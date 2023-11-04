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إصابتان احداهما خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في حوسان

11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مساء اليوم السبت، شابان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر ، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لاصابة شابين، أحدهما في الرأس ووصفت جروحه بالخطيرة.

وفا

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