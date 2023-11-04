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مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا بتواصل عدوان الاحتلال على غزة

11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- شهدت عدة مدن وعواصم عالمية مظاهرات، مساء اليوم السبت، تنديدا بتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة بحق أبناء غزة.

ففي بريطانيا، شهدت العاصمة لندن تظاهرة حاشدة تضامنًا مع غزة، وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة.

واحتشد آلاف البريطانيين المؤيدين لفلسطين في وسط لندن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ورددوا شعار "الحرية لفلسطين"، لتنتهي المظاهرة خارج مجلسي البرلمان في ويستمنستر.

وفي فرنسا، تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة باريس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد أبناء غزة.

وفي ألمانيا، تظاهر الآلاف في برلين تضامنا مع قطاع غزة، الذي يتعرض لقصف اسرائيلي متواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفا

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