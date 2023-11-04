إصابتان احداهما خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في حوسان

إصابتان احداهما خطيرة بمواجهات مع الاحتلال في حوسان
التاريخ
11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أصيب مساء اليوم السبت، شابان بالرصاص الحي، أحدهما بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية حوسان غرب بيت لحم.
وأفاد مصدر ، بأن المواجهات تركزت في منطقة المطينة على المدخل الشرقي، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لاصابة شابين، أحدهما في الرأس ووصفت جروحه بالخطيرة.
وفا
MENAFN04112023000208011052ID1107371946
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.