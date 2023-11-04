القسام تنشر مشاهد توثق استهداف قوات صهيونية عدة مباني في بيت حانون
التاريخ
11/4/2023 3:12:57 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من استهداف قوات صهيونية خاصة متحصنة في عدة مباني في بيت حانون بقذائف "TBG" و "RPG" والاشتباك معها
ودخلت الحرب يومها الـ29 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.
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