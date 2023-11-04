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أبو عبيدة : دمر مجاهدونا اليوم 24 آلية عسكرية

11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة توجيه ضربات مضادة للدروع تجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية.


وأضاف في خطاب له اليوم السبت نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ.
وتابع مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده.
وأكمل ما نفعله من تدمير قوات العدو واعتلاء آلياته سننشره في الساعات القادمة .
وقال أبو عبيدة : دمر مجاهدونا اليوم 24 آلية عسكرية

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