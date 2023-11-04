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مفاجأة حول قتل جنود الاحتلال في غزة

11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن من وصفتهم بمسؤولين مطلعين قولهم ان مقاتلي القسام يبدون جهوزية وقدرات أكبر من التي كانوا عليها عندما غزى الاحتلال غزة في عام 2014.
وبين التقرير ان الجنود الإسرائيليون يقتلون في المعركة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في عملية 2014.

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