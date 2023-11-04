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القسام تنشر مشاهد توثق استهداف قوات صهيونية عدة مباني في بيت حانون

11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف قوات صهيونية خاصة متحصنة في عدة مباني في بيت حانون بقذائف "TBG" و "RPG" والاشتباك معها
ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

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