أبو عبيدة : دمر مجاهدونا اليوم 24 آلية عسكرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة توجيه ضربات مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف في خطاب له اليوم السبت نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.
وتابع مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده.
وأكمل ما نفعله من تدمير قوات العدو واعتلاء آلياته سننشره في الساعات القادمة .
وقال أبو عبيدة : دمر مجاهدونا اليوم 24 آلية عسكرية
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