مفاجأة حول قتل جنود الاحتلال في غزة

مفاجأة حول قتل جنود الاحتلال في غزة
التاريخ
11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن من وصفتهم بمسؤولين مطلعين قولهم ان مقاتلي القسام يبدون جهوزية وقدرات أكبر من التي كانوا عليها عندما غزى الاحتلال غزة في عام 2014.
وبين التقرير ان الجنود الإسرائيليون يقتلون في المعركة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في عملية 2014.
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