وأضاف في خطاب له اليوم السبت نخوض حربا غير متكافئة لكنها ستدرس في العالم وسيخلدها التاريخ. وتابع مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات العدو ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده. وأكمل ما نفعله من تدمير قوات العدو واعتلاء آلياته سننشره في الساعات القادمة . وقال أبو عبيدة : دمر مجاهدونا اليوم 24 آلية عسكرية

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