‭ ‬تلك‭ ‬الأعلى‭ ‬أجرا‭. ‬وأن‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬تتسم‭ ‬بتفاعل‭ ‬بشري‭ ‬محدود،‭ ‬ولا‭ ‬تقدم‭ ‬فرصاً‭ ‬لبناء‭ ‬علاقات‭ ‬ذات‭ ‬مغزى‭ ‬مع‭ ‬زملاء‭ ‬العمل،‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬العاملون‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬الموظفين‭ ‬بؤسا‭!. ‬


عملي‭.. ‬سر‭ ‬تعاستي

خلال‭ ‬إعدادنا‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬عمدنا‭ ‬إلى‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ (‬غير‭ ‬السعداء‭ ‬وظيفيا‭) ‬لنلمس‭ ‬حقيقة‭ ‬مشاعرهم‭ ‬وأسباب‭ ‬غياب‭ ‬الرضا،‭ ‬وتأثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أدائهم‭ ‬وصحتهم‭ ‬النفسية‭.‬

ونعود‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬ابتدأنا‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الموضوع،‭ ‬وهو‭ ‬مواطنة‭ ‬اجتهدت‭ ‬لتواصل‭ ‬دراستها‭ ‬وتحصل‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الخاص،‭ ‬متوقعة‭ ‬ترقية‭ ‬أو‭ ‬علاوة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ثناء‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬ولكن‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬كان‭ ‬الجواب‭ ‬عندما‭ ‬طالبت‭ ‬بذلك‭: ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬منك‭ ‬أحد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدكتوراه،‭ ‬بل‭ ‬وأحيلت‭ ‬غير‭ ‬مرة‭ ‬إلى‭ ‬لجان‭ ‬تحقيق‭. ‬تقول‭ ‬محدثتنا‭:‬

‮«‬أعتبر‭ ‬نفسي‭ ‬تعيسة‭ ‬في‭ ‬عملي،‭ ‬بل‭ ‬أكره‭ ‬عملي‭. ‬فأنا‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬درجة‭ ‬علمية،‭ ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ترقية‭ ‬أو‭ ‬تقدير،‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬الإهانات،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬المسؤولين‭ ‬يرفضون‭ ‬تسميتي‭ ‬بدكتورة‭! ‬وإنما‭ ‬أخصائية‭ ‬فقط‭. ‬ربما‭ ‬لأنهم‭ ‬أقل‭ ‬درجة‭ ‬علمية‭ ‬مني‭. ‬وفي‭ ‬الواقع‭ ‬أشعر‭ ‬أنني‭ ‬أكثر‭ ‬كفاءة‭ ‬وخبرة‭ ‬من‭ ‬المديرة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جديدة‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬على‭ ‬الوظيفة‭.‬

هل‭ ‬تصدقون‭ ‬أنهم‭ ‬مرة‭ ‬طلبوا‭ ‬مني‭ ‬أن‭ ‬أحمل‭ ‬صندوقا‭ ‬وأنقله‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬آخر؟،‭ ‬أخبرتهم‭ ‬أنني‭ ‬لم‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬الدكتوراه‭ ‬لأحمل‭ ‬صناديق،‭ ‬فكان‭ ‬الرد‭ ‬إن‭ ‬العمل‭ ‬لا‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬التوصيف‭ ‬الوظيفي‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ (‬ما‭ ‬يوكل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مهام‭). ‬وعندما‭ ‬رفضت‭ ‬أدخلوني‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬جعلني‭ ‬لا‭ ‬أحب‭ ‬العمل،‭ ‬أكره‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬أذهب‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬الدوام،‭ ‬أكره‭ ‬حتى‭ ‬الشوارع‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬توصلني‭ ‬إلى‭ ‬مقر‭ ‬عملي،‭ ‬بل‭ ‬أعتبر‭ ‬الاستيقاظ‭ ‬صباحا‭ ‬والاستعداد‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الدوام‭ ‬عذاب‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي،‭ ‬ولكني‭ ‬مضطرة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تسبب‭ ‬لي‭ ‬بضغط‭ ‬ومشاكل‭ ‬نفسية‭. ‬وعندما‭ ‬ألجأ‭ ‬إلى‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬يقولون‭ ‬لي‭: ‬‮«‬كلنا‭ ‬نعاني‭ ‬مشاكل‭ ‬وأعراضا‭ ‬نفسية‮»‬‭. ‬

نقل‭ ‬تعسفي

‭(‬ل‭.‬ع‭)‬،‭ ‬موظفة‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الكبيرة،‭ ‬تؤكد‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬أنها‭ (‬تعيسة‭ ‬وظيفيا‭). ‬وتشرح‭ ‬ذلك‭ ‬بقولها‭: ‬‮«‬أسرد‭ ‬لكم‭ ‬حكايتي‭ ‬ولكم‭ ‬الحكم‭. ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬مسمى‭ ‬وظيفي‭ ‬تخصصي‭ ‬ممتاز،‭ ‬وخلال‭ ‬سنوات‭ ‬اجتهدت‭ ‬ودرست‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬ورخص‭ ‬في‭ ‬تخصص‭ ‬نادر‭ ‬بالبحرين‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمرأة‭. ‬

وفجأة‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬سابق‭ ‬إنذار‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إبلاغي،‭ ‬جاء‭ ‬أمر‭ ‬بنقلي‭ ‬إلى‭ ‬قسم‭ ‬آخر،‭ ‬وهو‭ ‬نقل‭ ‬أعتبره‭ ‬تعسفيا‭. ‬حاولت‭ ‬مناقشة‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬وأفهمتهم‭ ‬بأن‭ ‬تخصصي‭ ‬وشهاداتي‭ ‬وخبرتي‭ ‬بعيدة‭ ‬تماما‭ ‬عن‭ ‬القسم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬نقلي‭ ‬إليه‭. ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬أجد‭ ‬أذنا‭ ‬صاغية‭. ‬

والمشكلة‭ ‬أنه‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬ما‭ ‬زلت‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬التخصص،‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬تقرير‭ ‬الأداء‭ ‬الوظيفي‭ ‬السنوي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬أخرى‭ ‬وبتخصصي‭ ‬الأصلي‭ ‬وليس‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬نقلي‭ ‬إليه‭. ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يعيق‭ ‬حتى‭ ‬فرص‭ ‬الترقية‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬علاوات‭ ‬لأنني‭ ‬مسجلة‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬وأعمل‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬أخرى‭. ‬والمزعج‭ ‬أكثر‭ ‬أنني‭ ‬أجد‭ ‬موظفين‭ ‬جددا‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬لا‭ ‬نحصل‭ ‬عليها‭ ‬نحن‭. ‬ومع‭ ‬كثرة‭ ‬محاولاتي‭ ‬ومطالباتي‭ ‬قالوا‭ ‬لي‭ ‬إنني‭ ‬اختلق‭ ‬المشاكل‭.‬

كل‭ ‬ذلك‭ ‬أصابني‭ ‬بالقلق‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬مستمرا‭ ‬مع‭ ‬الأيام،‭ ‬وصرت‭ ‬لا‭ ‬أستمتع‭ ‬بالعمل‭ ‬كما‭ ‬كنت‭ ‬سابقا،‭ ‬بل‭ ‬صرت‭ ‬أعاني‭ ‬ضغوطا‭ ‬نفسية‭ ‬بسب‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭. ‬وفقدت‭ ‬الشغف‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬أستطيع‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬وإنتاجية‭ ‬بالوظيفة،‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لا‭ ‬تهتم‭ ‬بالجانب‭ ‬النفسي‭ ‬للموظف‭ ‬بقدر‭ ‬اهتمامهم‭ ‬بالجوانب‭ ‬الإدارية‭ ‬والانضباط‮»‬‭. ‬

الاستقالة‭ ‬هي‭ ‬الحل

‭(‬س‭. ‬أ‭. ‬ن‭)‬،‭ ‬كان‭ ‬موظفا‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات،‭ ‬يختصر‭ ‬شعوره‭ ‬في‭ ‬العمل‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬رحلتي‭ ‬اليومية‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬أشبه‭ ‬برحلة‭ ‬عذاب‭ ‬أضطر‭ ‬إلى‭ ‬تحملها،‭ ‬وأشعر‭ ‬أنني‭ ‬في‭ ‬طريقي‭ ‬إلى‭ ‬معتقل‭ ‬في‭ ‬أشغال‭ ‬شاقة‭!‬‮»‬‭. ‬ويشرح‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬عانيت‭ ‬من‭ ‬مشكلتين،‭ ‬الأولى‭ ‬هي‭ ‬المحسوبيات‭ ‬والمضايقات‭ ‬من‭ ‬المسؤول،‭ ‬وبالتالي‭ ‬عدم‭ ‬المساواة‭ ‬أو‭ ‬العدالة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬خلق‭ ‬عندي‭ ‬شعورا‭ ‬بكره‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬والمشكلة‭ ‬الأخرى‭ ‬هي‭ ‬عدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬بالشكل‭ ‬اللائق‭. ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬موظف‭ ‬مبيعات،‭ ‬وحسب‭ ‬النظام‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬مرتبي‭ ‬وعلى‭ ‬عمولة‭ ‬إضافية‭ ‬للمبيعات‭. ‬ولكن‭ ‬كانت‭ ‬الإدارة‭ ‬توقف‭ ‬صرف‭ ‬العمولة‭ ‬وقتما‭ ‬تشاء‭ ‬وتصرفها‭ ‬وقتما‭ ‬تشاء،‭ ‬وهدفها‭ ‬إجبارنا‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬مبيعات‭ ‬أكبر‭. ‬بمعنى‭ ‬إنها‭ ‬تستخدم‭ ‬العمولة‭ ‬كورقة‭ ‬ضغط‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يسبب‭ ‬لنا‭ ‬ضغطا‭ ‬نفسيا‭ ‬ومشاكل‭ ‬مالية‭. ‬وعندما‭ ‬راجعت‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬أبلغوني‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬بند‭ ‬قانوني‭ ‬ينظم‭ ‬هذه‭ ‬الأمر‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬سبب‭ ‬لي‭ ‬انزعاجا‭ ‬تراكم‭ ‬حتى‭ ‬تحول‭ ‬إلى‭ ‬قلق‭ ‬ثم‭ ‬كره‭ ‬للوظيفة‭. ‬وعندما‭ ‬شعرت‭ ‬بأن‭ ‬حالتي‭ ‬النفسية‭ ‬تتأثر‭ ‬قدمت‭ ‬استقالتي‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬انتظار‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

وعلى‭ ‬الوتيرة‭ ‬ذاتها‭ ‬يروي‭ (‬م‭ ‬ج‭) ‬قصته‭ ‬مع‭ ‬وظيفته‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬خاصة،‭ ‬وكان‭ ‬محبا‭ ‬لعمله‭ ‬ومميزا‭ ‬فيه‭. ‬ووعده‭ ‬المسؤولون‭ ‬بترقية‭ ‬وصلاحيات‭ ‬كبيرة‭ ‬لتطوير‭ ‬العمل‭. ‬ولكنه‭ ‬انتظر‭ ‬طويلا‭ ‬ولم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬يستحقه‭ ‬ ‭ ‬حسب‭ ‬قوله‭ ‬ ‭. ‬والأسوأ‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬صدم‭ ‬بتعيين‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المؤسسة‭ ‬ومنحه‭ ‬صلاحيات‭ ‬واسعة‭. ‬

يقول‭ ‬محدثنا‭: ‬‮«‬شعرت‭ ‬بالظلم‭ ‬الكبير،‭ ‬حاولت‭ ‬أن‭ ‬أتقبل‭ ‬الأمر‭ ‬ولكن‭ ‬شعرت‭ ‬أن‭ ‬حالتي‭ ‬النفسية‭ ‬تتأثر،‭ ‬ومقياسي‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أنني‭ ‬كنت‭ ‬أحب‭ ‬العمل‭ ‬وأبدع‭ ‬فيه‭ ‬بشهادة‭ ‬المسؤولين،‭ ‬ولكني‭ ‬تدريجيا‭ ‬صرت‭ ‬أعاني‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬الرغبة‭ ‬بالعمل،‭ ‬وأشعر‭ ‬بالظلم‭. ‬وبدأ‭ ‬إنتاجي‭ ‬يقل‭ ‬وشغفي‭ ‬يضمحل،‭ ‬ثم‭ ‬صرت‭ ‬أشعر‭ ‬بالضيق‭ ‬عندما‭ ‬أتجه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬كل‭ ‬يوم‭. ‬وعندها‭ ‬قررت‭ ‬أن‭ ‬أحافظ‭ ‬على‭ ‬صحتي‭ ‬النفسية‭ ‬قدمت‭ ‬استقالتي‮»‬‭.‬

فرّ‭ ‬من‭ ‬القفص‭!‬

‮«‬أصبحنا‭ ‬أشبه‭ ‬بالروبوتات،‭ ‬نعمل‭ ‬ونكدح‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقدير‭ ‬ولا‭ ‬علاوة‭ ‬ولا‭ ‬ترقية‮»‬‭. ‬بهذه‭ ‬العبارة‭ ‬بدأ‭ (‬س‭.‬ك‭) ‬حديثه‭. ‬وهو‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬خاصة،‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬المرتب‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬وبعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬شغوفا‭ ‬بعمله‭ ‬ويحرص‭ ‬على‭ ‬الإبداع،‭ ‬أصبح‭ ‬يؤدي‭ ‬ما‭ ‬يطلب‭ ‬منه‭ ‬فقط،‭ ‬وفقد‭ ‬الولاء‭ ‬الوظيفي،‭ ‬بل‭ ‬ويشعر‭ ‬بالحنق‭ ‬على‭ ‬وضعه‭ ‬هذا‭. ‬

ويضيف‭: ‬‮«‬حاليا‭ ‬أبحث‭ ‬عن‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬أخرى،‭ ‬لأنني‭ ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬تصاعد،‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬أبدأ‭ ‬فيها‭ ‬العلاج‭ ‬لأمراض‭ ‬الضغط‭ ‬والسكر‭ ‬وغيرها‭ ‬بسبب‭ ‬وظيفتي‮»‬‭.‬

فترة‭ ‬استراحة

نموذج‭ ‬آخر‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬مختلفا‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬فمحدثنا‭ (‬م‭ ‬ر‭) ‬يقر‭ ‬أن‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬غير‭ ‬مثالية‭ ‬بل‭ ‬تدعو‭ ‬إلى‭ ‬الإحباط،‭ ‬ولكنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتعامل‭ ‬معها‭ ‬بطريقة‭ ‬صحية‭ ‬أفادته‭ ‬كثيرا‭. ‬ويشرح‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬طبيعة‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أعتبر‭ ‬نفسي‭ ‬سعيدا‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عملي‭. ‬وسعادتي‭ ‬لا‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬الراتب‭ ‬المحدود‭ ‬الذي‭ ‬أتقاضاه‭ ‬ولا‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬بالمؤسسة‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬يديرها‭ ‬رجال‭ ‬أعمال‭ ‬لم‭ ‬يجمعهم‭ ‬الدهر‭ ‬إلا‭ ‬لتقاسم‭ ‬الأرباح‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬محظوظا‭ ‬إن‭ ‬تجاوز‭ ‬راتبه‭ ‬الخمسمائة‭ ‬دينار‭. ‬يضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ضغط‭ ‬العمل‭ ‬وعدم‭ ‬التقدير،‭ ‬والتمييز‭ ‬والمحاباة‭ ‬والمحسوبيات‭. ‬فبعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬حتى‭ ‬تدبير‭ ‬أمور‭ ‬بيتهم‭ ‬ولكنهم‭ ‬بقدرة‭ ‬قادر‭ ‬باتوا‭ ‬مسؤولين‭ ‬علينا‭!. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الموظف‭ ‬وعلى‭ ‬رضاه‭.‬

ولكن‭ ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬أعتبر‭ ‬نفسي‭ ‬سعيدا‭ ‬لأنني‭ ‬عمدت‭ ‬إلى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المحبطات‭ ‬بشكل‭ ‬عقلاني،‭ ‬فأنا‭ ‬أحاول‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬ألا‭ ‬أربط‭ ‬عملي‭ ‬وإنجازي‭ ‬براتبي‭ ‬أو‭ ‬درجتي‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وأعمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬أفصل‭ ‬حياتي‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬عن‭ ‬حياتي‭ ‬خارجه‭. ‬صحيح‭ ‬أنني‭ ‬أصاب‭ ‬بالغصة‭ ‬عندما‭ ‬تجد‭ ‬زميلا‭ ‬لك‭ ‬غير‭ ‬مواطن‭ ‬يتسلم‭ ‬ضعف‭ ‬راتبك،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬الامتيازات‭ ‬الأخرى،‭ ‬وهو‭ ‬لا‭ ‬ينجز‭ ‬نصف‭ ‬ما‭ ‬تقوم‭ ‬أنت‭ ‬بإنجازه‭. ‬والجيد‭ ‬أنني‭ ‬نجحت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬أعتبر‭ ‬ذهابي‭ ‬اليومي‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬فترة‭ ‬استراحة‭ ‬مدة‭ ‬8‭ ‬ساعات‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‮
‬دوشة
الأولاد‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الاجتماعية‭!‬‮»‬‭.

استشارة‭ ‬نفسية

تجربة‭ ‬أخرى‭ ‬ينقلها‭ ‬لنا‭ ‬مواطن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ببلدي‭ ‬أوروبي‭. ‬يقول‭ (‬م‭ ‬س‭): ‬‮«‬العمل‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬تلك‭ ‬أمر‭ ‬آخر،‭ ‬كنت‭ ‬منبهرا‭ ‬بالمهنية‭ ‬والعدالة‭ ‬التامة‭ ‬بين‭ ‬الموظفين،‭ ‬والتقدير‭ ‬لكل‭ ‬إنجاز‭ ‬أقوم‭ ‬به‭.‬

وأكثر‭ ‬ما‭ ‬شدني‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬للموظف‭. ‬فالمسؤول‭ ‬يقوم‭ ‬بجولة‭ ‬يومية‭ ‬ليطمئن‭ ‬على‭ ‬راحة‭ ‬الموظفين‭. ‬كما‭ ‬خصصت‭ ‬الإدارة‭ ‬لكل‭ ‬موظف‭ ‬جلسة‭ ‬شهرية‭ ‬مدفوعة‭ ‬مع‭ ‬طبيب‭ ‬نفسي‭ ‬في‭ ‬الشركة،‭ ‬يمكن‭ ‬للموظف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬أي‭ ‬جانب‭ ‬يضايقه‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬استشارة‭ ‬نفسية‭ ‬مجانية‭. ‬ولو‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬يمكن‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الجلسات‭!‬‮»‬‭. ‬

تهبط‭ ‬إلى‭ ‬القاع‭!‬

بعد‭ ‬سرد‭ ‬هذه‭ ‬النماذج‭ ‬المختصرة‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبارهم‭ ‬ضحايا‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية،‭ ‬نعمد‭ ‬إلى‭ ‬مناقشة‭ ‬الموضوع‭ ‬مع‭ ‬الاختصاصيين‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬والبداية‭ ‬مع‭ ‬خبير‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬جفكون‭ ‬لتحسين‭ ‬الإنتاجية‭ ‬الدكتور‭ ‬أكبر‭ ‬جعفري‭ ‬الذي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬متعددة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالسعادة‭ ‬الوظيفية‭. ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬يقول‭:‬

‮«‬خلصنا‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدراسات‭ ‬إلى‭ ‬حقيقة‭ ‬غريبة‭ ‬نوعا‭ ‬ما،‭ ‬وهي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬أولويات‭ ‬لقياس‭ ‬السعادة‭ ‬الوظيفية‭ ‬عند‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬يضعونها‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬القائمة‭ ‬مثل‭ ‬الراتب‭ ‬والعلاوات‭ ‬والمكافآت،‭ ‬ولكن‭ ‬عندما‭ ‬نلجأ‭ ‬إلى‭ ‬التحليل‭ ‬الاستقصائي،‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬تهبط‭ ‬إلى‭ ‬القاع،‭ ‬وبالمقابل‭ ‬تصعد‭ ‬معايير‭ ‬أخرى‭ ‬الى‭ ‬القمة‭ ‬مثل‭ ‬الجوانب‭ ‬الإنسانية‭ ‬وأولها‭ ‬التقدير،‭ ‬ثم‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الزملاء‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬وهي‭ ‬جوانب‭ ‬حسية‭ ‬معنوية‭. ‬نعم‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ننكر‭ ‬أن‭ ‬الجوانب‭ ‬المادية‭ ‬وفرص‭ ‬الترقي‭ ‬ضرورية،‭ ‬ولكن‭ ‬صلاحية‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬أقصر،‭ ‬بمعنى‭ ‬أنك‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬تتعود‭ ‬على‭ ‬الامتيازات‭ ‬الجديدة‭ ‬والعلاوات‭ ‬يزول‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬مباشرة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬استدامة‭ ‬التقدير‭ ‬المهني‭ ‬أطول‭ ‬وأكثر‭ ‬تأثيرا‭ ‬في‭ ‬السعادة‭ ‬الوظيفية‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الإنتاجية‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الجوانب‭ ‬المادية‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬فئة‭ ‬عمرية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬فمثلا‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬يتمسكون‭ ‬بها‭ ‬أكثر‭ ‬نظرا‭ ‬لأن‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬المادية‭ ‬بأعلى‭ ‬مستوى‭ ‬ودخلهم‭ ‬بأدنى‭ ‬مستوى‭. ‬وكلما‭ ‬تقدم‭ ‬العمر‭ ‬يبدأ‭ ‬الاهتمام‭ ‬أكثر‭ ‬بالجوانب‭ ‬الحسية‭. ‬

*‭ ‬عندما‭ ‬تدخل‭ ‬مؤسسة‭ ‬ما،‭ ‬هل‭ ‬يمكنك‭ ‬أن‭ ‬تحكم‭ ‬على‭ ‬سعادة‭ ‬أو‭ ‬تعاسة‭ ‬الموظفين‭ ‬من‭ ‬مظهرهم‭ ‬وتصرفاتهم‭ ‬مثلا؟

** ‭ ‬الدراسة‭ ‬المنهجية‭ ‬هي‭ ‬أفضل‭ ‬وسيلة‭ ‬لقياس‭ ‬ذلك‭ ‬بدقة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬97 % ‭. ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أهل‭ ‬الاختصاص‭ ‬يمكنهم‭ ‬خلال‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬معرفة‭ ‬مدى‭ ‬سعادة‭ ‬أو‭ ‬تعاسة‭ ‬الموظف‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬لغة‭ ‬الجسد‭ ‬والبيئة‭ ‬العامة‭ ‬وأسلوب‭ ‬العمل‭. ‬فمثلا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمشاعر‭ ‬الموظف‭ ‬من‭ ‬ملامحه‭ ‬هل‭ ‬هي‭ ‬متشنجة‭ ‬أو‭ ‬مرتاحة،‭ ‬ومن‭ ‬علامات‭ ‬القلق‭ ‬عليه،‭ ‬بل‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬نبرة‭ ‬صوته‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬55 % ‭ ‬من‭ ‬علامات‭ ‬المشكلة‭. ‬فنحن‭ ‬نقلق‭ ‬مثلا‭ ‬من‭ ‬النبرة‭ ‬الخافتة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إخفاء‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المشاعل‭ ‬السلبية‭ ‬والضيق‭.‬

‭ ‬*‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الأداء؟

** ‭ ‬العلاقة‭ ‬طردية‭ ‬ومباشرة‭. ‬والتأثير‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬آنيا‭ ‬أو‭ ‬تراكميا‭. ‬فمثلا‭ ‬حدوث‭ ‬موقف‭ ‬غير‭ ‬سليم‭ ‬لموظف‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬نفسيته‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬إنتاجه‭ ‬منخفضا،‭ ‬مع‭ ‬احتمالية‭ ‬تزايد‭ ‬الأخطاء‭ ‬وانخفاض‭ ‬الجودة‭. ‬وهنا‭ ‬إذا‭ ‬تكررت‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬بشكل‭ ‬متواصل،‭ ‬تتراكم‭ ‬الإخفاقات‭ ‬وقد‭ ‬تصبح‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬سمة‭ ‬سائدة‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭.‬

ولا‭ ‬ننسى‭ ‬هنا‭ ‬إمكانية‭ ‬حدوث‭ ‬حوادث‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬سوء‭ ‬الوضع‭. ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬تبرر‭ ‬ذلك‭ ‬بمشاكل‭ ‬فنية‭ ‬مثل‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬الآلات‭ ‬أو‭ ‬أخطاء‭ ‬بشرية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬نفسية‭. ‬

*‭ ‬هل‭ ‬أفهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قصورا‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬سواء‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الخاصة؟

** ‭ ‬للأسف‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الأحيان‭ ‬تسمى‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭ ‬بالموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ولكنها‭ ‬تعنى‭ ‬بشأن‭ ‬آخر‭. ‬وهنا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعود‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬تاريخ‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭. ‬ففي‭ ‬البداية‭ ‬كانت‭ ‬معنية‭ ‬بتسجيل‭ ‬الموظفين‭ ‬وإدارة‭ ‬الرواتب‭ ‬فقط‭. ‬ثم‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬دائرة‭ ‬شؤون‭ ‬الموظفين‭ ‬ودخلت‭ ‬علاقات‭ ‬الموظفين‭ ‬ضمن‭ ‬اختصاصاتها‭ ‬مثل‭ ‬التظلم‭ ‬والشكاوى‭ ‬والخلافات‭. ‬ولكن‭ ‬بقيت‭ ‬هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬تدار‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إداري‭ ‬وليس‭ ‬نفسي‭.‬

ورغم‭ ‬تطورها‭ ‬إلى‭ ‬مسمى‭ (‬الموارد‭ ‬البشرية‭)‬،‭ ‬فإنه‭ ‬للأسف‭ ‬لا‭ ‬تعكس‭ ‬المسميات‭ ‬دائما‭ ‬طبيعة‭ ‬الواقع‭ ‬والمحتوى‭. ‬بدليل‭ ‬إننا‭ ‬نجد‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭ ‬إداريين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونهم‭ ‬مختصين‭ ‬بالجوانب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية‭.. ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬كان‭ ‬أي‭ ‬موظف‭ ‬فائض‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬يتم‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭!. ‬

ونأمل‭ ‬أن‭ ‬يتغير‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭. ‬فحسب‭ ‬الدراسات‭ ‬التي‭ ‬أجريناها،‭ ‬تتأثر‭ ‬الإنتاجية‭ ‬سلبا‭ ‬أو‭ ‬إيجابا‭ ‬بنسبة‭ ‬64 % ‭ ‬نتيجة‭ ‬أداء‭ ‬بعض‭ ‬الإدارات‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬تؤثر‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20 % ‭. ‬وهنا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬نجد‭ ‬عدة‭ ‬إدارات‭ ‬تختص‭ ‬بهذه‭ ‬البنية‭ ‬مثل‭ ‬الآلات‭ ‬والمعدات‭ ‬والصيانة‭ ‬والتخطيط‭ ‬وضبط‭ ‬العمليات،‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬سوى‭ ‬دائرة‭ ‬واحدة‭ ‬تهتم‭ ‬بالشأن‭ ‬البشري‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬متكاملة‭.‬

*‭ ‬في‭ ‬رأيك‭ ‬ما‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬تعاسة‭ ‬الموظفين‭ ‬والاقتصاد؟

** ‭ ‬العلاقة‭ ‬أقوى‭ ‬مما‭ ‬نظن‭. ‬فأولا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعرف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬3‭.‬3‭ ‬مليارات‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬وهم‭ ‬يشكلون‭ ‬81 % ‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬البالغين‭. ‬وهناك‭ ‬214‭ ‬مليون‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬ولم‭ ‬يسبق‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬التجمعات‭ ‬من‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬مقيدة‭ ‬مليئة‭ ‬بالسلطات‭ ‬وانعدم‭ ‬الأمن‭.‬

وهنا‭ ‬عندما‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭ ‬بشأن‭ ‬العلاقة‭ ‬المباشرة‭ ‬بين‭ ‬سعاد‭ ‬الموظفين‭ ‬والإنتاجية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬شركة،‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬ارتباط‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬فإننا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬تلعب‭ ‬دورا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬التأثير‭ ‬سواء‭ ‬بشكل‭ ‬آني‭ ‬أو‭ ‬لاحقا‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬مشكلة‭ ‬وزارة‭ ‬أو‭ ‬شركة،‭ ‬وإنما‭ ‬مشكلة‭ ‬اقتصاد‭ ‬وطني‭. ‬

‭ ‬*‭ ‬وما‭ ‬الحلول‭ ‬التي‭ ‬تقترحها‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن؟

** ‭ ‬أولا‭ ‬يجب‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬السعادة‭ ‬الوظيفية‭ ‬كعنصر‭ ‬أساسي‭ ‬لإنجاح‭ ‬المؤسسة‭ ‬والاقتصاد‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬لدينا‭ ‬أرضية‭ ‬خصبة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬البشرية‭. ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يجب‭ ‬انتقاء‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ممن‭ ‬لهم‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬الجوانب‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والنفسية،‭ ‬لأن‭ ‬85 % ‭ ‬من‭ ‬عملهم‭ ‬هو‭ ‬جوانب‭ ‬نفسية‭ ‬و15 % ‭ ‬إدارية‭. ‬بمعنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭ ‬خبيرا‭ ‬نفسيا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬إداريا‭. ‬

ثم‭ ‬علينا‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬مخلفات‭ ‬النماذج‭ ‬الأولى‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬دخيلة‭ ‬على‭ ‬البشرية‭. ‬فمثلا‭ ‬أقدم‭ ‬شركة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬كانت‭ ‬الشركة‭ ‬الهولندية‭ ‬الهندية‭ ‬الشرقية‭ ‬المتحدة‭ (‬1472‭) ‬والتي‭ ‬كانت‭ ‬تمثل‭ ‬الجناح‭ ‬التجاري‭ ‬للاستعمار‭ ‬الهولندي‭ ‬في‭ ‬آسيا،‭ ‬وتدار‭ ‬بنظام‭ ‬عسكري‭ ‬فيه‭ ‬شدة‭ ‬وحدة‭. ‬وللأسف‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نحرر‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬ولكن‭ ‬لم‭ ‬ننجح‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬مواقع‭ ‬العمل‭ ‬حيث‭ ‬بقيت‭ ‬مخلفات‭ ‬ذلك‭ ‬النمط‭ ‬العسكري‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭. ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نعي‭ ‬مسألة‭ ‬مهمة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ (‬السعادة‭ ‬الوظيفية‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬مؤشرات‭ ‬الشركة‭ ‬الناجحة،‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح‭).‬

الموارد‭ ‬البشرية

نقاشنا‭ ‬يستمر‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬مع‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬البحرين‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬أوريجين‭ ‬الدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬البناء،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬تعد‭ ‬عالمية،‭ ‬حيث‭ ‬أشار‭ ‬تقرير‭ ‬لشركة‭ (‬ Inspired ‭ ‬ work ‭) ‬العالمية‭ ‬إلى‭ ‬أنَ‭ ‬84 % ‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬أقرُّوا‭ ‬بأنَّهم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬سعداء‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬العمل‭. ‬كما‭ ‬أفادت‭ ‬دراسة‭ ‬متخصصة‭ ‬لمركز‭ ‬دبي‭ ‬للإحصاء،‭ ‬أن‭ ‬الرواتب‭ ‬والبدلات‭ ‬والميزات‭ ‬المالية‭ ‬جاءت‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولويات‭ ‬موظفي‭ ‬حكومة‭ ‬دبي،‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬95 % ،‭ ‬وبفارق‭ ‬طفيف‭ ‬تلتها‭ ‬الجوانب‭ ‬المرتبطة‭ ‬بإيجابية‭ ‬وتميز‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬بنسبة‭ ‬أولوية‭ ‬بلغت‭ ‬94‭.‬6 % ،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭ ‬فجاءت‭ ‬الجوانب‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالأمان‭ ‬والاستقرار‭ ‬الوظيفي،‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬أولويتها‭ ‬93‭.‬7 % ،‭ ‬أما‭ ‬فرص‭ ‬التطور‭ ‬والتقدم‭ ‬الوظيفي‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬أيضاً‭ ‬أولوية‭ ‬عالية‭ ‬بلغت‭ ‬92‭.‬3 % ،‭ ‬وجاءت‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الترتيب‭.‬

ويعقب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬شخصيا‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬خبرتي‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬يأتي‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلي‭ ‬وللكثير‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‮»‬‭.‬

*‭ ‬بالمقابل،‭ ‬في‭ ‬رأيك‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬أسباب‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬الموظف‭ ‬وتعاسته؟

** ‭ ‬وجدت‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية‭ ‬العالمية‭ ‬ Gallup ‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬لديها‭ ‬موظفون‭ ‬مندمجون‭ ‬وسعداء‭ ‬تحقق‭ ‬أرباحاً‭ ‬أعلى‭ ‬ومعدل‭ ‬تغيب‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يكون‭ ‬موظفوها‭ ‬أقل‭ ‬سعادة‭. ‬وكشفت‭ ‬الأبحاث‭ ‬أن‭ ‬أكبر‭ ‬سبب‭ ‬لعدم‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي‭ ‬هو‭ ‬المعاملة‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والتعويضات‭ ‬غير‭ ‬المتسقة‭ ‬ونقص‭ ‬الدعم‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬والمديرين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الضغوطات‭ ‬النفسية‭ ‬غير‭ ‬المبررة‭. ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الأسباب‭ ‬أيضاً‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬الرضا‭ ‬عن‭ ‬الموظفين‭ (‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭) ‬هو‭ ‬الافتقار‭ ‬إلى‭ ‬الإحساس‭ ‬بمعنى‭ ‬وظائفهم‭ ‬وضعف‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬العاطفي‭.‬

*‭ ‬وهل‭ ‬هناك‭ ‬علامات‭ ‬مميزة‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬تعاسته؟‭ ‬

** ‭ ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يلاحظها‭ ‬المديرون‭ ‬لدراسة‭ ‬نسبة‭ ‬سعادة‭ ‬وتعاسة‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬لا‭ ‬الحصر‭: ‬تقلبات‭ ‬المزاج،‭ ‬الشعور‭ ‬بالاستياء‭ ‬أو‭ ‬بالعجز،‭ ‬عدم‭ ‬الاهتمام‭ ‬بالعمل،‭ ‬تأجيل‭ ‬القيام‭ ‬بالعمل‭ ‬والمهمات‭ ‬اليومية،‭ ‬تشتيت‭ ‬الانتباه‭ ‬خلال‭ ‬العمل،‭ ‬الوصول‭ ‬والمغادرة‭ ‬في‭ ‬مواعيد‭ ‬غير‭ ‬مواعيد‭ ‬العمل‭ ‬الرسمية،‭ ‬الانخفاض‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬إجازة‭ ‬أثناء‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي،‭ ‬سرعة‭ ‬الانفعال‭ ‬خلال‭ ‬الدوام،‭ ‬كثرة‭ ‬علامات‭ ‬التوتر‭ ‬والسلبية‭ ‬والتعاسة،‭ ‬تدني‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭.‬

*‭ ‬كيف‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والأداء‭ ‬من‭ ‬جانب،‭ ‬وعلى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر؟

** ‭ ‬الانعكاسات‭ ‬قوية‭ ‬ومباشرة‭. ‬ففيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالإنتاجية‭ ‬مثلا،‭ ‬ينعكس‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬عدة‭ ‬مثل‭ ‬نقص‭ ‬الحيوية،‭ ‬غياب‭ ‬الإبداع‭ ‬والابتكار،‭ ‬ارتفاع‭ ‬نسبة‭ ‬التغيب‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدل‭ ‬تبديل‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬المؤسسة،‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬علاقات‭ ‬الموظفين‭ ‬مثل‭ ‬قيام‭ ‬المديرين‭ ‬دائما‭ ‬بإلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬عند‭ ‬وجود‭ ‬خلل،‭ ‬عدم‭ ‬المبالاة‭ ‬برضا‭ ‬العملاء‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬نموا‭ ‬متباطئا‭ ‬لأعمال‭ ‬الشركة‭ ‬وأدائها‭.‬



أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬فإن‭ ‬الدراسات‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬رضا‭ ‬الموظفين‭ ‬ليس‭ ‬مسألة‭ ‬مهمة‭ ‬فقط‭ ‬للصحة‭ ‬الذهنية‭ ‬والنفسية‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل،‭ ‬ولكنها‭ ‬قد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬المالي‭ ‬للشركات‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬انسجام‭ ‬الموظفين‭ ‬وسعادتهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬يكلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬مبالغ‭ ‬كبيرة‭ ‬جدا‭ ‬لأن‭ ‬أكبر‭ ‬جزء‭ ‬في‭ ‬أية‭ ‬موازنة‭ ‬لأي‭ ‬مؤسسة‭ ‬تصرف‭ ‬على‭ ‬الرواتب‭ ‬وعوائد‭ ‬الموظفين‭. ‬

*‭ ‬هذا‭ ‬يقودنا‭ ‬إلى‭ ‬سؤال‭ ‬مهم‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مسألة‭ ‬السعادة‭ ‬أو‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية؟

** ‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬تشكل‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لأي‭ ‬منظومة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومن‭ ‬أهم‭ ‬المواضيع‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تهتم‭ ‬بها‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬كشريك‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬هو‭ ‬البيئة‭ ‬الحاضنة‭ ‬داخل‭ ‬المؤسسة،‭ ‬فكلما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬البيئة‭ ‬حاضنة‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬إبداع‭ ‬وابتكار‭ ‬وعطاء‭ ‬متواصل‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬والعكس‭ ‬صحيح‭. ‬لذلك‭ ‬يجب‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الأمور‭ ‬مثل‭: ‬دراسات‭ ‬مستمرة‭ ‬لتقصي‭ ‬مدي‭ ‬رضا‭ ‬وسعادة‭ ‬الموظفين‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭. ‬تصميم‭ ‬برامج‭ ‬وفعاليات‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إسعاد‭ ‬الموظفين‭. ‬العمل‭ ‬على‭ ‬حل‭ ‬أي‭ ‬مشكلات‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬وفعال،‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬صحية‭ ‬ومناسبة،‭ ‬تحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬والتجانس‭ ‬أفراد‭ ‬المؤسسة،‭ ‬تحسين‭ ‬وتنمية‭ ‬المهارات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالموظفين،‭ ‬تعزيز‭ ‬انتماء‭ ‬الموظفين‭ ‬للمؤسسة،‭ ‬دعم‭ ‬مهارات‭ ‬التطوير‭ ‬والتأهيل‭.‬

*‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬ذكرت،‭ ‬ألا‭ ‬تعتقدون‭ ‬أن‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأدوار‭ ‬غائبة‭ ‬في‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة؟‭ ‬

** ‭ ‬نعم‭ ‬أتفق‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الطرح‭ ‬والسبب‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬أصحاب‭ ‬القرار‭ ‬من‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المؤسسات‭ ‬لا‭ ‬يتفهمون‭ ‬تماما‭ ‬دور‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬وبالتالي‭ ‬عندما‭ ‬يقررون‭ ‬تعيين‭ ‬مدير‭ ‬أو‭ ‬مسؤول‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لا‭ ‬يعطون‭ ‬أهمية‭ ‬للكفاءة‭ ‬والقدرة‭ ‬والتخصص‭ ‬وكمية‭ ‬المعرفة‭ ‬بدور‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة،‭ ‬بل‭ ‬أحيانا‭ ‬يركزون‭ ‬على‭ ‬أمور‭ ‬أخرى‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬بكفاءة‭ ‬من‭ ‬ستسند‭ ‬له‭ ‬مهمة‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬ولذلك‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬لا‭ ‬نجد‭ ‬ابتكارا‭ ‬وإبداعا‭ ‬وتطورا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الإدارات‭.‬

الارتباط‭ ‬الوظيفي

الخبيرة‭ ‬في‭ ‬ثقافة‭ ‬العمل‭ ‬والارتباط‭ ‬الوظيفي،‭ ‬والشريك‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الاستشارات‭ ‬الإدارية‭ ‬العالمية‭ ‬ Gallup ‭ ‬فرح‭ ‬القاسمي‭ ‬تدلي‭ ‬بدلوها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الدراسات‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬يعدونها‭ ‬في‭ ‬‮«‬غالوب‮»‬‭ ‬بحوالي‭ ‬180‭ ‬دولة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬عالمية‭ ‬لقياس‭ ‬عدة‭ ‬مؤشرات‭ ‬مثل‭ ‬السعادة‭ ‬والتوتر‭ ‬والحزن‭ ‬والتقدير‭ ‬والتطوير‭ ‬وغيرها‭.‬

وتؤكد‭ ‬الدراسات‭ ‬هنا‭ ‬أن‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي‭ ‬هو‭ ‬المعيار‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬اتجاهات‭ ‬هذه‭ ‬المؤشرات،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي‭ ‬باختصار‭ ‬هو‭ ‬شعور‭ ‬الموظف‭ ‬بالراحة‭ ‬النفسية‭ ‬والحماس‭ ‬عند‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الابتكار‭ ‬والأداء‭ ‬المميز،‭ ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬يكون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفون‭ ‬يشعرون‭ ‬بأنهم‭ ‬ملاك‭ ‬أنفسهم‭.‬

وتضيف‭ ‬القاسمي‭: ‬‮«‬قد‭ ‬تختلف‭ ‬بعض‭ ‬المحاور‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬إلى‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬هناك‭ ‬عدة‭ ‬معايير‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي،‭ ‬من‭ ‬أبرزها‭ ‬التقدير‭ ‬للموظف‭ ‬لمساهماته‭ ‬وإنتاجيته‭ ‬وأدائه‭ ‬وتطويره‭ ‬العمل،‭ ‬والشعور‭ ‬بوجود‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والإلمام‭ ‬بطبيعة‭ ‬هذا‭ ‬العمل‭. ‬فكلما‭ ‬شعر‭ ‬الموظف‭ ‬بأنه‭ ‬متمكن‭ ‬من‭ ‬عمله،‭ ‬ولديه‭ ‬هدف‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬يكون‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬الإنتاجية‭.‬

*‭ ‬من‭ ‬الملاحظ‭ ‬أنك‭ ‬لم‭ ‬تتطرقي‭ ‬إلى‭ ‬الجانب‭ ‬المادي‭ ‬هنا؟

** ‭ ‬الجانب‭ ‬المادي‭ ‬محور‭ ‬مهم‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي،‭ ‬ولكنه‭ ‬يرتبط‭ ‬أيضا‭ ‬بمحور‭ ‬الشعور‭ ‬بالتقدير‭ ‬والاحترام‭. ‬فالموظف‭ ‬الذي‭ ‬يشعر‭ ‬أنه‭ ‬مقدر‭ ‬سيكون‭ ‬أكثر‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬العطاء‭ ‬وتقديم‭ ‬إنتاجية‭ ‬أفضل،‭ ‬والتقدير‭ ‬هنا‭ ‬ليس‭ ‬ماديا‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬معنويا‭ ‬أيضا‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نركز‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬أيضا‭ ‬وهو‭ ‬المردود‭ ‬المادي‭ ‬للارتباط‭ ‬الوظيفي،‭ ‬حيث‭ ‬ندرس‭ ‬نتائج‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬وعلى‭ ‬الشركة‭ ‬ككل‭.‬

*‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خبرتك‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬ملاحظة‭ ‬عدم‭ ‬رضا‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬تعاسته‭ ‬من‭ ‬شكله‭ ‬الظاهري؟‭ ‬

** ‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثة‭ ‬تصنيفات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬الأول‭ ‬هو‭ ‬الموظف‭ ‬المرتبط‭ ‬بوظيفته‭ ‬بشكل‭ ‬عال،‭ ‬والموظف‭ ‬غير‭ ‬المرتبط،‭ ‬وثالثا‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬لديه‭ ‬نفور‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬وغير‭ ‬مرتبط‭ ‬بشدة‭.‬

وهنا‭ ‬يمكنني‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬أسهل‭ ‬فئة‭ ‬يمكن‭ ‬ملاحظتها‭ ‬هو‭ ‬الموظف‭ ‬الذي‭ ‬ينفر‭ ‬من‭ ‬عمله‭ ‬ولا‭ ‬يشعر‭ ‬بالرضا‭ ‬أبدا‭. ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬سلوكياته‭ ‬مباشرة،‭ ‬فتراه‭ ‬مثلا‭ ‬كثير‭ ‬التذمر‭ ‬والشكوى‭ ‬والنظرة‭ ‬السلبية‭ ‬للأمور‭. ‬

وفي‭ ‬المرتبة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬الملاحظة‭ ‬هو‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬لأنك‭ ‬تلمس‭ ‬الحماس‭ ‬والسعادة‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الموظفين‭.‬

ولكن‭ ‬الفئة‭ ‬الوسطى‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬للملاحظة‭ ‬المباشرة‭ ‬وتتطلب‭ ‬دراسة‭ ‬واستطلاعات‭. ‬وقد‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يصل‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬عدم‭ ‬الارتباط‭ ‬والنفور‭. ‬والمشكلة‭ ‬أن‭ ‬الفئة‭ ‬الأكبر‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬هي‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭.‬

*‭ ‬ما‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬والأداء؟

** ‭ ‬العلاقة‭ ‬مباشرة‭ ‬وقوية،‭ ‬وأبسط‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭. ‬فالموظف‭ ‬غير‭ ‬المرتبط‭ ‬وظيفيا‭ ‬لا‭ ‬يكون‭ ‬مستقرا‭ ‬أو‭ ‬مندمجا‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬بيئة‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬إيجابية‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬الانتقالات‭ ‬كبيرة،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬تكلفة‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬المؤسسة‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬استثمرت‭ ‬في‭ ‬تدريب‭ ‬وتطوير‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭. ‬

ثم‭ ‬إننا‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬غير‭ ‬الصحية‭ ‬نلمس‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬السلبية‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬الموظف‭ ‬العمل‭ ‬المطلوب‭ ‬منه‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ابتكار‭ ‬أو‭ ‬إبداع‭ ‬ولا‭ ‬تركيز،‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬الرغبة‭ ‬بتطوير‭ ‬الذات‭ ‬أو‭ ‬الأداء‭. ‬بمعنى‭ ‬أننا‭ ‬لا‭ ‬ننتظر‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬إنتاجية‭ ‬كبيرة‭.‬

*‭ ‬ماذا‭ ‬عن‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬أداء‭ ‬الموظف‭ ‬والجوانب‭ ‬الاقتصادية؟

** ‭ ‬يمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الدراسات‭ ‬تثبت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬علاقة‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي‭ ‬والجانب‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وكلما‭ ‬زاد‭ ‬الارتباط‭ ‬الوظيفي‭ ‬زاد‭ ‬المردود‭ ‬المادي‭ ‬للشخص‭ ‬وللشركة‭ ‬أو‭ ‬الوزارة‭. ‬كما‭ ‬إن‭ ‬الاستثمار‭ ‬الذي‭ ‬تضعه‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬هذا‭ ‬الارتباط‭ ‬يعود‭ ‬بعائد‭ ‬إيجابي‭ ‬عليها‭ ‬بشكل‭ ‬ملموس‭. ‬والعكس‭ ‬صحيح،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬الإنتاجية‭ ‬تقل‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭ ‬غير‭ ‬المناسبة‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬النتائج‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬النهاية‭.‬

*‭ ‬هل‭ ‬تعتقدين‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬قصورا‭ ‬في‭ ‬أدوار‭ ‬إدارات‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المؤسسات،‭ ‬بحيث‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الإدارية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والإنساني؟

** ‭ ‬للأسف‭ ‬هذا‭ ‬الكلام‭ ‬دقيق‭ ‬تماما‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭. ‬ولكن‭ ‬للأمانة‭ ‬نلمس‭ ‬توجها‭ ‬إيجابيا‭ ‬لتطوير‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬خاصة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬التركز‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬كمحور‭ ‬للعملية‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬والإمارات‭ ‬ربما‭ ‬سبقت‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ولكن‭ ‬مازلنا‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الجانب‭ ‬في‭ ‬مؤسساتنا،‭ ‬لأننا‭ ‬نلمس‭ ‬أن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬النفسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والإنسانية‭ ‬وإنما‭ ‬على‭ ‬جوانب‭ ‬إدارية‭ ‬مثل‭ ‬التسجيل‭ ‬والإجازات‭ ‬وغيرها‭. ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬دور‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬الإدارية‭ ‬البسيطة‭. ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬هذه‭ ‬الأدوار‭ ‬يمثل‭ ‬فرصا‭ ‬ضائعة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مؤسسة‭.‬

انخفاض‭ ‬جودة‭ ‬الحياة

بعد‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬المشكلة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الإدارية‭ ‬والإنتاجية،‭ ‬ننتقل‭ ‬إلى‭ ‬محور‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬أهمية‭ ‬وهو‭ ‬الجانب‭ ‬النفسي‭ ‬للتعاسة‭ ‬الوظيفية،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نناقشه‭ ‬مع‭ ‬الطبيب‭ ‬النفسي‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالهادي‭ ‬حمد‭ ‬الساعي،‭ ‬ونسأله‭ ‬بداية‭ ‬عن‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬بأنه‭ ‬سعيد‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬سعيد‭ ‬في‭ ‬وظيفته؟

وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجيبنا‭ ‬عنه‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سعادة‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬سعادة‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬وظيفته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المعايير‭ ‬والمؤشرات،‭ ‬ومن‭ ‬ذلك‭: ‬

‭- ‬مشاركة‭ ‬الموظف‭ ‬وانخراطه‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬والمشاريع‭ ‬المختلفة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬رضاه‭ ‬الوظيفي‭.‬

‭- ‬الأداء‭ ‬الجيد‭ ‬والإنتاج‭ ‬يشير‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الموظف‭. ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬الموظف‭ ‬يحقق‭ ‬أهدافه‭ ‬بكفاءة‭ ‬ويتجاوز‭ ‬توقعاته،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬يعكس‭ ‬سعادة‭ ‬الموظف‭.‬

‭- ‬الحضور‭ ‬والانضباط‭ ‬والانتظام‭ ‬والامتثال‭ ‬للقواعد‭ ‬والأنظمة‭. ‬

‭- ‬العلاقات‭ ‬الإيجابية‭ ‬مع‭ ‬الزملاء‭ ‬والمشرفين‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

‭- ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬واستثمار‭ ‬فرص‭ ‬التطوير‭ ‬المهني‭. ‬

‭- ‬قدرة‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬الموازنة‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬والعمل‭. ‬

‭- ‬الملاحظات‭ ‬والتعليقات‭ ‬الإيجابية‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬والمشرفين‭. ‬

‭- ‬مدى‭ ‬امتلاك‭ ‬الموظف‭ ‬طموحات‭ ‬وأهداف‭ ‬مستقبلية،‭ ‬فهذا‭ ‬الأمر‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬البقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬وسعيه‭ ‬للتقدم‭.‬

‭- ‬كيفية‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الوظيفية‭. ‬

وبالتالي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬استجابة‭ ‬الشركة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موظفيها‭ ‬وزيادة‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬وسعادتهم‮»‬‭.‬

*‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬ما‭ ‬أبرز‭ ‬الظروف‭ ‬والعوامل‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬النفسي‭ ‬والوظيفي؟

** ‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العوامل‭ ‬منها‭:‬

‭-
‬عدم‭ ‬توفر‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬ملائمة‭ ‬للموظف‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تشمل‭ ‬ظروفا‭ ‬غير‭ ‬آمنة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬صحية،‭ ‬أو‭ ‬انتشار‭ ‬الضغوط‭ ‬والتوتر‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭.‬

‭- ‬عدم‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬واجبات‭ ‬العمل‭ ‬والحياة‭ ‬الشخصية‭. ‬

‭- ‬نقص‭ ‬التوجيه‭ ‬والتقدير‭ ‬للإسهامات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارة‭. ‬

‭- ‬الشعور‭ ‬بعدم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الفرص‭ ‬المهنية‭ ‬للتطوير‭ ‬والترقي‭. ‬

‭- ‬نقص‭ ‬التواصل‭ ‬والشفافية‭ ‬بين‭ ‬الإدارة‭ ‬والموظفين‭.‬

‭- ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الموظفين‭ ‬والتحيز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬غير‭ ‬مهنية‭.‬

‭- ‬عدم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالإنجازات‭.‬

‭- ‬نقص‭ ‬التدريب‭ ‬والتطوير‭.‬

‭- ‬الأجور‭ ‬والمزايا‭ ‬غير‭ ‬الملائمة‭.‬

‭- ‬التغيرات‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الوظيفية‭ ‬مثل‭ ‬هيكل‭ ‬المنظمة‭ ‬أو‭ ‬الإجراءات‭.‬

*‭ ‬وما‭ ‬انعكاسات‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬أو‭ ‬العامل؟‭ ‬

** ‭ ‬عدم‭ ‬الرضا‭ ‬في‭ ‬البيئة‭ ‬الوظيفية‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للموظف،‭ ‬وعلى‭ ‬أدائه‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وعلى‭ ‬علاقاته‭ ‬الاجتماعية‭. ‬

ففيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالصحة‭ ‬النفسية،‭ ‬ترتفع‭ ‬لديه‭ ‬ارتفاع‭ ‬مستويات‭ ‬التوتر‭ ‬والقلق‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مشاكل‭ ‬نفسية‭ ‬كالقلق‭ ‬والاكتئاب‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬الموظف‭ ‬غير‭ ‬الراضي‭ ‬عن‭ ‬وظيفته،‭ ‬قد‭ ‬يشعر‭ ‬بعدم‭ ‬الرضا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬حياته،‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬جودة‭ ‬حياته‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأداء،‭ ‬تؤدي‭ ‬هذه‭ ‬المشاكل‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬في‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وفي‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭. ‬وبالمقابل‭ ‬قد‭ ‬يرتفع‭ ‬معدل‭ ‬الغياب‭ ‬بسبب‭ ‬المرض‭ ‬أو‭ ‬الاستجمام‭ ‬للهروب‭ ‬من‭ ‬البيئة‭ ‬الوظيفية‭.‬

وعلى‭ ‬الصعيد‭ ‬العالمي،‭ ‬ووفق‭ ‬الدراسات‭ ‬المنشورة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬يُهدر‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬مليار‭ ‬يوم‭ ‬عمل‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬الاكتئاب‭ ‬والقلق‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يكلف‭ ‬الاقتصاد‭ ‬تريليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬سنويا‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬المهدرة‭.‬

وهناك‭ ‬بعد‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭. ‬فعدم‭ ‬الرضا‭ ‬الوظيفي‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬الشخصية،‭ ‬حيث‭ ‬يكون‭ ‬الشخص‭ ‬متوترًا‭ ‬وسيئ‭ ‬المزاج‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬وبنفس‭ ‬الوقت‭ ‬تتأثر‭ ‬علاقاته‭ ‬المهنية‭ ‬مع‭ ‬الزملاء‭ ‬والمشرفين،‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬وجو‭ ‬العمل‭.‬

أضف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬انعكاسات‭ ‬أخرى‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬مثل‭ ‬تراجع‭ ‬التحفيز‭ ‬والإبداع،‭ ‬تدهور‭ ‬الصحة‭ ‬الجسدية‭ ‬مثل‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬وارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭.‬

من‭ ‬هنا‭ ‬نجد‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الناجحة‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬إيجابية‭ ‬وداعمة‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬رضا‭ ‬الموظفين،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الإنتاجية‭ ‬والأداء‭ ‬والعلاقات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

*‭ ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬ارتباط‭ ‬بين‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬والاحتراق‭ ‬الوظيفي؟

* ربما‭ ‬تتشابه‭ ‬بعض‭ ‬الأعراض‭ ‬والنتائج‭ ‬بين‭ ‬الجانبين،‭ ‬ولكن‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬يمكن‭ ‬تعريف‭ ‬الاحتراق‭ ‬الوظيفي‭ ‬بأنه‭ ‬حالة‭ ‬تحدث‭ ‬عندما‭ ‬يشعر‭ ‬الموظف‭ ‬بالإرهاق‭ ‬والاستنزاف‮
‬البدني‮
‬والنفسي‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬المكثف‭ ‬والضغوط‭ ‬الوظيفية‭ ‬الزائدة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬بتوتر‭ ‬مستمر‭ ‬لدى‭ ‬الموظف‭ ‬ويشعر‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعامل‭ ‬معه‭. ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء،‭ ‬وعدم‭ ‬الارتياح‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

أما‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬فهي‭ ‬حالة‭ ‬تنجم‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬الارتياح‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬دون‭ ‬الضغوط‭ ‬الشديدة‭ ‬أو‭ ‬الإرهاق‭ ‬الواضح‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬عندما‭ ‬يشعر‭ ‬الشخص‭ ‬بأنه‭ ‬غير‭ ‬راض‭ ‬عن‭ ‬عمله‭ ‬أو‭ ‬بيئته‭ ‬الوظيفية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭. ‬على‭ ‬العكس‭ ‬من‭ ‬الاحتراق‭ ‬الوظيفي،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬الفرد‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجباته‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭.‬

بمعنى‭ ‬أن‭ ‬الاحتراق‭ ‬الوظيفي‭ ‬ينجم‭ ‬عن‭ ‬الضغوط‭ ‬الوظيفية،‭ ‬بينما‭ ‬التعاسة‭ ‬الوظيفية‭ ‬تعكس‭ ‬عدم‭ ‬الارتياح‭ ‬وعدم‭ ‬السعادة‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

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