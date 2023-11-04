Saturday, 04 November 2023 11:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إصابة شاب إثر اعتداء قوات الاحتلال عليه غرب رام الله

11/4/2023 3:12:58 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب شاب، مساء اليوم السبت، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه، في بلدة نعلين غرب رام الله.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال احتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب، عقب اقتحامها بلدة نعلين، ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح.




MENAFN04112023000208011052ID1107371954

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث